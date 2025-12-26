ETV Bharat / bharat

مبلغ اسلام مولانا شمس الہدی خان کے خلاف ای ڈی نے منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا

مولانا شمس الہدی خان کے خلاف منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

مبلغ اسلام مولانا شمس الہدی خان کے خلاف ای ڈی نے منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا
مبلغ اسلام مولانا شمس الہدی خان کے خلاف ای ڈی نے منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 26, 2025 at 12:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے اترپردیش کے مبلغ اسلام مولانا شمس الہدی خان کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعہ کو اس بات کی جانکاری دی۔ ای ڈی کے مطابق مولانا شمس الہدی خان اس وقت برطانیہ میں مقیم ہیں اور ان کے مبینہ طور پر پاکستانی تنظیم سمیت بنیاد پرستوں کے ساتھ روابط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا شمس الہدی خان کے خلاف منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت مقدمہ یوپی کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ کی ایف آئی آر سے نکلا ہے۔

وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق خان کو 1984 میں اتر پردیش کے حکومت کے تعاون سے چلنے والے مدرسے میں اسسٹنٹ ٹیچر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2013 میں برطانوی شہریت حاصل کی تھی لیکن یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ برطانوی شہری ہونے کے باوجود 2013-2017 تک تنخواہ لیتے رہے۔

اس پورے معاملے میں تبصرے کے لیے مولانا شمس الہدی خان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ ایجنسی کے مطابق تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ مولانا شمس الہدی خان نے مبینہ طور پر پچھلے 20 سالوں میں کئی بیرونی ممالک کا سفر کیا ہے۔ ایجنسی نے الزام لگایا کہ خان نے ہندوستان میں قائم سات سے آٹھ بینک کھاتوں کے ذریعے رقوم حاصل کی ہیں۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق، تقریباً 30 کروڑ روپے مالیت کے ایک درجن کے قریب غیر منقولہ اثاثے بھی خان کی طرف سے حاصل کیے جانے کی اطلاع ہے۔ خان پر بنیاد پرست نظریات کو "فروغ دینے" اور مذہبی تعلیم کی آڑ میں غیر قانونی فنڈنگ ​​کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔

ای ڈی حکام نے بتایا کہ اعظم گڑھ ضلع کے رہنے والے، مولانا شمس الہدی خان نے مبینہ طور پر راجہ فاؤنڈیشن نامی اپنی این جی او کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے مختلف مدارس کو فنڈز بھیجے۔ ان پر اعظم گڑھ اور سنت کبیر نگر میں دو مدارس قائم کرنے کا بھی الزام ہے، جن کی رجسٹریشن کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا۔

عہدیداروں نے بتایا کہ برطانیہ میں مقیم بنیاد پرست تنظیموں کے ساتھ مولانا شمس الہدی خان کے روابط کی جانچ کی جارہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق خان نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور حکام نے ان پر پاکستانی بنیاد پرست تنظیم 'دعوت اسلامی' کا رکن ہونے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای ڈی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر فنڈنگ ​​نیٹ ورک، غیر ملکی روابط اور ملزم سے وابستہ اثاثوں کی جانچ کر رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

ED CASE AGAINST SHAMSUL HUDA
ED BOOKS SHAMSUL HUDA
AZAMGARH MAULANA ED
مولانا شمس الہدی خان
MAULANA SHAMSUL HUDA KHAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.