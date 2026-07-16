دہشت گردی کی مالی معاونت اور غیر قانونی دراندازی کے معاملے میں ای ڈی کی بڑی کارروائی، چار ریاستوں میں بیک وقت چھاپے
ای ڈی کے مطابق چھاپوں کے دوران اہم دستاویزات، الیکٹرانک آلات اور دیگر شواہد قبضے میں لیےگئے ہیں، جن کا تفصیلی جائزہ لیا جارہا ہے۔
Published : July 16, 2026 at 3:30 PM IST
لکھنؤ : انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے دہشت گردی کی مالی معاونت، منی لانڈرنگ اور مبینہ غیر قانونی دراندازی کے ایک بڑے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اتر پردیش، دہلی، ہریانہ اور مغربی بنگال میں متعدد مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے ہیں۔
سرکاری ذرائع کے مطابق ای ڈی کی لکھنؤ زونل آفس کی ٹیموں نے انسداد منی لانڈرنگ قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت تقریباً 13 مختلف مقامات پر تلاشی کی کارروائیاں انجام دیں۔ یہ کارروائی 2024 میں اتر پردیش اے ٹی ایس (انسداد دہشت گردی اسکواڈ) کی جانب سے درج کیے گئے مقدمے کی بنیاد پر کی جا رہی ہے، جس میں ایک منظم گروہ پر روہنگیا اور بنگلہ دیشی شہریوں کی مبینہ غیر قانونی دراندازی، جعلی بھارتی شناختی دستاویزات کی تیاری اور انہیں ملک کے مختلف حصوں میں آباد کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔
تحقیقات کے دوران اے ٹی ایس کو ایک وسیع مالیاتی نیٹ ورک کے شواہد بھی ملے، جس کے مطابق بعض خیراتی ٹرسٹوں اور اداروں کو بیرون ملک سے بڑی مقدار میں رقوم موصول ہو رہی تھیں، جنہیں مختلف بینک کھاتوں، فرضی اکاؤنٹس اور پیچیدہ مالی لین دین کے ذریعے مبینہ طور پر غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔
حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مختلف مشتبہ افراد تک رقم پہنچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی رقوم کی منتقلی اور نقد رقم نکلوانے کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا تاکہ مالی لین دین پر فوری شبہ نہ ہو۔ ای ڈی کے مطابق چھاپوں کے دوران اہم دستاویزات، بینک ریکارڈ، الیکٹرانک آلات اور دیگر شواہد قبضے میں لیے گئے ہیں، جن کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
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حکام کا کہنا ہے کہ اس پورے نیٹ ورک کے بین الاقوامی روابط، مالی ذرائع اور دیگر ممکنہ کرداروں کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے، جبکہ تحقیقات کے دائرے کو مزید وسیع کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں آئندہ دنوں مزید گرفتاریاں یا نئی کارروائیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔