ای سی آئی کے نظرثانی شدہ فارم 6 کو نہ تو منظور کیا گیا اور نہ ہی مسترد کیا گیا، سپریم کورٹ

ای سی آئی کے نظرثانی شدہ فارم 6 کو نہ تو منظور کیا گیا اور نہ ہی مسترد کیا گیا، سپریم کورٹ
پانچ اکتوبر کو سماعت کےدوران سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے نظرثانی شدہ فارم 6 کو منظور نہیں کیا ہے۔
Published : October 12, 2026 at 3:22 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو واضح کیا کہ کورٹ نے ووٹر رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کے نظرثانی شدہ فارم 6 کو نہ تو منظور کیا ہے اور نہ ہی مسترد کیا ہے۔ پہلی بار ووٹر کے طور پر رجسٹر ہونے کے خواہشمند افراد کے لیے فارم 6 کو پُر کرنا ضروری ہے۔ اس کا استعمال مختلف ریاستوں میں انتخابی فہرستوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے دوران الیکشن کمیشن کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔
چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیہ باغچی، اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ پریہ مشرا اور ایک اور چیف الیکشن کمشنر اور یونین آف انڈیا کے خلاف دائر کردہ مفاد عامہ کی عرضیوں کی سماعت کر رہی تھی۔
بنچ نے واضح کیا کہ جب بہار ایس آئی آر کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو نظر ثانی شدہ فارم 6 دستیاب نہیں تھا۔ بنچ نے مزید کہا کہ اس ماہ کے اوائل میں سماعت کے دوران سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کو منظوری یا نامنظوری سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔
پانچ اکتوبر کو سپریم کورٹ نے کہا تھا، "ہمیں واضح طور پر کہہ دینا چاہیے کہ ہم نے نظرثانی شدہ فارم 6 کو منظور نہیں کیا ہے... ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس پر کس نے نظر ثانی کی ہے۔"
پیر کو سماعت کے دوران، درخواست گزار کے وکیل نے دلیل دی کہ ای سی آئی نے نظرثانی شدہ فارم 6 کو سپریم کورٹ کی منظوری کے طور پر پیش کیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کی 5 اکتوبر کی آبزرویشنز کو اجاگر کرنے کی استدعا کی۔
بنچ نے کہا کہ جو کہا گیا تھا کہ نیا فارم 6 موجود نہیں تھا جب بہار ایس آئی آر کیس اس سے پہلے تھا۔ بنچ نے مزید کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے سپریم کورٹ نے منظور یا مسترد کر دیا تھا۔
دلیل دی گئی کہ الیکشن کمیشن نے شائع کیا تھا کہ نظرثانی شدہ فارم 6 کو سپریم کورٹ نے منظور کر لیا ہے اور درخواست گزار اس سلسلے میں ہدایات مانگ رہا ہے۔
بنچ نے کہا کہ نئے فارم 6 کے بارے میں کوئی درخواست نہیں ہے۔ ہم نے یہ صرف کہا ہے۔ چاہے اس کی منظوری دی گئی ہو یا نہ ہو، براہ کرم اپنے مقاصد کے مطابق الفاظ کو اس انداز میں نہ مروڑیں۔
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