سٹے بازی کیس میں یوراج سنگھ، سونو سود، اروشی روتیلا اور دیگر مشہور شخصیات کے خلاف کارروائی، جائیداد ضبط
ای ڈی نے کرکٹرز اور اداکاروں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ان کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ کیس کے بارے میں مزید جانیں۔
Published : December 19, 2025 at 8:29 PM IST
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جوئے سے متعلق معاملات میں سخت کارروائی کی ہے۔ جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ان میں سابق کرکٹر یوراج سنگھ، رابن اتھپا، اداکار سونو سود، اروشی روتیلا، نیہا شرما، اور سابق رکن پارلیمنٹ ممی چکرورتی شامل ہیں۔ ان تمام افراد کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں۔ مرکزی ایجنسی اب بھی جوئے کے پلیٹ فارم سے متعلق مبینہ مالی لین دین کی تحقیقات کر رہی ہے۔
ای ڈی نے کرکٹر یوراج سنگھ کے 2.5 کروڑ (تقریباً 2.5 ملین ڈالر) کے اثاثے ضبط کر لیے ہیں، جب کہ رابن اتھپا کے 8.26 کروڑ کے اثاثے ضبط کیے گئے ہیں۔ اسی طرح، اداکار سونو سود کے 1 کروڑ کے اثاثے ضبط کیے گئے ہیں، جب کہ اروشی روتیلا کے 2.02 کروڑ کے اثاثے ضبط کیے گئے ہیں۔ اروشی کی جائیداد ان کی ماں کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ اداکارہ نیہا شرما کے 1.26 کروڑ روپے (تقریباً 1.26 ملین ڈالر) کے اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں۔ انکش ہزارہ کے نام پر 47.20 لاکھ روپے کی جائیداد بھی تھی، جسے ای ڈی نے منسلک کر دیا ہے۔ ممی چکرورتی کی 59 لاکھ روپے کی جائیداد قرق کی گئی ہے۔
ای ڈی نے اپنے بیان میں کہا تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ 1xBet اور اس کے ساتھی برانڈز 1xBat اور 1xBat اسپورٹنگ لائنز ہندوستان بھر میں غیر قانونی آن لائن بیٹنگ اور جوئے کی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور ان کی سہولت فراہم کرنے میں ملوث تھے۔"
تحقیقاتی ایجنسی نے بتایا کہ اس کی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مشہور شخصیات نے مبینہ طور پر 1xBet کو فروغ دینے کے لیے غیر ملکی اداروں کے ساتھ اشتہاری معاہدے کیے تھے۔ یہ اشتہارات غیر قانونی سٹے بازی کی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والے فنڈز کے غیر قانونی ذرائع کو چھپانے کے لیے غیر ملکی اداروں کے ذریعے رقوم کی ادائیگی کے بدلے میں دیے گئے تھے۔ ED کی تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ 1xBet ہندوستان میں بغیر اجازت کے کام کر رہا تھا اور اس نے سوشل میڈیا، آن لائن ویڈیوز اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہندوستانی صارفین کو نشانہ بنانے کے لیے ملحقہ برانڈز اور اشتہارات کا استعمال کیا۔ اشتہارات غیر قانونی ذرائع کو چھپانے کے لیے غیر ملکی ثالثوں کا استعمال کرتے ہوئے متعدد لین دین کے ذریعے کیے گئے۔
ای ڈی پہلے ہی کرکٹرز شکھر دھون اور سریش رینا کے خلاف بیٹنگ ایپس سے متعلق معاملات میں کارروائی کر چکی ہے۔ سریش رائنا کے 6.64 کروڑ روپے کے اثاثے اور شیکھر دھون کے 4.55 کروڑ روپے کے اثاثے منسلک کیے گئے ہیں۔ ای ڈی نے یہ کارروائی 1xBet معاملے میں کی ہے۔ ای ڈی کے ذریعہ فراہم کردہ معلومات کے مطابق، اس معاملے میں اب تک 19.07 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کیے گئے ہیں۔
یہ پورا معاملہ مبینہ طور پر غیر قانونی بیٹنگ ایپس سے متعلق ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پرکشش اشتہارات کے ذریعے عام لوگوں اور سرمایہ کاروں کو گمراہ کیا، کروڑوں روپے کا فراڈ کیا، انہیں ایسا کرنے کے لیے گمراہ کیا، یا ٹیکس چوری کا ارتکاب کیا۔
بیٹنگ دراصل ایک کھیل ہے۔ یہاں لوگوں کو اندازے لگا کر پیسے لگانےچ ہوتے ہیں۔ ایسی بہت سی ایپس دستیاب ہیں، بشمول 1xBet۔ اس ایپ کے ذریعے لوگ آن لائن جڑتے ہیں اور اپنی شرط لگاتے ہیں۔ ای ڈی اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ آیا ان ایپس کے ذریعے غیر قانونی مالی لین دین ہوا ہے۔ تفتیش ابھی جاری ہے۔ واضح رہے کہ ای ڈی جب بھی کسی شخص کی جائیداد قرق کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جائیداد کو فروخت یا استحصال نہیں کیا جاسکتا۔ ایجنسی بھی جائیداد فروخت نہیں کر سکتی۔ جب کسی شخص کا نام کلیئر ہو جاتا ہے تو جائیداد انہیں واپس کر دی جاتی ہے۔