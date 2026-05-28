ETV Bharat / bharat

ملک بھر میں منائی جا رہی ہے عیدالاضحیٰ، پی ایم مودی نے پیش کی مبارکباد

ریاست کیرالم اور یوٹی جموں کشمیر میں گزشتہ روز منائی گئی عید قربان۔

دہلی میں عید الفطر کے موقع پر مسلمان ایک دوسرے کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے
دہلی میں عید الفطر کے موقع پر مسلمان ایک دوسرے کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے (فائل فوٹو: اے این آئی)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 28, 2026 at 6:35 AM IST

|

Updated : May 28, 2026 at 8:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد (نیوز ڈیسک): آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ (عید قربان) روایتی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں فرزندان توحید جوق در جوق عید گاہوں اور مساجد کا رخ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر نماز دوگانہ کے لیے بڑے بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عید کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

جموں و کشمیر اور کیرالم میں گزشتہ روز ہی عید الاضحیٰ کا تہوار منایا گیا جبکہ بھارت کی بیشتر ریاستوں میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ عید کے موقع پر دنیا بھر میں امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں جا رہی ہیں۔

اس دوران قومی راجدھانی دہلی کی تاریخی شاہی جامع مسجد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع منعقد ہونے کی توقع ہے، جہاں ہزاروں لوگ بلا تفریق عمر، رنگ و نسل، کندھے سے کندھا ملا کر نماز ادا کریں گے۔

اسی طرح لکھنؤ کے عیش باغ عیدگاہ، حیدرآباد کی مکہ مسجد اور ممبئی کے آزاد میدان سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبہ جات، گاؤں دیہات میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران علماء کرام، خطباء اور واعظین عید قربان کی فضیلت، قربانی کے احکام و مسائل، عید کا اصل پیغام ، باہمی اتحاد اور اخوت و محبت اور بھائی چارے پر زور خطاب فرمائیں گے۔

نماز عید کے بڑے اجتماعات کے پیش مختلف مقامات پر انتظامیہ خاص کر پولیس کی جانب سے حساس علاقوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔

نماز عید کے بعد اہل ثروت افراد سنت ابراہیمی کے تحت قربانی انجام دیں گے۔ رواں برس ملک بھر میں گاے کی قربانی کے بجائے فرزندان توحید بھیڑ بکریوں کی ہی قربانی انجام دیں گے۔ جس کے بعد لوگ قربانی کا گوشت اہل محلہ، روشتہ داروں، دوستوں محبین اور فقیروں ، مسکینوں میں بھی تقسیم کریں گے۔

پی ایم مودی کا پیغام
وزیر اعظم نریندر مودی نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر عید مبارک پیش کرتے ہوئے بھائی چارے کی مزید تقویت کی دعا ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا: "عید الاضحی مبارک ہو! دعا ہے کہ یہ موقع ہمارے معاشرے میں بھائی چارے اور خوشی کے جذبے کو مزید گہرا کرے۔ سب کی کامیابی اور اچھی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔"

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر میں جامع مسجد، عیدگاہ میدان میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، میر واعظ نظر بند
Last Updated : May 28, 2026 at 8:43 AM IST

TAGGED:

EID UL ADHA
INDIA
MUSLIMS IN INDIA
عید الاضحیٰ
EID IN INDIA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.