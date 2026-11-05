اب چھ ریاستوں اور یوٹیز میں ایس ایس آر کا آغاز، فائنل ووٹر لسٹ کا اجرا 21 جنوری 2027 کو متوقع
الیکشن کمیشن نے چھ ریاستوں اور یوٹیز میں ووٹر لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کیلئے ایس ایس آر کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔
Published : November 5, 2026 at 4:35 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جمعرات کے روز چھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں میں ووٹر لسٹوں کے خصوصی مختصر جائزہ (Special Summary Revision - SSR) کا اعلان کر دیا ہے۔
کن ریاستوں اور یوٹیز میں ایس ایس آر ہوگا؟
الیکشن کمیشن کے مطابق، درج ذیل چھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس ایس آر کا عمل مکمل کیا جائے گا:
اروناچل پردیش
چنڈی گڑھ
دادرا اور نگر حویلی اور دمن اور دیو
میزورم
اوڈیشہ
سکم
الیکشن کمیشن کی اس مہم کا مقصد ووٹر لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنا، نئے اور نوجوان ووٹروں کے نام شامل کرنا اور فہرست میں موجود غلطیوں کو درست کرنا بتایا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق، اس نظرثانی کے لیے یکم جنوری سال 2027 کو اہلیت کی تاریخ مانا گیا ہے۔ یعنی اس تاریخ تک 18 سال کی عمر پوری کرنے والے افراد ووٹر لسٹ میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، جو نوجوان یکم اپریل، یکم جولائی اور یکم اکتوبر سال 2027 کو 18 سال کے ہونے والے ہیں، انہیں بھی ایڈوانس میں درخواست دینے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔
فائنل ووٹر لسٹ کب جاری ہوگی؟
اس عمل کے تحت نظرثانی شدہ ڈرافٹ ووٹر لسٹ 30 نومبر سال 2026 کو جاری کی جائے گی۔ اس کے بعد ووٹر لسٹ میں نام شامل کرانے، ہٹانے یا کسی بھی قسم کی غلطی کو درست کرنے کے لیے دعوے اور اعتراضات درج کرائے جا سکیں گے۔ ان کا تصفیہ کرنے کے بعد فائنل ووٹر لسٹ 21 جنوری سال 2027 کو شائع کی جائے گی۔
پہلی بار ووٹ دینے والے نوجوان ووٹروں پر توجہ
اس خصوصی مہم میں پہلی بار ووٹ دینے کے اہل شہریوں کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی اہل شہری ووٹر لسٹ میں نام درج ہونے سے کسی بھی صورت محروم نہ رہے۔
ایس ایس آر کا مکمل شیڈول
پولنگ اسٹیشنوں کی معقولیت: 20 نومبر سال 2026 تک
انٹیگریٹڈ ڈرافٹ ووٹر لسٹ کی اشاعت: 30 نومبر سال 2026
دعوے اور اعتراضات جمع کرنے کی مدت: 30 نومبر 2026 سے 30 دسمبر 2026 تک
فائنل ووٹر لسٹ کی اشاعت: 21 جنوری سال 2027
حکام کے لیے الیکشن کمیشن کی سخت ہدایات
الیکشن کمیشن نے ایس ایس آر کے عمل کو شفاف اور وقت کا پابند بنا کر مکمل کرنے کے لیے حکام کو کئی اہم ہدایات جاری کیے ہیں۔
آر پی اے 1950 کی دفعہ 13cc کے تحت ووٹر لسٹ کی تیاری میں شامل ہر اہلکار کو الیکشن کمیشن میں ڈیپوٹیشن پر تصور کیا جائے گا۔
چیف سکریٹری اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سی ای او، ڈی ای او، ای آر او اور بی ایل او کا کوئی بھی عہدہ خالی نہ رہے۔
ایس ایس آر کے دوران کمیشن کی منظوری کے بغیر کسی بھی افسر کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔
ای آر او کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ کوئی بھی اہل شہری ووٹر لسٹ سے چھوٹنے نہ پائے اور کوئی بھی نااہل شخص فہرست میں شامل نہ رہے۔
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