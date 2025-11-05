ہریانہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کا ردعمل بھی سامنے آگیا

ہریانہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کا ردعمل بھی سامنے آگیا
انتخابی پینل کے ذرائع نے پوچھا کہ فہرستوں میں نظرثانی کے دوران کانگریس بی ایل اے کی طرف سے کوئی دعویٰ کیوں نہیں کیا گیا۔
Published : November 5, 2025 at 5:33 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے رہنما اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی کے 2024 کے اسمبلی انتخابات کے دوران ہریانہ میں ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کے الزام کے چند گھنٹے بعد، الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے کہا کہ کانگریس نے نظرثانی کے عمل کے دوران ووٹر لسٹوں پر کوئی اعتراض یا اپیل دائر نہیں کی۔ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں ووٹوں کی دھاندلی ہوئی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہریانہ انتخابات کے دوران برازیلی ماڈل نے بھی ووٹ دیا۔
ای سی نے ان الزامات پر سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ ’راہل گاندھی جامع ووٹر لسٹ کی حمایت یا مخالفت کرتے ہیں؟‘ ای سی نے راہل سے کہا کہ ’ہریانہ میں گزشتہ سال انتخابات ہوئے تھے اور کانگریس پارٹی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا تھا، تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ ’پولنگ اسٹیشنوں پر موجود کانگریس پارٹی کے ایجنٹ کیا کر رہے تھے‘۔ انتخابی پینل نے یہ بھی پوچھا کہ انتخابی فہرستوں پر نظرثانی کے دوران کانگریس کے بوتھ لیول ایجنٹس (بی ایل اے) کے ذریعہ کوئی دعوے اور اعتراضات کیوں نہیں کیے گئے۔
یہ بھی پڑھیں: راہل گاندھی کا 'ہائیڈروجن بم'، ملک بھر میں ووٹ چوری کا الزام: ہریانہ میں پچیس لاکھ فرضی ووٹ پڑے، الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات
راہل گاندھی کے ریمارکس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، ای سی آئی کے ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "ہریانہ میں انتخابی فہرستوں کے خلاف صفر اپیلیں تھیں جبکہ ہریانہ کی 90 اسمبلی سیٹوں کے لئے ہوئے انتخابات سے متعلق 22 درخواستیں فی الحال ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں۔" الیکشن پٹیشن قانون کے تحت پارلیمانی، اسمبلی یا مقامی انتخابات میں امیدوار کے انتخاب کو چیلنج کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انتخابی درخواست نتائج کے اعلان کی تاریخ سے 45 دن کے اندر دائر کی جاسکتی ہے۔