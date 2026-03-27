منی لانڈرنگ کیس: الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی دوبارہ گرفتار، 45 کروڑ کی زمین فراڈ کا الزام
Published : March 27, 2026 at 6:27 PM IST
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کو ایک نئے منی لانڈرنگ کیس میں دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کیس دہلی میں تقریباً 45 کروڑ روپے مالیت کی زمین کے مبینہ فراڈ کے ذریعے حصول سے متعلق ہے۔ 61 سالہ صدیقی کو اس سے قبل نومبر 2025 میں بھی ایک الگ منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، جس میں ان پر اپنے تعلیمی اداروں کی منظوری اور شناخت کے بارے میں طلبہ کو گمراہ کرنے کا الزام تھا۔
ای ڈی کے مطابق صدیقی کو 24 مارچ 2026 کو تہاڑ جیل سے حراست میں لیا گیا، جہاں وہ پہلے ہی عدالتی تحویل میں تھے۔ اگلے روز انہیں ساکیت کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں 4 اپریل تک ای ڈی کی تحویل میں دے دیا گیا۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ جعلی دستاویزات تیار کر کے دہلی کے مدن پور کھادر علاقے میں واقع 1.14 ایکڑ زمین کو دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ اس زمین کی مالیت تقریباً 45 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے، جبکہ دستاویزات میں اس کی قیمت صرف 75 لاکھ روپے ظاہر کی گئی۔
ای ڈی کے مطابق صدیقی، جو تربیہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور بڑے شیئر ہولڈر ہیں، نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر اس جعلسازی کی منصوبہ بندی کی۔ ایجنسی اس وقت رقم کے مکمل لین دین (منی ٹریل) کا سراغ لگانے اور اس معاملے سے جڑے دیگر افراد و جائیدادوں کی نشاندہی کرنے میں مصروف ہے۔ پہلے کیس کی تحقیقات میں ای ڈی نے دعویٰ کیا تھا کہ فرید آباد کی ایک یونیورسٹی نے 2018 سے 2025 کے درمیان 415 کروڑ روپے سے زائد رقم حاصل کی، جس میں سے بڑی رقم ذاتی استعمال کے لیے منتقل کی گئی۔
یہ یونیورسٹی نومبر 2025 میں دہلی کے لال قلعہ علاقہ میں ہونے والے بم دھماکے کی تحقیقات کے دوران بھی زیرِ نگرانی آئی تھی، جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ الزام ہے کہ اسی ادارے سے وابستہ ایک ڈاکٹر اس حملے میں خودکش بمبار تھا۔ ای ڈی کے مطابق تحقیقات جاری ہیں اور مزید انکشافات متوقع ہیں۔