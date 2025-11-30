ایس آئی آر اپڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ میں سات دن کی توسیع، الیکشن کمیشن کا نیا شیڈول جاری
الیکشن کمیشن نے بارہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں میں چل رہے ایس آئی آر کی آخری تاریخوں میں توسیع کر دی ہے۔
Published : November 30, 2025 at 1:21 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن نے 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے عمل کی آخری تاریخ کو ایک ہفتہ تک بڑھا دیا ہے۔ ووٹر لسٹ پر نظرثانی کے تمام مراحل اب نئی تاریخوں کے مطابق مکمل ہوں گے۔ 12 ریاستوں میں ایس آئی آر کو اب 11 دسمبر تک اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈرافٹ رول اب 16 دسمبر کو جاری کیا جائے گا۔
اس سے پہلے ایس آئی آر کے عمل کو مکمل کرنے کی آخری تاریخ چار دسمبر تھی، جس میں صرف چار دن باقی رہ گئے تھے۔ اب سات دن کی توسیع کے بعد ڈیڈ لائن کو 11 دسمبر تک بڑھا دیا ہے۔
The Election Commission of India has announced a revised Schedule, extending the relevant dates by one week for the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of Electoral Rolls in 12 States/UTs, with 01.01.2026 as the qualifying date. pic.twitter.com/sJB7nHH7A6— ANI (@ANI) November 30, 2025
بدلاؤ کے بعد نئی تاریخیں درج ذیل
اب ایس آئی آر مسودے کی اشاعت کی آخری تاریخ 9 دسمبر 2025 سے تبدیل کر کے 16 دسمبر 2025 کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد دعویٰ اور اعتراض داخل کرنے کے لیے 9 دسمبر 2025 سے 8 جنوری 2026 تک کی جگہ پر اب نئی تاریخ 16 دسمبر سے لے کر 15 جنوری 2026 تک کر دی گئی ہے۔
اس سے قبل حتمی فہرست کے لیے 7 فروری 2026 کی تاریخ کو مقرر کی گئی تھی، تاہم اب فائنل لسٹ 14 فروری 2026 کو شائع کی جائے گی۔ اس پورے عمل کو ایک ہفتہ پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔
بی ایل اوز پر دباؤ کم کرنے کی کوشش
اس حکومتی اقدام کو بی ایل اوز کے لیے ایک ریلیف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ چار دسمبر تک ایس آئی آر فارم جمع کرانے کے دباؤ کی وجہ سے کئی بی ایل اوز کی اموات کی اطلاعات ہیں۔ تازہ اطلاع کے مطابق راجستھا میں بھی ایک بی ایل او کی طبیعت بگڑنے سے موت ہو گئی ہے۔ متوفی کے اہل خانہ کے مطابق اس کی موت کام کے دباؤ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حکومت کے اس فیصلے سے اب ایس آئی آر کے عمل میں شامل افسران کو ایک ہفتے کا اضافی وقت مل جائے گا۔
