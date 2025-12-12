یوپی میں غیر قانونی کھانسی شربت ریکیٹ پر ای ڈی کی بڑی کارروائی؛ 25 مقامات پر چھاپے
چھاپے اترپردیش کے مختلف علاقوں کے علاوہ لکھنؤ، وارانسی، جونپور اور سہارنپور کے علاوہ رانچی اور احمد آباد کے مختلف ٹھکانوں پر بھی کئے گئے۔
Published : December 12, 2025 at 12:46 PM IST
لکھنؤ: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعہ کے روز غیر قانونی کوڈین بیسڈ کھانسی شربت (سی بی سی ایس) کے کاروبار سے جڑے ایک بڑے منی لانڈرنگ ریکیٹ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملک بھر میں 25 مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ چھاپے لکھنؤ، وارانسی، جونپور اور سہارنپور کے علاوہ رانچی اور احمد آباد کے مختلف ٹھکانوں پر ڈالے گئے۔ ای ڈی نے اس معاملے میں پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے۔
ای ڈی کے مطابق چھاپے مفرور مرکزی ملزم شُبھم جیسوال، اس کے قریبی ساتھیوں آلوک سنگھ، امت سنگھ، بعض کھانسی شربت بنانے والی کمپنیوں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وشنو اگروال سے متعلق مقامات پر مارے گئے۔ یہ کارروائی یوپی پولیس کی تقریباً 30 ایف آئی آرز کی بنیاد پر کی جا رہی ہے، جن میں کوڈین بیسڈ کھانسی شربت کی غیر قانونی تیاری، خرید و فروخت، نقل و حمل اور اسمگلنگ خصوصاً بنگلہ دیش سرحد کے پار اسمگلنگ کے معاملات درج ہیں۔
ایجنسی کے مطابق اس غیر قانونی کاروبار کی کل مشتبہ رقم تقریباً 1000 کروڑ روپے ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ملزم شُبھم جیسوال دبئی فرار ہو چکا ہے، جبکہ اس کے والد کو یوپی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ریاستی پولیس اب تک 32 افراد کو حراست میں لے چکی ہے اور معاملے کی تحقیقات کیلئے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) قائم کی گئی ہے۔ ای ڈی کے مطابق چھاپے ابھی جاری ہیں اور کیس سے متعلق مزید شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔