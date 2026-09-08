تامل ناڈو اور مغربی بنگال سمیت چار ریاستوں کی پانچ اسمبلی اور ایک لوک سبھا سیٹ پر ضمنی انتخابات کا اعلان
چار ریاستوں کی اسمبلی اور لوک سبھا سیٹوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کردیا گیا، 6 اکتوبر کو ووٹنگ، 9 اکتوبر کو گنتی ہوگی۔
Published : September 8, 2026 at 10:54 AM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ECI) نے تامل ناڈو، پڈوچیری، مغربی بنگال کی خالی اسمبلی سیٹوں اور آسام کی ایک پارلیمانی سیٹ کے لیے انتخابی شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ ان سیٹوں پر 6 اکتوبر 2026ء کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور 9 اکتوبر 2026ء کو نتائج کا اعلان ہوگا۔
کمیشن کے جاری کردہ آفیشل شیڈول کے مطابق، انتخابات کے لیے باضابطہ گزٹ نوٹیفکیشن 9 ستمبر 2026ء کو جاری کیا جائے گا۔ کاغذاتِ نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 16 ستمبر ہے، جس کے بعد 17 ستمبر کو کاغذات کی جانچ پڑتال (اسکروٹنی) ہوگی۔ امیدوار 19 ستمبر تک اپنے نامزدگی کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔
Press Note : Schedule for bye-elections to 05 (Five) Assembly Constituencies of Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 01(One) Parliamentary Constituency of Assam-reg. (1/2)#ECI@ECISVEEP pic.twitter.com/dUpC5A0obD— Chief Electoral Officer Tamil Nadu (@TNelectionsCEO) September 7, 2026
کن سیٹوں پر ہونے ہیں ضمنی انتخابات؟
- مدورانتکم (SC): تامل ناڈو (اسمبلی سیٹ)
- دھارا پورم (SC): تامل ناڈو (اسمبلی سیٹ)
- تھٹا نچاوڑی: پڈوچیری (اسمبلی سیٹ)
- ریجی نگر: مغربی بنگال (اسمبلی سیٹ)
- نندی گرام: مغربی بنگال (اسمبلی سیٹ)
- نواگاؤں: آسام (لوک سبھا سیٹ)
ضمنی انتخابات کا مکمل شیڈول (Schedule for Bye-Election):
- گزٹ نوٹیفکیشن: 9 ستمبر 2026ء
- کاغذاتِ نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ: 16 ستمبر 2026ء
- کاغذاتِ نامزدگی کی جانچ پڑتال: 17 ستمبر 2026ء
- ووٹنگ (پولنگ): 6 اکتوبر 2026ء (منگل)
- گنتی (نتائج): 9 اکتوبر 2026ء (جمعہ)
ووٹر لسٹوں کی حتمی اشاعت
پولنگ 6 اکتوبر (منگل) کو ہوگی، اور ووٹوں کی گنتی 9 اکتوبر (جمعہ) کو ہوگی۔ کمیشن نے کہا ہے کہ پورا انتخابی عمل 11 اکتوبر 2026ء سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن نے متعلقہ انتخابی حلقوں میں ووٹر لسٹوں کی حتمی اشاعت (Final Publication) کا شیڈول بھی نوٹیفائی کیا تھا۔
نواگاؤں پارلیمانی سیٹ کے لیے فائنل ووٹر لسٹ
آسام میں نواگاؤں پارلیمانی سیٹ کے لیے فائنل ووٹر لسٹ 10 فروری کو جاری کی گئی تھی، اس کے بعد پڈوچیری میں تھٹانچاوڑی اسمبلی سیٹ کے لیے 14 فروری کو جاری کی گئی۔ تامل ناڈو میں مدورانتکم (SC) اور دھارا پورم (SC) اسمبلی سیٹوں کے لیے فائنل ووٹر لسٹ 23 فروری کو جاری کی گئی تھی۔
ووٹر لسٹوں کی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں
اسی طرح، مغربی بنگال میں ریجی نگر اور نندی گرام اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹر لسٹوں کو بڑے پیمانے پر تبدیلیوں (Amends) کے بعد 28 فروری کو حتمی شکل دی گئی تھی۔ ان حلقوں میں سیٹیں موجودہ اراکینِ پارلیمان و اسمبلی کے استعفوں کی وجہ سے خالی ہوئی تھیں۔ تامل ناڈو میں مدورانتکم (SC) اور دھارا پورم (SC) سیٹیں بالترتیب مراگتھم کمار ویل اور پی ستیہ بھاما کے استعفوں کے بعد خالی ہوئیں۔
پڈوچیری میں تھٹانچاوڑی سیٹ این رنگاسوامی نے خالی کی تھی۔ مغربی بنگال میں ہمایوں کبیر اور سویندو ادھیکاری کے استعفوں کے بعد بالترتیب ریجی نگر اور نندی گرام میں ضمنی انتخابات ضروری ہو گئے تھے، جب کہ آسام میں پردیوت بوردولوئی کے استعفے کے بعد نواگاؤں پارلیمانی سیٹ خالی ہوئی تھی۔