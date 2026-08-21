الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر کے سرکاری دوروں اور اخراجات کی تفصیلات دینے سے انکار کردیا، ’ذاتی معلومات‘ قرار
گوکھلے نے گیانیش کمار کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے درخواست دائر کیے جانے تک ان کے تمام سرکاری دوروں کی تفصیلات طلب کی تھیں۔
Published : August 21, 2026 at 4:02 PM IST
نئی دہلی : الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے موجودہ دورِ کار کے دوران کیے گئے تمام سرکاری دوروں اور ان پر ہونے والے سرکاری اخراجات کی تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کردیا ہے۔ کمیشن نے حقِ اطلاعات (آر ٹی آئی) کے تحت مانگی گئی معلومات کو ’’ذاتی معلومات‘‘ قرار دیتے ہوئے انکشاف سے مستثنیٰ قرار دیا۔ یہ معلومات سابق ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) رکن پارلیمنٹ اور پارٹی ترجمان ساکیت گوکھلے کی جانب سے دائر کردہ آر ٹی آئی درخواست کے جواب میں دی گئی ہیں۔
گیانیش کمار نے 19 فروری 2025 کو چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ گوکھلے نے اپنی درخواست میں اس تاریخ سے درخواست دائر کیے جانے تک ان کے تمام سرکاری دوروں کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے 31 جولائی 2026 کو اپنے جواب میں کہا کہ مانگی گئی معلومات ’’ذاتی معلومات‘‘ سے متعلق ہیں اور اسی بنیاد پر انہیں آر ٹی آئی ایکٹ کے تحت فراہم نہیں کیا جاسکتا۔ کمیشن نے گوکھلے کو یہ بھی بتایا کہ وہ جواب موصول ہونے کے 30 دن کے اندر پہلی اپیل دائر کرسکتے ہیں۔
ساکیت گوکھلے نے 18 جون کو دائر اپنی آر ٹی آئی درخواست میں چیف الیکشن کمشنر کے تمام سرکاری دوروں کی مجموعی تعداد طلب کی تھی۔ انہوں نے ملکی اور غیر ملکی دوروں کو الگ الگ بتانے کی درخواست کی تھی۔ اس کے علاوہ ہر دورے کے حوالے سے درج ذیل معلومات بھی مانگی گئی تھیں:
- دورے کی تاریخ اور مدت
- دورے کے مقامات
- سرکاری دورے کا مقصد
- سفر کا ذریعہ اور کلاس
- سرکاری خرچ پر ساتھ جانے والے افسران کی تعداد اور عہدے
- ہر دورے پر ہونے والے سرکاری اخراجات کی مکمل تفصیل
- ہوائی یا دیگر سفری اخراجات
- رہائش اور ہوٹل کے اخراجات
- یومیہ الاؤنس یا فی ڈیم
- مقامی ٹرانسپورٹ کے اخراجات
- غیر ملکی دوروں کے دوران فارن ایکسچینج اور دیگر اخراجات
- مہمان نوازی، ضمنی اخراجات اور دیگر الاؤنس یا معاوضے
گوکھلے نے اپنی درخواست میں واضح کیا تھا کہ وہ صرف مکمل ہوچکے سرکاری دوروں اور عوامی رقم سے کیے گئے اخراجات کی معلومات چاہتے ہیں۔ انہوں نے مستقبل کے دوروں، کسی افسر کی موجودہ نقل و حرکت، سکیورٹی، پروٹوکول یا حفاظتی انتظامات کی معلومات نہیں مانگی تھیں۔ الیکشن کمیشن کے جواب پر ساکیت گوکھلے نے سخت ردعمل ظاہر کیا اور اسے انتہائی حیران کن قرار دیا۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ سرکاری دورے پر عوام کے پیسوں سے ہونے والے اخراجات کو ذاتی معلومات کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ گوکھلے نے کہا کہ وزیراعظم کے غیر ملکی دوروں کے اخراجات تک پارلیمنٹ میں ظاہر کیے جاچکے ہیں، تو پھر چیف الیکشن کمشنر کے سرکاری دوروں کے اخراجات کو ظاہر کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ گیانیش کمار کے چیف الیکشن کمشنر بننے کے بعد الیکشن کمیشن کی شفافیت اور جواب دہی پر سوالات بڑھ گئے ہیں۔
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گوکھلے نے کمیشن پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ عوامی رقم کے استعمال سے متعلق معلومات چھپانے کی کوشش کررہا ہے۔ گوکھلے نے مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کے سرکاری دوروں پر خرچ ہونے والی عوامی رقم کی تفصیلات عوام کے سامنے آنی چاہئیں اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ آخر الیکشن کمیشن ان معلومات کو ظاہر کرنے سے کیوں گریز کررہا ہے۔ یہ معاملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب الیکشن کمیشن مختلف اہم انتخابی معاملات، خصوصاً ووٹر لسٹوں کی نظرثانی اور انتخابی عمل سے متعلق فیصلوں پر عوامی اور سیاسی بحث کا مرکز بنا ہوا ہے۔