بنگال میں انتخابات کے بعد تشدد پر الیکشن کمیشن کی سختی، سکیورٹی اداروں کو کارروائی کی ہدایت
نامہ نگار سنتو داس کی ایک رپورٹ کےمطابق الیکشن کمیشن نے ہدایت دی ہے کہ تشدد کے واقعات سے سختی سے نمٹا جائے۔
Published : May 6, 2026 at 10:21 AM IST
نئی دہلی: ریاستی اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت کے بعد مغربی بنگال کے مختلف حصوں میں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے کئی دفاتر میں توڑ پھوڑ اور آتش زنی کی اطلاعات کے بعد الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کی کسی بھی کارروائی کو روکیں۔
الیکشن کمیشن نے ریاست کے مختلف حصوں سے رپورٹ ہونے والے اس طرح کے واقعات کے خلاف سخت کارروائی شروع کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ٹی ایم سی نے بی جے پی پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے کارکنوں کو ٹی ایم سی کے دفاتر میں توڑ پھوڑ کرنے اور اس کے کارکنوں کو مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں زعفرانی پارٹی کی زبردست جیت کے بعد نشانہ بنانے کے لیے بھیج رہی ہے۔
مغربی بنگال کے مختلف حصوں میں ٹی ایم سی پارٹی کے کارکنوں پر مبینہ حملوں اور توڑ پھوڑ کی مبینہ کارروائیوں کی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے ذرائع نے منگل کو ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ کمیشن نے اس معاملے سے متعلق سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ ذرائع نے کہا، "یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔
The BJP has exposed its true face the moment it came to power. In Jalpaiguri Ward 14, BJP-backed miscreants have unleashed vandalism at our Trinamool Congress party office.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 5, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق ریاست کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مرکزی مسلح پولیس فورس (سی اے پی ایف) کی 500 کمپنیوں کو پورے بنگال میں تعینات کیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے کہا تھا کہ وہ ریاست میں پولنگ کے بعد ہونے والے کسی بھی تشدد کو روکنے کے لیے صورت حال پر گہری نظر رکھے گا۔
الیکشن کمیشن نے کہا، " اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کےتشدد میں پایا جائے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ تشدد کی کوششوں یا کسی بھی غیر قانونی سرگرمی سے متعلق کسی بھی معلومات کی اطلاع فوری طور پر ہیلپ لائن نمبر: 1800-345-0008 پر دی جا سکتی ہے۔ تاہم انتخابی نتائج کے بعد ٹی ایم سی کے دفتر میں توڑ پھوڑ کے واقعے کے بعد، ممتا بنرجی کی پارٹی نے بی جے پی پر حملہ شروع کیا۔
'X' پر ایک پوسٹ میں، ترنمول کانگریس نے الزام لگایا کہ بی جے پی کی 'ہرمد باہنی' نے "ننور، بیر بھوم میں دن کی روشنی میں ترنمول کانگریس کے ایک کارکن کو سڑک پر مار ڈالا۔ وہ اس طرح جشن منا رہے ہیں۔ ان کی جیت اس طرح دکھائی دیتی ہے۔ اور کہاں ہیں ہزاروں سینٹرل فورسز جو بھاری قیمت پر تعینات ہیں؟ وہ بنگال میں امن اور سلامتی کے نام پر ہمارے لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔" سڑکوں پر مارے جا رہے ہیں۔" پارٹی نے اپنے آفیشل 'X' ہینڈل پر مبینہ طور پر پریشان کن ویڈیو شیئر کرتے ہوئے یہ لکھا۔
"یہ خونخوار وحشی ہیں، جو دوسروں کو مار رہے ہیں، بے دردی سے قتل کر رہے ہیں اور دہشت زدہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پورے یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ اقتدار میں کوئی بھی انہیں نہیں روکے گا۔
ایک اور پوسٹ میں، ٹی ایم سی نے لکھا، "بی جے پی نے اقتدار میں آتے ہی اپنا اصل چہرہ ظاہر کر دیا ہے۔ جلپائی گوڑی کے وارڈ 14 میں بی جے پی کے حمایت یافتہ غنڈوں نے ہمارے ترنمول کانگریس پارٹی کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی ہے۔
ایک اور پوسٹ میں کہا گیا، "علی پور دوار کے وارڈ نمبر 1 میں، بی جے پی کی 'ہرمد واہنی' نے ایک بزرگ خاتون پر وحشیانہ حملہ کیا، اسے سڑک پر پڑی، خون میں لت پت چھوڑ دیا۔ کیا نریندر مودی اور امیت شاہ نے اپنے کارکنوں کو دن کی روشنی میں فسادات اور معصوم لوگوں کی جان لینے کا مفت لائسنس دیا ہے؟
"اور امیت شاہ کی مرکزی افواج اب کہاں ہیں؟ وہی فورسز جو انتخابات کے بعد ایک 'پرامن اور تشدد سے پاک' مدت کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کی گئی تھیں؟ کیا وہ صرف اس 'زعفرانی غنڈہ گردی' کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہیں؟ بی جے پی کا پرتشدد چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ بنگال اس بربریت کو برداشت نہیں کرے گا۔