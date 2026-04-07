ای ڈی نے الفلاح چیئرمین کے 39 کروڑ روپے سے زیادہ کے اثاثے ضبط کر لیے
ان کے خلاف یہ تازہ ترین کارروائی منی لانڈرنگ کیس کاحصہ ہے جو اس کےتعلیمی اداروں کے طلباء کے خلاف مبینہ فراڈ سے متعلق ہے۔
Published : April 7, 2026 at 10:08 PM IST
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر، دہلی کے جامعہ نگر میں ایک مکان، فرید آباد میں زرعی زمین، اور کئی بینک کھاتوں میں جمع کی گئی رقم، کل 39 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ضبط کی ہے۔
ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کی دفعات کے تحت ان جائیدادوں میں لین دین کو منجمد کرنے کے لیے ایک عارضی اٹیچمنٹ آرڈر جاری کیا ہے۔ ان جائیدادوں میں دہلی کے جامعہ نگر میں ایک مکان، فرید آباد کے دھوج علاقے میں زرعی زمین اور کئی بینک کھاتوں میں جمع اور فکسڈ ڈپازٹ شامل ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ ان جائیدادوں کی کل مالیت 39.45 کروڑ روپے ہے۔ صدیق (61) اس وقت جیل میں ہیں۔ ان کے خلاف یہ تازہ ترین کارروائی منی لانڈرنگ کیس کا حصہ ہے جو اس کے تعلیمی اداروں کے طلباء کے خلاف مبینہ فراڈ سے متعلق ہے۔
ہریانہ کے فرید آباد میں واقع الفلاح یونیورسٹی 10 نومبر 2025 کو دہلی کے لال قلعہ علاقے میں ہونے والے بم دھماکے سے منسلک 'وائٹ کالر' دہشت گرد ماڈیول کی تحقیقات کے دوران تفتیشی ایجنسیوں کے ریڈار کے نیچے آگئی، جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
صدیقی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے گزشتہ سال گرفتار کیا تھا۔ ایجنسی نے اس سے قبل تقریباً 140 کروڑ روپے کی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی زمین اور عمارتیں منسلک کی تھیں۔