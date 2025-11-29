ای ڈی نے الفلاح گروپ کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا، زمین کی خریداری کے سودوں کا لیا جائزہ
ای ڈی نے ملک بھر میں گروپ کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی شناخت کا عمل شروع کیا ہے۔
Published : November 29, 2025 at 6:01 PM IST
نئی دہلی: الفلاح گروپ اور ٹرسٹ میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق گرفتار چیئرمین نے جعلی دستاویزات کی بنیاد پر دہلی میں زمین کے کچھ پلاٹ حاصل کیے ہیں۔
ہریانہ کے فرید آباد ضلع میں واقع الفلاح یونیورسٹی 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب ہونے والے بم دھماکے کی تحقیقات میں ہے جس میں 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارہ کم از کم پانچ ایسے معاملات کی تحقیقات کر رہا ہے جہاں الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی سے منسلک ایک ٹرسٹ نے مبینہ طور پر پلاٹوں کے حصول کے لیے جعلی دستاویزات کا استعمال کیا۔
صدیقی کو ای ڈی نے 18 نومبر کو الفلاح گروپ اور اس سے منسلک اداروں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں چھاپوں کے بعد گرفتار کیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ ان پلاٹ کے لیے جنرل پاورز آف اٹارنی (جی پی اے) کچھ متوفی افراد کے نام ہو سکتے ہیں، اور تحقیقات جاری ہیں۔
ای ڈی نے ملک بھر میں گروپ کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی شناخت اور جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اس گروپ کی طرف سے مبینہ طور پر بیرون ملک بھیجی گئی رقم کی شناخت کا عمل بھی شروع کیا ہے۔ ایجنسی اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت ان جائیدادوں کو ضبط کر سکتی ہے۔