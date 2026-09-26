’اَن میپڈ‘ یا ’لاجیکل‘ اعتراض والے ووٹروں کو ذاتی طور پر پیش ہونے کی ضرورت نہیں، الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ
الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایس آئی آر کی مدت کے لیے فارم 6 کے ساتھ منسلک اعلامیے کو برقرار رکھا ہے۔
Published : September 26, 2026 at 7:48 PM IST
نئی دہلی: ملک کی متعدد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظرثانی (ایس آئی آر) کے درمیان الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ہفتہ کو اہم فیصلے کرتے ہوئے ’’اَن میپڈ‘‘ یا ’’لاجیکل ڈسکریپنسی‘‘ سے متعلق نوٹس حاصل کرنے والے ووٹروں کو ذاتی طور پر پیش ہونے کی شرط میں نرمی کردی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اب ایسے ووٹروں کو ضروری دستاویزات جمع کرانے کے لیے ذاتی طور پر دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
اس کے بجائے بوتھ لیول افسران (بی ایل اوز) متعلقہ ووٹروں کے گھروں پر جائیں گے، ضروری دستاویزات حاصل کریں گے اور انہیں ای سی آئی نیٹ سافٹ ویئر پر اپ لوڈ کریں گے۔ اس کے بعد الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر (ای آر او) حتمی فیصلہ کرے گا۔ یہ فیصلہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور الیکشن کمشنروں وویک جوشی اور سکھبیر سنگھ سندھو پر مشتمل مکمل الیکشن کمیشن کی نئی دہلی میں کمیشن کے ہیڈکوارٹر میں ہونے والی میٹنگ میں کیا گیا۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ایسے افراد کو ای آر او یا اے ای آر او کے دفتر میں سماعت کے لیے لازماً طلب نہیں کیا جائے گا۔ کمیشن نے کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو ووٹر اپنے خاندان کے کسی بالغ فرد کو اپنی جانب سے سماعت میں شرکت کے لیے مجاز بنا سکتا ہے۔ ساتھ ہی کمیشن نے آن لائن سماعت کی سہولت کو مزید مضبوط بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ ایسے معاملات میں ووٹروں کو غیر ضروری دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
الیکشن کمیشن نے ضلعی الیکشن افسران ڈی ای اوز) کو ہدایت دی ہے کہ مقامی ضرورت کے مطابق کمزور اور دشوار حالات میں زندگی گزارنے والے افراد کے لیے مناسب تعداد میں ہیلپ ڈیسک قائم کیے جائیں یا خصوصی کیمپ منعقد کیے جائیں۔ ان میں مزدور، بے گھر افراد اور نائٹ شیلٹرز میں رہنے والے افراد شامل ہیں۔ کمیشن کے مطابق ان خصوصی انتظامات کا مقصد ایسے افراد کو انتخابی فہرست میں شامل ہونے اور SIR سے متعلق کارروائی مکمل کرنے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایس آئی آر کی مدت کے لیے فارم 6 کے ساتھ منسلک اعلامیے کو برقرار رکھا ہے۔ تاہم ایس آئی آر کے علاوہ معمول کے مطابق مقرر کردہ معیاری فارم ہی استعمال کیے جاتے رہیں گے۔ ای سی آئی نیٹ سافٹ ویئر سے متعلق اٹھائے گئے سوالات کے درمیان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فیلڈ میں کام کرنے والے افسران کو ان کے قانونی اختیارات کے مطابق ای سی آئی نیٹ نظام تک رول بیس ایکسس حاصل ہے۔
کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک کمیٹی ای سی آئی نیٹ نظام کا جائزہ لے گی۔ اس کمیٹی کی سربراہی ایک سینئر ڈپٹی الیکشن کمشنر (ڈی ای سی) کریں گے جبکہ اس میں آئی آئی ٹی یا آئی آئی آئی ٹی سے تعلق رکھنے والے ایک آزاد ماہر کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ کمیٹی اس بات کی جانچ کرے گی کہ ای سی آئی نیٹ نظام متعلقہ قوانین اور قواعد کی دفعات کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں، اور اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔
الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ریاستی چیف الیکٹورل افسران (سی ای اوز) کی جانب سے موصول ہونے والی تجاویز اور آراء کی بنیاد پر ای سی آئی نیٹ پورٹل میں گزشتہ چند ماہ کے دوران متعدد اپ گریڈ کیے جاچکے ہیں۔ کمیشن نے کہا کہ فیلڈ میں کام کرنے والے افسران کو اگر مزید سہولت یا لچک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اسے بھی عملی شکل دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آئندہ تمام نئے آئی ٹی ماڈیولز اور پورٹل سے متعلق اقدامات کو پہلے سی او او میں زیر بحث لایا جائے گا اور اس کے بعد حتمی منظوری کے لیے کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر کی جانب سے موصول ہونے والی درخواست کو مدنظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے دہلی میں دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی مدت میں توسیع کردی ہے۔ اب یہ مدت 30 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ اسی طرح مہاراشٹرا کے چیف الیکٹورل آفیسر کی درخواست پر وہاں دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ 12 اکتوبر تک بڑھا دی گئی ہے۔ مہاراشٹرا میں نوٹس، دعووں اور اعتراضات کے تصفیے کی مدت بھی بڑھا کر 10 نومبر کردی گئی ہے۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ بہار اور مغربی بنگال سمیت 20 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر مکمل ہوچکا ہے۔ کمیشن کے مطابق ایسے افراد جن کا نام ایس آئی آر کے دوران یا اس کے بعد ووٹر فہرست میں شامل ہونے سے رہ گیا ہے، وہ مسلسل نظرثانی کے عمل کے تحت متعلقہ ای آر او کے پاس اپنا نام ووٹر فہرست میں شامل کرانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس میں نوجوان اور پہلی مرتبہ ووٹ دینے والے افراد بھی شامل ہیں۔
کمیشن نے کہا کہ تمام چیف الیکٹورل افسران کو اس عمل میں سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ ڈی ای اوز، سی ای اوز اور ای آر اوز ایسے ووٹروں کے اندراج کے لیے فوری طور پر خصوصی مہم شروع کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے حالیہ دنوں میں کمیشن کے اعلیٰ حکام کے درمیان مبینہ اختلافات سے متعلق سامنے آنے والی رپورٹوں کے تناظر میں کابینہ سکریٹری کو بھیجے گئے خط کی وضاحت بھی کی۔
کمیشن نے کہا کہ یہ خط الیکشن کمیشن کی کسی پالیسی یا آئی ٹی ڈویژن سے متعلق نہیں تھا بلکہ الیکشن کمیشن میں ڈیپوٹیشن پر تعینات ایک افسر کے کام سے متعلق تھا۔ کمیشن کے مطابق متعلقہ افسر کی جانب سے جاری کیے گئے کام کی دوبارہ تقسیم کے احکامات، دونوں الیکشن کمشنروں کی ہدایات کے بعد عملی طور پر نافذ نہیں کیے گئے تھے۔ کمیشن نے یہ بھی واضح کیا کہ آئی ٹی ڈویژن پر ڈپٹی الیکشن کمشنر کی نگرانی کبھی ختم نہیں کی گئی تھی۔
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الیکشن کمیشن نے کہا کہ ووٹروں کی حتمی تعداد کا تعین اس وقت ہوگا جب فیز III میں شامل باقی 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی حتمی انتخابی فہرست شائع ہوجائے گی۔ گوا کے حوالے سے کمیشن نے بتایا کہ چیف الیکٹورل آفیسر گوا نے متعلقہ بی ایل اوز کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان ووٹروں کے گھروں کا دورہ کریں جن کے نام ایس آئی آر کے دوران فہرست میں شامل ہونے سے رہ گئے ہیں اور ان سے ضروری فارم حاصل کریں۔ کمیشن کے مطابق ایسے 97 افراد میں سے 81 پہلے ہی فارم 6 داخل کرکے ووٹر فہرست میں اپنا نام شامل کرانے کی کارروائی مکمل کرچکے ہیں۔