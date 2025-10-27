آٹھ ہزار اسکولوں میں ایک بھی طالب علم نہیں، پھر بھی 20،000 سے زیادہ ٹیچرز تعینات
ان میں سب سے زیادہ اسکول مغربی بنگال اور اس کے بعد تلنگانہ کے ہیں۔ دہلی میں ایسا ایک بھی اسکول نہیں پایا گیا۔
Published : October 27, 2025 at 7:39 AM IST
نئی دہلی: سال 2024-25 کے تعلیمی سیشن کے دوران ملک بھر میں تقریباً 8000 اسکولوں میں ایک بھی بچہ زیر تعلیم نہیں تھا۔ تاہم ان سکولوں میں کل 20,817 اساتذہ تعینات تھے۔ ان میں سب سے زیادہ اسکول مغربی بنگال میں تھے، اس کے بعد تلنگانہ کا نمبر آتا ہے۔ یہ جانکاری وزارت تعلیم کے سرکاری اعداد و شمار سے حاصل کی گئی ہے۔
وزارت تعلیم کے اعداد و شمار کے مطابق 7,993 اسکولوں میں کوئی داخلہ نہیں ہوا۔ ہریانہ، مہاراشٹر، گوا، آسام، ہماچل پردیش، چھتیس گڑھ، ناگالینڈ، سکم اور تریپورہ میں ایسا کوئی اسکول نہیں تھا۔
اعداد و شمار کے مطابق، مرکز کے زیر انتظام علاقوں پڈوچیری، لکشدیپ، دادرا اور نگر حویلی، انڈمان اور نکوبار جزائر، دمن اور دیو، اور چندی گڑھ میں کوئی بھی اسکول صفر داخلے والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ دہلی میں سال 2024-25 میں صفر داخلے کے ساتھ کوئی اسکول نہیں تھا۔
مغربی بنگال میں بغیر داخلے والے اسکولوں کی تعداد سب سے زیادہ 3,812 تھی۔ ان اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد 17,965 تھی۔ تلنگانہ میں اس طرح کے اسکولوں کی تعداد 2,245 تھی۔ تلنگانہ میں ان اسکولوں میں 1,016 اساتذہ زیر ملازمت تھے۔ اس کے بعد مدھیہ پردیش (463) کا نمبر آتا ہے۔ جب کہ مدھیہ پردیش کے ان اسکولوں میں 223 اساتذہ تعینات تھے۔
اتر پردیش میں ایسے 81 اسکول پائے گئے۔ اتر پردیش بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (یو پی بورڈ) نے اعلان کیا تھا کہ وہ ریاست بھر میں ایسے اسکولوں کی منظوری ختم کرنے کی تیاری کر رہا ہے جنہوں نے پچھلے تین مسلسل تعلیمی سالوں میں صفر داخلہ کیا تھا۔
ایک سینئر اہلکار نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا، "اسکولی تعلیم ریاستی حکومتوں موضوع ہے؛ ریاستوں کو اسکولوں میں صفر داخلہ کے مسئلے کو حل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کچھ ریاستوں نے بنیادی ڈھانچے اور عملے جیسے وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کچھ اسکولوں کو ضم کر دیا ہے۔"
ملک بھر میں ایک لاکھ سے زیادہ سنگل ٹیچر اسکولوں میں 3.3 ملین سے زائد طلباء داخل ہیں۔ آندھرا پردیش میں ان اسکولوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے، اس کے بعد اتر پردیش، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، کرناٹک اور لکشدیپ ہیں۔ تاہم، جب واحد ٹیچر والے اسکولوں میں طلبہ کے اندراج کی بات آتی ہے تو اتر پردیش اس فہرست میں سرفہرست ہے۔ اس کے بعد جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش ہے۔ سنگل ٹیچر اسکولوں کی تعداد سال 2022-23 میں 118,190 سے کم ہو کر سال 2023-24 میں 110,971 ہو گئی۔
