الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال کے سات افسران کو معطل کر دیا، ایس آئی آر میں اختیارات کے غلط استعمال اور لاپرواہی کا الزام

الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال کے سات افسران کو معطل کر دیا، ایس آئی آر میں اختیارات کے غلط استعمال اور لاپرواہی کا الزام
الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) مہم کے دوران لاپرواہی برتنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔
Published : February 16, 2026 at 1:57 PM IST
کولکتہ: الیکشن کمیشن (ای سی آئی) نے مغربی بنگال میں سات عہدیداروں کو معطل کردیا ہے اور چیف سکریٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان کے خلاف "سنگین بدانتظامی، ڈیوٹی سے لاپرواہی اور اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) عمل کے سلسلے میں قانونی اختیارات کے غلط استعمال" پر تادیبی کارروائی کریں۔
معطل کیے گئے اہلکاروں میں 1. محکمۂ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائرکٹر ڈاکٹر سیف الرحمان اور 56-سمسر گنج اسمبلی حلقہ کے لیے اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر (اے ای آر او)، 2. نتیش داس، ریونیو آفیسر، فرکا اور اے ای آر او، 55-فراکہ اسمبلی حلقہ، 3، خواتین کی ترقی کے افسر، چودھرن، 3. AERO، 16-میناگوری اسمبلی حلقہ، 4. ایس کے مرشد عالم، ADA، سوتی بلاک اور AERO 57-سوتی اسمبلی حلقہ کے لیے، 5. ستیہ جیت داس، جوائنٹ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر (BDO)، 6. جویدیپ کنڈو، ایف ای او، حلقہ اسمبلی اور P79-13 کے دونوں ایروز۔ دیباشیش بسواس، جوائنٹ BDO اور 229-Debra اسمبلی حلقہ کے AERO شامل ہیں۔
دستاویزات کا جائزہ اور دعویٰ
دریں اثنا، سپریم کورٹ کے حکم کے بعد، مغربی بنگال کے چیف الیکٹورل آفیسر نے منگل کو ریاست میں جاری ایس آئی آر کے عمل کے لیے نظر ثانی شدہ شیڈول کا اعلان کیا۔ ایک بیان میں سی ای او نے کہا کہ نوٹسز کی سماعت 14 فروری تک مکمل کر لی جائے گی۔ دستاویزات کا جائزہ اور دعویٰ نمٹانا 21 فروری تک مکمل کر لیا جائے گا۔
بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولنگ سٹیشنوں کو ریشنلائز کرنے کا کام 25 فروری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ 27 فروری تک ہیلتھ پیرامیٹر کی جانچ کی جائے گی۔ حتمی ووٹر لسٹ 28 فروری کو جاری کی جائے گی۔
حتمی ووٹر لسٹ توسیع شدہ ٹائم لائن کے بعد جاری ہوگی
اس تبدیلی کا اعلان سپریم کورٹ کے مغربی بنگال میں الیکشن کمیشن آف انڈیا (ECI) اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) مشق کے تحت حتمی انتخابی فہرست کی اشاعت کے لیے ایک ہفتے کی توسیع دینے کے فیصلے کے بعد کیا گیا۔
عدالت نے مغربی بنگال کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) کو نظرِ ثانی کے عمل کے دوران تشدد اور انتخابی ریکارڈ کو جلانے کے الزامات پر وجہ بتاؤ نوٹس بھی جاری کیا۔ حتمی ووٹر لسٹ، جو اصل میں 14 فروری کو شائع ہونے والی تھی، اب توسیع شدہ ٹائم لائن کے بعد جاری کی جائے گی۔
مناسب فیصلے کرنے کے لیے مزید وقت ضروری
چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ نے کہا کہ توسیع ضروری تھی کیونکہ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (EROs) اور اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (AEROs) کو دستاویزات کی جانچ اور مناسب فیصلے کرنے کے لیے مزید وقت کی ضرورت ہے۔