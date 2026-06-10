میناکشی نٹراجن کی راجیہ سبھا نامزدگی مسترد ہونے پر کانگریس کا احتجاج، الیکشن کمیشن کل وفد سے ملاقات کرے گا
الیکشن کمیشن نے ملکارجن کھرگے سے کہاکہ پارٹی کے وفد کو نئی دہلی کے نروچن سدن میں ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے گا۔
Published : June 10, 2026 at 9:53 AM IST
نئی دہلی: مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے کانگریس امیدوار میناکشی نٹراجن کی نامزدگی مسترد کیے جانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن آف انڈیا اور کانگریس کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کانگریس کے مطالبے پر غور کرتے ہوئے پارٹی کے ایک وفد کو بدھ کے روز دوپہر 12 بجے ملاقات کا وقت دے دیا ہے۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کو ارسال کردہ خط میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کے وفد کو نئی دہلی کے نروچن سدن میں ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ کمیشن نے وفد کے ارکان اور ان کی گاڑیوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ اس سے قبل کانگریس کے جنرل سکریٹری (تنظیم) کے سی وینوگوپال، سابق وزیراعلیٰ بھوپیش بگھیل، مدھیہ پردیش کانگریس صدر جتیندر پٹواری اور قائد حزب اختلاف اومنگ سنگھار سمیت کئی رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دھرنا دیا اور نامزدگی کی منسوخی کو جمہوریت کا قتل قرار دیا۔
#WATCH | Delhi: Congress General Secretary (organisation) KC Venugopal says, " this is a basic matter of democracy. we will sit here until they allow us to go inside. we are very responsible people. former cm, deputy cms and mps are here..."— ANI (@ANI) June 9, 2026
congress leader sachin pilot says,… https://t.co/7fiJgSSB6l pic.twitter.com/7kTAEnwDz6
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کے سی وینوگوپال نے کہا کہ پارٹی نے شام 7:25 بجے الیکشن کمیشن کو شکایت درج کرانے اور ملاقات کی درخواست دی تھی، لیکن طویل انتظار کے باوجود انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا جمہوری ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟
وینوگوپال نے الزام عائد کیا کہ میناکشی نٹراجن کی نامزدگی بغیر کسی معقول وجہ کے مسترد کی گئی ہے۔ ان کے بقول یہ جمہوری اقدار پر براہ راست حملہ ہے اور اگر ملک میں جمہوریت کا معمولی سا بھی احترام باقی ہے تو الیکشن کمیشن کو فوری مداخلت کرنی چاہیے۔
یہ بھی پڑھیں: پارٹی میں پھوٹ کی خبر کے درمیان ٹی ایم سی کے باغی اراکین پارلیمنٹ نے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو اور بنگال کے وزیر اعلیٰ سے کی ملاقات
انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس اس معاملے میں تمام قانونی راستے اختیار کرے گی اور ضرورت پڑنے پر عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ کانگریس کا مطالبہ ہے کہ صرف میمورنڈم جمع کرانے کے بجائے انہیں الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا موقف تفصیل سے پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔