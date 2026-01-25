سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد الیکشن کمیشن نے 'منطقی تضادات' کے ساتھ بنگال کی ووٹر لسٹ شائع کی
عدالت کی ہدایت کے مطابق ضلع انتخابی افسران اب فہرست کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پنچایت بھونوں اور بلاک دفاتر پر ڈسپلے کریں گے۔
Published : January 25, 2026 at 10:10 AM IST
کولکاتا: سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے سنیچر کی شام کو اپنی ویب سائٹ پر مغربی بنگال میں ''منطقی تضادات'' کے ساتھ ایس آئی آر کی فہرست میں لوگوں کے نام شائع کیے۔ حکام نے اس بات کی جانکاری دی۔
سپریم کورٹ نے 19 جنوری کو پولنگ پینل کو ہدایت دی تھی کہ وہ "منطقی تضادات" کی فہرست میں شامل لوگوں کے نام سنیچر تک گرام پنچایت بھونوں، تعلقہ کے بلاک آفسوں اور وارڈوں کے دفاتر میں چسپاں کرے۔ تاہم، پی ٹی آئی نے ایک باخبر ذریعہ کے حوالے سے بتایا کہ کمیشن کو عدالت عظمیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے پر غیر یقینی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) کو جمعہ کی رات دیر گئے تک مطلوبہ سافٹ ویئر نہیں ملا تھا۔
عدالت کی ہدایت کے مطابق ضلع انتخابی افسران اب فہرست کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اسے پنچایت بھونوں اور بلاک دفاتر پر ڈسپلے کریں گے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس دیپانکر دتا اور جوائے مالیا باغچی پر مشتمل سپریم کورٹ کی تین ججوں کی بنچ نے نوٹ کیا تھا کہ ریاست میں 1.25 کروڑ ووٹرز "منطقی تضادات" کی فہرست میں شامل ہیں۔
سنہ 2002 کی ووٹر لسٹ میں موجود ماں باپ اور اولادوں کے ناموں اور عمروں میں 'منطقی تضادات' جیسے کہ بچوں والدین کے درمیان عمر کا فرق 15 سال سے کم یا 50 سال سے زیادہ ہونے کی مثالیں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی نے ایک عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "غیر میپ شدہ ووٹروں اور جن میں 'منطقی تضادات' ہیں، ان کی فہرستیں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں۔"
چیف جسٹس سوریہ کانت نے سماعت کے دوران مشاہدہ کیا کہ یہ خالصتاً ایک آئینی اسکیم کی شرائط کے تحت ہونے والی ایک مشق ہے۔ انہوں نے کہا کہ "آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ مشق آسانی سے چلتی ہے۔ یہ شفاف اقدام کو یقینی بناتے ہوئے بروقت مکمل کی جاتی ہے اور ان تمام لوگوں کو منصفانہ موقع فراہم کیا جاتا ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ کچھ معموملی تضادات کی وجہ سے وہ غیر ضروری شکوک کی زد میں ہیں۔"
عرضیاں سننے کے بعد بنچ نے کہا کہ "منطقی تضادات کے زمرے میں آنے والوں کے لیے ہم مندرجہ ذیل ہدایات جاری کرنا مناسب سمجھتے ہیں: ان افراد کے نام گرام پنچایت بھونوں اور ہر تعلقہ (سب ڈویژن) کے بلاک دفاتر میں چسپاں کیے جائیں، اور شہر کے وارڈ آفس میں بھی لگائے جائیں"۔
بنچ نے کہا کہ ممکنہ طور پر متاثرہ شخص کو اپنے مجاز نمائندے کے ذریعے دستاویزات/آبجیکٹ جمع کرانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور ایسے نمائندے کے حق میں ایک اتھارٹی لیٹر ہونا چاہیے، چاہے وہ دستخط شدہ ہو یا انگوٹھے کا نشان والا۔ بنچ نے کہا کہ دستاویزات/اعتراضات جمع کرانے کے لیے دفتر پنچایت بھونوں/بلاک دفاتر میں قائم کیا جائے گا، اور ای سی آئی کو تمام متاثرہ افراد کی طرف سے اضافی دستاویزات/اعتراضات فراہم کرنے کے لیے ہدایات جاری کرنی چاہئیں یہاں تک کہ تاریخ ختم ہونے کے بعد بھی انہیں موقع ملنا چاہیے۔
بنچ نے کہا کہ ریاستی اور مرکزی حکومتوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ امن و امان کو یقینی بنائیں اور ریاستی حکومت، الیکشن کمیشن اور ریاستی الیکشن کمیشن کو دستاویزات/اعتراضات پر غور کرنے کے لیے پنچایت بھونوں/بلاک دفاتر میں تعیناتی کے لیے مناسب افرادی قوت فراہم کرے اور متاثرہ افراد کی سماعت کرے۔
مزید پڑھیں:
مغربی بنگال میں ووٹر فہرست کی اشاعت پر الیکشن کمیشن کو دشواری، سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن پر غیر یقینی صورتحال
مغربی بنگال ایس آئی آر: ضلع مجسٹریٹ سپریم کورٹ کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں، ممتا کا 'منطقی تضادات' پر لوگوں کو ہراساں کیے جانے کا دعویٰ
الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر ریاستوں میں مزید 22 رول آبزرورز تعینات کر دیے