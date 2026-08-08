اے آئی یو ڈی ایف کی چندہ وصولی میں 53 لاکھ روپے کا اضافہ، 2025-26 میں پارٹی کو 1.42 کروڑ روپے کے عطیات
الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق مالی سال 2024-25 میں اے آئی یو ڈی ایف نے 89,73,005 روپے کے عطیات ظاہر کیے تھے۔
Published : August 8, 2026 at 5:33 PM IST
نئی دہلی : آسام کی علاقائی سیاسی جماعت آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ (اے آئی یو ڈی ایف) کو مالی سال 2025-26 کے دوران موصول ہونے والے عطیات میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کے سامنے جمع کرائی گئی پارٹی کی کنٹری بیوشن رپورٹ کے مطابق اے آئی یو ڈی ایف نے 2025-26 میں مجموعی طور پر 1,42,75,001 روپے کے عطیات وصول کیے، جو 2024-25 کے مقابلے میں 53,01,996 روپے زیادہ ہیں۔
الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق مالی سال 2024-25 میں اے آئی یو ڈی ایف نے 89,73,005 روپے کے عطیات ظاہر کیے تھے۔ اس طرح ایک سال کے دوران پارٹی کی اعلان کردہ عطیات کی رقم میں تقریباً 59 فیصد اضافہ ہوا۔ پارٹی کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2025-26 میں مجموعی عطیات 75 افراد اور ایک نجی ادارے سے حاصل ہوئے۔ ایک فرد کی جانب سے دی جانے والی سب سے بڑی رقم 10 لاکھ روپے تھی۔
اس سے ایک سال قبل یعنی 2024-25 میں اے آئی یو ڈی ایف نے 44 افراد اور دو نجی صنعتی اداروں سے مجموعی طور پر 89,73,005 روپے کے عطیات وصول ہونے کی اطلاع دی تھی۔ اس سال بھی کسی ایک فرد کی جانب سے سب سے زیادہ عطیہ 10 لاکھ روپے بتایا گیا تھا۔ یہ اضافہ ایسے وقت میں ہوا جب آسام میں اسمبلی انتخابات کا انتخابی عمل بھی سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ تاہم پارٹی کی جانب سے اعلان کردہ عطیات کو براہِ راست انتخابی اخراجات قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ الگ الگ قانونی رپورٹنگ کے تحت درج کیے جاتے ہیں۔
الیکشن کمیشن کے مطابق عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کی دفعہ 29C کے تحت سیاسی جماعتوں کو مالی سال کے دوران کسی فرد یا سرکاری کمپنی کے علاوہ کسی کمپنی سے 20 ہزار روپے سے زیادہ موصول ہونے والے عطیات کی تفصیلات رپورٹ کرنا ضروری ہے۔ اس قانون کے تحت سیاسی جماعت کا خزانچی یا پارٹی کی جانب سے مجاز شخص یہ رپورٹ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کراتا ہے۔
الیکشن کمیشن کے مطابق یہ رپورٹ متعلقہ مالی سال کے انکم ٹیکس ریٹرن کی مقررہ تاریخ سے قبل جمع کرائی جانی چاہیے، جبکہ عام طور پر ہر مالی سال کی کنٹری بیوشن رپورٹ 31 اکتوبر تک جمع کرانے کی ہدایت ہے۔ قانون میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت مقررہ طریقہ کار کے مطابق عطیات کی رپورٹ جمع نہیں کراتی تو اسے انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت دستیاب ٹیکس رعایت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کی مالی شفافیت کے لیے ان رپورٹس کو اپنی ویب سائٹ پر دستیاب کراتا ہے۔
دوسری جانب کیرالا کی علاقائی سیاسی جماعت کیرالا کانگریس (ایم) نے مالی سال 2025-26 کے دوران مجموعی طور پر 13.55 لاکھ روپے کے عطیات وصول ہونے کی اطلاع دی ہے۔ پارٹی کی رپورٹ کے مطابق یہ رقم 16 عطیہ دہندگان/اداروں سے حاصل ہوئی، جن میں افراد بھی شامل ہیں۔ عطیات بینک ٹرانسفر اور چیک کے ذریعے موصول ہوئے۔ ایک عطیہ دہندہ کی جانب سے سب سے زیادہ رقم 2.5 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔
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الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں کیرالا کانگریس (ایم) ایک تسلیم شدہ علاقائی سیاسی جماعت کے طور پر درج ہے اور کمیشن سیاسی جماعتوں کی مالی و انتخابی رپورٹیں عوامی طور پر دستیاب کراتا ہے۔