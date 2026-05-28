ملک بھر میں منائی جا رہی ہے عیدالاضحیٰ، پی ایم مودی نے پیش کی مبارکباد
ریاست کیرالم اور یوٹی جموں کشمیر میں گزشتہ روز منائی گئی عید قربان۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 28, 2026 at 6:35 AM IST|
Updated : May 28, 2026 at 8:43 AM IST
حیدرآباد (نیوز ڈیسک): آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ (عید قربان) روایتی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں فرزندان توحید جوق در جوق عید گاہوں اور مساجد کا رخ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر نماز دوگانہ کے لیے بڑے بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عید کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
جموں و کشمیر اور کیرالم میں گزشتہ روز ہی عید الاضحیٰ کا تہوار منایا گیا جبکہ بھارت کی بیشتر ریاستوں میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ عید کے موقع پر دنیا بھر میں امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں جا رہی ہیں۔
Maharashtra | A large group of devotees offer the morning Namaz at Mumbai's YMCA ground on the occassion of Eid al-Adha (Bakrid).
اس دوران قومی راجدھانی دہلی کی تاریخی شاہی جامع مسجد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع منعقد ہونے کی توقع ہے، جہاں ہزاروں لوگ بلا تفریق عمر، رنگ و نسل، کندھے سے کندھا ملا کر نماز ادا کریں گے۔
اسی طرح لکھنؤ کے عیش باغ عیدگاہ، حیدرآباد کی مکہ مسجد اور ممبئی کے آزاد میدان سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبہ جات، گاؤں دیہات میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران علماء کرام، خطباء اور واعظین عید قربان کی فضیلت، قربانی کے احکام و مسائل، عید کا اصل پیغام ، باہمی اتحاد اور اخوت و محبت اور بھائی چارے پر زور خطاب فرمائیں گے۔
نماز عید کے بڑے اجتماعات کے پیش مختلف مقامات پر انتظامیہ خاص کر پولیس کی جانب سے حساس علاقوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
Madhya Pradesh | A massive gathering of devotees offers the morning Namaz at the Idgah of Bhopal on the occassion of Eid al-Adha (Bakrid).
نماز عید کے بعد اہل ثروت افراد سنت ابراہیمی کے تحت قربانی انجام دیں گے۔ رواں برس ملک بھر میں گاے کی قربانی کے بجائے فرزندان توحید بھیڑ بکریوں کی ہی قربانی انجام دیں گے۔ جس کے بعد لوگ قربانی کا گوشت اہل محلہ، روشتہ داروں، دوستوں محبین اور فقیروں ، مسکینوں میں بھی تقسیم کریں گے۔
Eid ul-Adha greetings! May this occasion deepen the spirit of brotherhood and happiness in our society. Praying for everyone’s success and good health.— Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2026
پی ایم مودی کا پیغام
وزیر اعظم نریندر مودی نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر عید مبارک پیش کرتے ہوئے بھائی چارے کی مزید تقویت کی دعا ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا: "عید الاضحی مبارک ہو! دعا ہے کہ یہ موقع ہمارے معاشرے میں بھائی چارے اور خوشی کے جذبے کو مزید گہرا کرے۔ سب کی کامیابی اور اچھی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔"
