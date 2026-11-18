بے روزگاری اور معیشت پر راہل گاندھی کا اظہارِ تشویش، کہا 'تعلیم یافتہ نوجوانوں کو بھارت میں مستقبل نظر نہیں آتا'
راہل گاندھی نے کہاکہ "بھارت معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ یہی حقیقت ہے... بھارت میں بے روزگاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔"
Published : November 18, 2026 at 2:14 PM IST
نئی دہلی: سینئر کانگریس رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے بھارت کے معاشی مستقبل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک "بڑے پیمانے پر بے روزگاری اور تعلیمی نظام کی خرابیوں" کی وجہ سے "معاشی تباہی" کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے یہ باتیں منگل کو نیویارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں ایک بات چیت کے دوران کہیں۔
یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے گاندھی نے کہا کہ بھارت کو بے روزگاری کے ایک سنگین مسئلے کا سامنا ہے اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ تیزی سے مایوسی کا شکار ہو رہا ہے کیونکہ "انہیں اپنے لیے کوئی واضح مستقبل نظر نہیں آتا۔"
کانگریس لیڈر نے مزید کہا کہ "سیدھی بات یہ ہے کہ بھارت معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ یہی حقیقت ہے۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا اور دیگر حلقے اس مسئلے کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن ملک میں "بے روزگاری کا بہت بڑا مسئلہ" اور تعلیمی نظام میں نمایاں چیلنجز موجود ہیں۔
LoP Shri @RahulGandhi visited the School of International and Public Affairs in New York, where he engaged in a conversation with Lydia Polgreen, followed by an open question-and-answer session with students and faculty. 📍 Columbia University, United States https://t.co/VpzKF1bm09— Congress (@INCIndia) November 18, 2026
اس موقعے پر منتظم (ماڈریٹر) لیڈیا پولگرین کی جانب سے بھارتی نوجوانوں سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ مایوسی خاص طور پر متوسط طبقے کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔
خبر رساں ایجنسی اے این آئی نے ان کے حوالے سے بتایا کہ "روزگار کے مواقع کی کمی اور اپنے مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی صورت حال ان کی بڑھتی ہوئی بے اطمینانی کی بنیادی وجوہات میں شامل ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ "ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے، جس کا لبِ لباب یہ ہے کہ انہیں اپنے لیے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔"
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کریئر کے انتخاب کے معاملے پر تعلیم یافتہ نوجوانوں اور ان کے والدین کے درمیان "بڑھتی ہوئی دوری" کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس رہنما نے کہا کہ نئی نسل پچھلی نسل کے مشوروں اور تجربات پر سوال اٹھا رہی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ان کے والدین کو جو مواقع میسر تھے وہ اب انہیں دستیاب نہیں ہیں۔
والدین کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے گاندھی نے کہا کہ روزگار کی موجودہ صورت حال کے پیشِ نظر نوجوان اب پچھلی نسل کے اختیار کردہ کریئر کے راستوں کی افادیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "تو وہ دراصل اپنے والدین سے جو کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ والدین سے سن رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سنیں، آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ ہم سے وہ کرنے کو نہیں کہہ سکتے جو آپ نے کیا کیونکہ اب یہ کارآمد نہیں رہا۔"
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گاندھی کے ریمارکس پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹ کے قومی ترجمان سی آر کیسون نے شدید تنقید کی اور کہا کہ "اپنی گھٹیا سیاست کے ذریعے غیر ملکی سرزمین پر بھارت کی توہین کرنا" کانگریس رکنِ پارلیمنٹ کا بنیادی نظریہ رہا ہے۔
VIDEO | BJP National Spokesperson CR Kesavan on Rahul Gandhi’s remarks at Columbia University, says, "Whenever Rahul Gandhi travels abroad, he follows a pernicious pattern of tarnishing India's image with toxic lies. Insulting India on foreign soil with his third rate politics… pic.twitter.com/YKYE9U5Ueb— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026
انہوں نے کہا کہ "راہل گاندھی جب بھی بیرونِ ملک سفر کرتے ہیں، وہ زہریلے جھوٹ کے ذریعے بھارت کا امیج خراب کرنے کے ایک خطرناک طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اپنی گھٹیا سیاست سے غیر ملکی سرزمین پر بھارت کی توہین کرنا راہل گاندھی کا بنیادی نظریہ معلوم ہوتا ہے۔"
کیسون نے مزید کہا کہ "ایسے وقت میں جب نیا بھارت عالمی سطح پر ابھر رہا ہے اور دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہے، راہل گاندھی بھارتی کا معیشت کو تباہی کے دہانے پر قرار دینا صرف ناکام اور مایوس راہل گاندھی کے سیاسی دیوالیہ پن کو ظاہر کرتا ہے۔"
اپوزیشن لیڈر گاندھی امریکہ کے دو روزہ دورے پر ہیں۔ ان کا آج شکاگو یونیورسٹی جانے کا پروگرام ہے۔
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