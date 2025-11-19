ETV Bharat / bharat

دہلی دھماکہ معاملہ: الفلاح گروپ کے چیئرمین جاوید احمد صدیقی کو 13 دن کی ای ڈی حراست میں بھیج دیا گیا

ای ڈی نے جواد احمد صدیقی کو دہلی بلاسٹ کیس میں سلسلے وار چھاپوں کے بعد گذشتہ روز گرفتار کر لیا تھا۔

الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی گرفتار (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 19, 2025 at 7:40 AM IST

3 Min Read
نئی دہلی/فریدآباد: دہلی کی ساکیت عدالت نے الفلاح یونیورسٹی کے بانی جاوید احمد صدیقی کو لال قلعہ دھماکہ معاملے میں 13 دن کی ای ڈی کی حراست میں بھیج دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج شیتل چودھری پردھان نے 13 دن کے ریمانڈ کا حکم جاری کیا۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے گذشتہ روز الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کو فرید آباد سمیت دہلی-این سی آر میں دن بھر چھاپوں کے بعد گرفتار کیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے فرید آباد میں واقع الفلاح یونیورسٹی کے ٹرسٹیوں اور پروموٹرز کے خلاف دہلی-این سی آر میں بیک وقت چھاپے مارے، جو لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب بم دھماکے کی تحقیقات سے متعلق تھے۔

الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کی فوجداری دفعات کے تحت گرفتار کر کے ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا جس کے بعد انہیں 13 دن کی ای ڈی حراست میں بھیج دیا گیا۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق، ای ڈی نے تلاشی کے دوران 4.8 ملین روپے نقد بھی ضبط کیے۔ ان چھاپوں کا سلسلہ گذشتہ روز صبح تقریباً 5:15 بجے شروع ہوا۔

وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی متعدد ٹیموں نے آج الفلاح ٹرسٹ اور یونیورسٹی فاؤنڈیشن کے کم از کم 25 مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔ ایجنسی کے اہلکاروں نے دہلی کے اوکھلا علاقے میں ایک دفتر پر بھی چھاپہ مارا۔

دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب 10 نومبر کو ہونے والے بم دھماکے میں 15 افراد ہلاک ہوئے، اور فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی سے وابستہ کشمیر کے کئی ڈاکٹروں کے کردار کی انسداد دہشت گردی ایجنسیوں کے ذریعہ جانچ کی جارہی ہے۔ ای ڈی کے ایک اہلکار نے کہا، "یہ کارروائی مالی بے ضابطگیوں، شیل کمپنیوں کے استعمال، ہاؤسنگ اداروں اور منی لانڈرنگ کی جاری تحقیقات کا حصہ ہے۔ الفلاح ٹرسٹ اور متعلقہ اداروں کے کردار کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔" اہلکار نے کہا کہ ٹرسٹ اور یونیورسٹی کے مالی معاملات اور انتظامیہ کی نگرانی کرنے والے "اہم" افراد بھی چھاپوں کی زد میں ہیں۔ ایجنسی نے اس معاملے میں این آئی اے اور دہلی پولیس کی طرف سے درج کی گئی ایف آئی آر کا نوٹس لیا ہے۔ این آئی اے پہلے ہی ڈاکٹر مزمل شکیل اور ڈاکٹر شاہین کو گرفتار کر چکی ہے، جو دہلی دھماکے کے کلیدی ملزم ڈاکٹر عمر نبی کے مبینہ قریبی ساتھی ہیں۔

حکام کے مطابق، گروپ سے منسلک کم از کم نو ڈمی کمپنیاں، سبھی ایک ہی پتے پر رجسٹرڈ ہیں، ای ڈی کی جانچ کے تحت ہیں۔ الفلاح یونیورسٹی ہریانہ کے فرید آباد ضلع کے دھوج علاقے میں واقع ہے اور اس میں ایک میڈیکل کالج اور ایک اسپتال ہے۔

