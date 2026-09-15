ملک میں مسلمانوں کی مذہبی شناخت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یو سی سی پر اویسی کا بڑا بیان
اویسی نے الزام لگایا کہ یو سی سی ہندو میرج ایکٹ اور طلاق سےمتعلق اس کی دفعات کو غیر ہندوؤں پر نافذ کر رہی ہے۔
Published : September 15, 2026 at 10:11 PM IST
بھوپال: اے آئی ایم آئی ایم کے قومی صدر اسد الدین اویسی نے مجوزہ یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کو لے کر مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یو سی سی مساوات اور یکسانیت کے لیے نہیں بلکہ ملک کے تقریباً 180 ملین مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے۔ اویسی نے کہا کہ یہ آئین کی طرف سے ضمانت دی گئی مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔
یو سی سی کا دائرہ کار تمام کمیونٹیز کے لیے یکساں ہونا چاہیے
اویسی نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 25، 26 اور 29 مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے پیچھے ان آئینی دفعات کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مدھیہ پردیش میں قبائلی آبادی مسلم آبادی سے زیادہ کیوں ہے، پھر بھی انہیں یو سی سی سے باہر رکھا گیا ہے۔ اویسی نے کہا کہ اگر قانون کو صحیح معنوں میں یکساں سول کوڈ کے قیام کے مقصد سے نافذ کیا جا رہا ہے تو اس کا دائرہ تمام برادریوں کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔
ہندو میرج ایکٹ
اویسی نے الزام لگایا کہ یو سی سی ہندو میرج ایکٹ اور طلاق سے متعلق اس کی دفعات کو غیر ہندوؤں پر نافذ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم کمیونٹی اپنے مذہبی قوانین کے مطابق شادی، طلاق اور جائیداد کی تقسیم کو کنٹرول کرنے والا قانون کا نظام چاہتی ہے۔ اویسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کمیونٹی نے قانون کا مطالبہ نہیں کیا ہے تو ان پر اسے مسلط کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
اتراکھنڈ اور گجرات سمیت دیگر ریاستوں میں لاگو یا مجوزہ یو سی سی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر میں بھی اسی طرح کے نظام تیار کیے جا رہے ہیں۔ اویسی کے مطابق، اس سے مسلمانوں کی مذہبی آزادی متاثر ہوگی اور ان کی مذہبی شناخت کو مٹانے کی کوشش ہوگی۔
مساجد اور درگاہوں کو نقصان پہنچانے کے الزامات
اویسی نے بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں مساجد اور درگاہوں کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ اس مسئلہ پر احتجاج کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ساگر شراب سکینڈل کے بارے میں وزیر اعلی سے سوال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس بات کی جانچ کرنی چاہئے کہ لوگوں کو شراب کون فراہم کر رہا ہے۔
بالغوں کی شادی کو روکنے والے کون ہیں؟
لو جہاد کے مسئلہ پر اویسی نے کہا کہ اگر دو بالغ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں روکنے والا حکومت یا دیگر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محبت کو مذہب کی عینک سے نہ دیکھا جائے۔
اتر پردیش میں اتحاد کے لیے آپشن کھلے ہیں
اتر پردیش کی سیاست کے بارے میں، اویسی نے کہا کہ اے آئی ایم آئی ایم کتنی سیٹوں پر مقابلہ کرے گی ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔میں بی جے پی کو حکومت بنانے سے روکنے کی کوشش کروں گا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، ہم تمام جماعتوں کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا الائنس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کی طرف سے کھلی پیشکش ہے۔