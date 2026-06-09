ای ڈی نے رئیل اسٹیٹ ایجنٹ کے خلاف پی ایم ایل اے کی جانچ میں پنجاب، اتر پردیش، دہلی-نوئیڈا میں چھ مقامات کی تلاشی لی
حکام کے مطابق یہ کارروائی پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جاری تحقیقات کا حصہ ہے۔
Published : June 9, 2026 at 11:41 AM IST
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے آج پنجاب، اتر پردیش اور دہلی-نوئیڈا میں چھ مقامات کی تلاشی لی جس میں ایک رئیل اسٹیٹ ایجنٹ کے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کیس کی تحقیقات کے حصے کے طور پر، حکام نے منگل کو بتایا۔
حکام کے مطابق یہ چھاپے پنجاب کے لدھیانہ اور جالندھر، اتر پردیش کے بریلی اور دہلی نوئیڈا کے علاقے میں ایک مبینہ رئیل اسٹیٹ ایجنٹ کے معاملے کی تحقیقات کے حصے کے طور پر لیے گئے۔
حکام نے بتایا، "یہ کارروائی منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت جاری تحقیقات کا حصہ ہے۔ اس تفتیش کے دوران کمپنی سے وابستہ افراد کی رہائش گاہوں اور کاروباری دفاتر کی تلاشی لی گئی۔"
مزید تفتیش جاری ہے۔ ایک الگ واقعے میں، ای ڈی نے کمبوڈیا سے کام کرنے والے 36,000 فعال ہندوستانی سم کارڈوں کی نشاندہی کی، جن میں سے تقریباً 5,300 سائبر فراڈ کے کیسوں سے منسلک تھے جن کی مالیت ہندوستان بھر میں کروڑوں روپے ہے۔
بڑے سائبر فراڈ کا پردہ فاش اس وقت ہوا جب ای ڈی نے سائبر پولس اسٹیشن، ڈی سی پی (کرائم) جودھپور کی طرف سے درج کردہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) کی بنیاد پر کچھ پوائنٹ آف سیل (پی او ایس) وینڈرز کے خلاف سم کارڈ کے غلط استعمال سے متعلق تحقیقات کا آغاز کیا۔
تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستانی موبائل نمبر POS وینڈرز کے ذریعہ دھوکہ دہی سے چالو کیے گئے تھے اور ملائیشیا کے شہریوں کو فراہم کیے گئے تھے، جنہوں نے پھر انہیں ہندوستان میں سائبر فراڈ کرنے کے لیے کمبوڈیا سے آپریٹ کیا تھا۔