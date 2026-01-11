لال قلعہ دھماکہ کیس: الفلاح یونیورسٹی کیمپس ضبط کیے جانے کا امکان، ای ڈی کی منی لانڈرنگ تحقیقات تیز
اس بات کی جانچ کی جارہی ہیکہ آیا یونیورسٹی عمارتوں کی تعمیر مبینہ طور پر جرائم سے حاصل شدہ رقم سے تو نہیں کی گئی۔
نئی دہلی: ہریانہ کے فرید آباد میں واقع الفلاح یونیورسٹی ایک بار پھر مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) ریڈ فورٹ علاقے میں ہونے والے خودکش دھماکے سے جڑی تحقیقات کے دوران سامنے آنے والی معلومات کی بنیاد پر یونیورسٹی کیمپس کو منی لانڈرنگ مخالف قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت عارضی طور پر ضبط کرنے پر غور کر رہی ہے۔
ذرائع نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ای ڈی اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ آیا یونیورسٹی کی عمارتوں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی رقم مبینہ طور پر جرائم سے حاصل شدہ رقوم تو نہیں تھیں۔ اس سلسلے میں الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کو نومبر میں منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ ای ڈی کے مطابق صدیقی اور ان کے زیرِ انتظام تعلیمی اداروں نے طلبہ اور والدین کو مبینہ طور پر غلط معلومات فراہم کر کے بھاری رقوم وصول کیں، جبکہ ان اداروں کے پاس تدریس کے لیے مطلوبہ درست منظوری اور تسلیم شدہ الحاق موجود نہیں تھا۔
ای ڈی کے مطابق کم از کم 415.10 کروڑ روپے کی رقم کو ’’پروسیڈز آف کرائم‘‘ قرار دیا گیا ہے، جن میں سے ایک بڑا حصہ فرید آباد کے دھوج علاقے میں واقع یونیورسٹی کی مختلف عمارتوں کی تعمیر پر خرچ کیے جانے کا شبہ ہے۔ ایجنسی اس وقت الفلاح ٹرسٹ کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی نشاندہی اور مالیت کے تعین کے عمل میں مصروف ہے۔
تحقیقات مکمل ہونے کے بعد (پی ایم ایل اے) کے تحت ان تمام اثاثوں کو عارضی طور پر ضبط کرنے کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے، جنہیں جرم سے حاصل شدہ رقوم سے تخلیق یا خریدا گیا ہو۔ ذرائع کے مطابق ضبطی کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مبینہ غیر قانونی اثاثے فروخت، منتقل یا ضائع نہ کیے جا سکیں۔
اہم بات یہ ہے کہ ای ڈی نے عندیہ دیا ہے کہ ضبطی کے باوجود طلبہ کی تعلیم متاثر نہیں ہونے دی جائے گی۔ امکان ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک ریسیور مقرر کر کے یونیورسٹی کا انتظام سنبھالا جائے، تاکہ تعلیمی سرگرمیاں بلا رکاوٹ جاری رہیں، جبکہ قانونی کارروائی اور فوجداری مقدمات اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکیں۔
یاد رہے کہ الفلاح یونیورسٹی کا نام اس وقت نمایاں ہوا جب **نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی اور جموں و کشمیر پولیس نے ایک مبینہ ’’وائٹ کالر دہشت گرد ماڈیول‘‘ کا پردہ فاش کیا۔ اس کیس میں دس سے زائد افراد گرفتار کیے گئے، جن میں تین ڈاکٹر بھی شامل تھے۔ انہی میں سے ایک، عمر النبی، الفلاح میڈیکل کالج کا ڈاکٹر تھا، جس نے گزشتہ برس 10 نومبر کو دہلی کے ریڈ فورٹ کے باہر بارود سے بھری گاڑی دھماکے سے اڑا دی تھی، جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
ای ڈی نے صدیقی اور الفلاح گروپ کے خلاف دہلی پولیس کی دو ایف آئی آرز کی بنیاد پر 14 نومبر کو منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا تھا۔ تاہم صدیقی کے وکیل نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ ان کے موکل کو جھوٹے اور من گھڑت مقدمات میں پھنسایا گیا ہے۔ ای ڈی کا الزام ہے کہ الفلاح یونیورسٹی نے خود کو یو جی سی سے تسلیم شدہ اور ناک (NAAC) سے منظور شدہ ظاہر کر کے عوام کو گمراہ کیا، حالانکہ یہ دعوے مبینہ طور پر درست نہیں تھے۔