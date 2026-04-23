'وزارت داخلہ سے منسلک دفتر کی طرح کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن'، کھرگے کو نوٹس بھیجنے پر کانگریس کا رد عمل
کھرکے کے مبینہ ریمارکس پر نوٹس بھیجنے کے بعد کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔
Published : April 23, 2026 at 12:25 PM IST
دہلی: کانگریس نے بدھ کے روز الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے پارٹی سربراہ ملکارجن کھرگے کے "دہشت گرد" ریمارک کے لیے الیکشن کمیشن کا سخت نوٹس مرکزی وزارت داخلہ کے منسلک دفتر کے طور پر ان کے کام کرنے کا ثبوت ہے، اور ان کا رویہ آئین پر حملہ ہے۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری انچارج کمیونیکیشن جے رام رمیش نے یہ تبصرہ اس وقت کیا جب بدھ کو پولنگ باڈی نے کھرگے کو وزیر اعظم مودی کو "دہشت گرد" قرار دینے کا "سنجیدہ نوٹس" لیا اور انہیں "سخت نوٹس" جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اپنے موقف کی وضاحت کریں۔
यह बात कुछ समय से साफ़ है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारों पर नाच रहा है। लाखों वोट चोरी की साजिश रचने के बाद-खासकर पश्चिम बंगाल में-आज उसने फिर से यह सबूत दिया है कि वह गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय बनकर काम कर रहा है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 22, 2026
चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है,…
رمیش نے X پر ایک پوسٹ میں کہا الیکشن کمیشن کا وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی دھن پر ناچنا کچھ عرصے سے عیاں ہے۔ لاکھوں میں ووٹ چوری کا ماسٹر مائنڈ کے بعد خاص طور پر مغربی بنگال میں آج اس نے وزارت داخلہ کے منسلک دفتر کے طور پر اپنے کام کا تازہ ثبوت دیا ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ نوٹس واپس لے لیا گیا کیونکہ اس نے مبینہ طور پر ٹی ایم سی لیڈر ڈیرک اوبرائن کو وزیر اعظم کے خلاف کھرگے کے "دہشت گرد" ریمارکس پر شکایت کنندگان میں سے ایک کے طور پر نامزد کیا تھا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے کھرگے کے خلاف واحد شکایت کنندہ کے طور پر کرن رجیجو کے ساتھ ایک تازہ نوٹس جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اوبرائے کی شمولیت کو "نادانستہ غلطی" قرار دیا۔
الیکشن کمیشن پر طنز کرتے ہوئے رمیش نے اسے 'شرمناک' قرار دیا اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔
Here’s what the PM’s dear ally Chandrababu Naidu had said about him in April 2019. Now they are the best of buddies pic.twitter.com/40gQIhNmMb— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 22, 2026
رامیش نے اپنی سیاسی پوسٹ میں کہا اب @ECISVEEP جھوٹ بولتے ہوئے اور ڈھٹائی سے دھوکہ دیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ شرمناک بات ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہو جانا چاہئے۔ وہ تمام اخلاقی اختیار کھو چکے ہیں اور وہ رسوائی ہے۔
ایکس پر ایک اور پوسٹ میں، رمیش نے تیلگو دیشم پارٹی (ٹی ڈی پی) کے سپریمو چندرابابو نائیڈو کے حوالے سے 2019 کی ایک خبر کا ذکر کیا جس میں مودی کو 'دہشت گرد' کہا گیا۔ "یہ وہ ہے جو وزیر اعظم کے عزیز اتحادی چندرا بابو نائیڈو نے اپریل 2019 میں ان کے بارے میں کہا تھا۔ اب وہ بہترین دوست ہیں،" رمیش کی پوسٹ نے خبر کے مضمون کا اسکرین شاٹ منسلک کرتے ہوئے پڑھا۔
الیکشن کمیشن کا نوٹس تمل ناڈو میں پولنگ اور مغربی بنگال میں انتخابات کے پہلے مرحلے سے ایک دن پہلے آیا ہے۔ کھرگے نے منگل کو وزیر اعظم مودی پر اپوزیشن کا دباو بنانے کے لیے سرکاری مشینری اور مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو "دہشت گرد" کرنے کا الزام لگایا، جس سے بی جے پی کی طرف سے سخت ردعمل سامنے آیا، جس نے مودی کو "دہشت گرد" کہنے پر اپوزیشن لیڈر پر طنز کیا۔
Now @ECISVEEP has been caught LYING and brazenly CHEATING. Shameful is an understatement.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 22, 2026
The CEC should resign. He has lost all moral authority and is an absolute, unmitigated disgrace. History will record him as a coward who consistently chose to sacrifice Indian democracy at…
یہ سوال کرتے ہوئے کہ اے آئی اے ڈی ایم کے پیریار اور سی این انادورائی کے دراوڑی نظریات کی جڑیں رکھنے والی پارٹی کس طرح وزیر اعظم مودی کے ساتھ شراکت کا جواز پیش کر سکتی ہے، کھرگے نے کہا"یہ اے آئی اے ڈی ایم کے لوگ، جو خود انادورائی کی تصویر لگاتے ہیں... وہ مودی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک دہشت گرد ہے...
وہ مساوات میں یقین نہیں رکھتے۔ ان کی پارٹی مساوات اور انصاف پر یقین نہیں رکھتی ہے. تاہم، جب نامہ نگاروں کے ذریعہ ان کے تبصرے کے سیاق و سباق کو واضح کرنے کے لئے کہا گیا، کھرگے نے کہا کہ ان کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم ملک کے جمہوری تانے بانے کو "دہشت زدہ" کر رہے ہیں۔
کھرگے نے دعویٰ کیا "وہ سیاسی جماعتوں کو دہشت زدہ کر رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ دہشت گرد ہے (لفظی معنی میں)۔ وہ اپنی طاقت اور حکومتی مشینری کا غلط استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ اپوزیشن پارٹیوں کو بدسلوکی اور بدنام کر سکے۔"