بھارت میں 21 مارچ کو عیدالفطر منائی جائے گی، شوال کا چاند نظر نہیں آیا
ملک کے مختلف علاقوں میں رویت ہلال کمیٹیوں کی جانب سے شوال کا چاند دیکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔
Published : March 19, 2026 at 7:45 PM IST
حیدرآباد : عیدالفطر اسلام کے اہم ترین تہواروں میں سے ایک ہے۔ یہ عید ماہِ رمضان کے اختتام پر منائی جاتی ہے اور اس کا انحصار شوال کے چاند کی رویت پر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک عبادت، صبر اور اخوت کا مہینہ ہے جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔
بدھ کی شام ملک کے مختلف حصوں میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ خصوصاً حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں مرکزی رویت ہلال کمیٹیوں، علما اور عوام نے آسمان کا بغور جائزہ لیا، تاہم کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی مستند شہادت موصول نہیں ہوئی۔ ملک کی متعدد رویت ہلال کمیٹیوں نے شوال کا چاند نظر نہ آنے کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔
حیدرآباد میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی مجلس علمائے دکن نے اعلان کیا کہ شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ اس اعلان کے بعد یہ طے پایا کہ پورے بھارت میں عیدالفطر 21 مارچ بروز ہفتہ کو منائی جائے گی۔ چاند نظر نہ آنے کی تصدیق کے بعد اعلان کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں اب عید 21 مارچ کو منائی جائے گی۔
عیدالفطر کے موقع پر مسلمان صبح سویرے مساجد اور عیدگاہوں میں خصوصی نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دیتے ہیں اور گھروں میں شیر خرما، سیویاں اور دیگر مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ تہوار محبت، بھائی چارے اور خوشی کا پیغام عام کرتا ہے۔