ملک بھر میں جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے عید الفطر
عید الفطر کے موقعے پر عبادت گاہوں اور مساجد سمیت مختلف مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔
Published : March 21, 2026 at 6:29 AM IST
حیدرآباد (نیوز ڈیکس): آج ملک بھر میں عید الفطر کا تہوار روایتی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں فرزندان توحید جوق در جوق عید گاہوں اور مساجد کا رخ کر رہے ہیں۔ نماز دوگانہ کے لیے بڑے بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اہل اسلام جہاں روزوں اور عبادات کی خوشی میں بارگاہ الٰہیٰ میں سر بسجود ہیں وہیں اور ملک و دنیا کی امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگ رہے ہیں۔
اس دوران قومی راجدھانی دہلی کی تاریخی شاہی جامع مسجد میں نمازِ عید کا سب سے بڑا اجتماع کیا جا رہا ہے، جہاں ہزاروں فرزندانِ توحید کندھے سے کندھا ملا کر نماز دوگانہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح لکھنؤ کی عیش باغ عیدگاہ، حیدرآباد کی مکہ مسجد اور ممبئی کے آزاد میدان سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور گاؤں میں نمازِ عید کے روح پرور اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران علماء کرام نے اپنے خطبات میں رمضان کے ثمرات، عید کے پیغام ، باہمی اتحاد اور اخوت و محبت اور بھائی چارے پر زور دیا۔
نماز عید کے بڑے اجتماعات کے پیش مختلف مقامات پر، خاص طور سے حساس علاقوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
وہیں گھروں میں آج کے پُرمسرت موقعے کے لیے سویاں، شیر خورمہ، گلاب جامن، بریانی اور پلاؤ جیسے مختلف نوعیت کے لذیذ پکوان تیار کیے گئے ہیں۔ نماز عید کے بعد لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کر ملاقات کریں گے اور لذیذ پکوانوں سے لطف اندوز ہوں گے۔