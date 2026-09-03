سپریم کورٹ میں ایکناتھ شندے گروپ نے ادھو ٹھاکرے کی پارٹی کے دعووں کو غلط قرار دیا
ادھو گروپ کی اس عرضی پر سماعت ہوئی جس میں انہوں نے پارٹی کے نام اور انتخابی نشان سے متعلق فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔
By Sumit Saxena
Published : September 3, 2026 at 9:45 AM IST
نئی دہلی: ایکناتھ شندے گروپ نے بدھ کے روز سپریم کورٹ کے سامنے دلیل دی کہ 'سبھاش دیسائی کیس' میں آئینی بنچ کے فیصلے نے اسمبلی میں اکثریت کے ٹیسٹ کو مکمل طور پر نہیں روکا اور دلیل دی کہ یہ طریقہ اب بھی یہ طے کرنے میں کارآمد ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی تقسیم کی صورت میں کس گروپ کے پاس اکثریت ہے۔
چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت، جسٹس جوئے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے ادھو ٹھاکرے گروپ کی اس عرضی پر سماعت کیا جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے جس کے تحت ایکناتھ شندے کے گروپ کو 'اصلی شیو سینا' مانا گیا تھا اور اسے پارٹی کا نام اور انتخابی نشان الاٹ کیا گیا تھا۔
سینئر وکیل نیرج کشن کول نے ایکناتھ شندے کی شیو سینا کی طرف سے کیس کی پیروی کی۔ کول نے ٹھاکرے گروپ کے دلائل کا جواب دینا شروع کیا۔ سال 2019 کے انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کول نے کہا کہ بی جے پی اور شیو سینا دونوں مل کر الیکشن لڑنے کے لیے ووٹروں کے پاس گئے تھے۔ نتائج اس الیکشن کو مل کر لڑنے سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار (ٹھاکرے گروپ) نے خود کو اس اتحاد سے الگ کر لیا اور ان پارٹیوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جو شیو سینا کے نظریات کے بالکل خلاف تھیں۔
کول نے کہا کہ 'یہ طویل عرصے سے چل رہا تھا اور اختلافِ رائے راتوں رات پیدا نہیں ہوتا—اختلاف میں وقت لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ سب ہوا، تو سمبل آرڈر (ایلوکیشن آف سمبلز) کے پیرا 15 کے تحت الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی گئی'۔
کول نے دلیل دی کہ 'ہم اصلی شیو سینا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہمارے مطابق، ہم پولیٹیکل پارٹی کی اصل روح ہیں اور ہمیں پہچان ملنی چاہیے، اور تیر کمان کا نشان ہمیں دیا جانا چاہیے'۔ انہوں نے کہا کہ مخالف دھڑے کا وہپ مقرر کرنا، متوازی میٹنگیں کرنا، ڈسکوالیفیکیشن (نااہلی) کی درخواست دائر کرنا، اور ان کی طرف سے منظور کی جانے والی قراردادیں، یہ سب پہلی نظر میں پارٹی کی تقسیم کا اشارہ دیتے ہیں، اور اگر ایسا ہے، تو الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار بنتا ہے۔
کول نے زور دے کر کہا کہ یہ کہنا حقیقت اور قانون کے لحاظ سے غلط ہے کہ 'سبھاش دیسائی کیس' میں یہ کہا گیا تھا کہ سمبل آرڈر میں قانون ساز پارٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور اس پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سبھاش دیسائی کیس کے مطابق، سمبل آرڈر کے تحت حاصل کردہ نشستیں اور ووٹ کسی انتخابی نشان کو منجمد کرنے اور کسی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کے لیے لازمی عوامل ہیں۔
انہوں نے دلیل دی کہ 'صادق علی کیس' پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ لیجسلیٹو میجورٹی ٹیسٹ (قانون ساز اکثریت کا ٹیسٹ) پیرا 15 کے تحت ایک لازمی ٹیسٹ ہے۔ سینئر وکیل نے زور دے کر کہا کہ 'سبھاش دیسائی کیس' میں لیجسلیٹو پارٹی بمقابلہ پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں پوری بحث اس بات پر تھی کہ وہپ کون مقرر کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دوسرے فریق نے دلیل دی تھی کہ قانون ساز پارٹی کی طرف سے مقرر کردہ وہپ سیاسی جماعت کے وہپ کی بھی نمائندگی کرتا ہے، اور اس تناظر میں سبھاش دیسائی کیس میں کہا گیا کہ کوئی قانون ساز اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں ملا نہیں سکتا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آئینی بنچ نے ووٹ اور قانون ساز اکثریت کی اہمیت کو تسلیم کیا، اور یہ کہنا کہ اسے مکمل طور پر ہٹا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا، بالکل غلط فہمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس دن الیکشن کمیشن کا حکم آیا، اس دن سبھاش دیسائی کیس میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا۔
کول نے کہا کہ پارٹی سربراہ کے ہاتھوں میں طاقت کے ارتکاز کو روکنے اور اسے مزید جمہوری بنانے کے لیے شیو سینا کے بانی آنجہانی بالاصاحب ٹھاکرے کی طرف سے قائم کردہ تنظیمی ڈھانچے کو سال 2018 میں ادھو ٹھاکرے نے نمایاں طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ کیس کی اگلی سماعت اب 15 ستمبر کو ہو گی۔
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