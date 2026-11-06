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ایس آئی آر سے باہر رہ جانے والے ووٹروں کو ایک اور موقع، سات ریاستوں کے ووٹر اپنے نام دوبارہ شامل کر سکیں گے

الیکشن کمیشن نے ان ووٹرز کو بڑی راحت دی ہے جن کے نام ووٹر لسٹ میں شامل نہیں ہیں۔

ایس آئی آر سے باہر رہ جانے والے ووٹروں کو ایک اور موقع
ایس آئی آر سے باہر رہ جانے والے ووٹروں کو ایک اور موقع (Representational Image : PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2026 at 7:05 PM IST

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نئی دہلی: الیکشن کمیشن نے جمعہ کو سات ریاستوں کے ووٹروں کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا جو غیر حاضر، منتقلی، مردہ، یا ڈپلیکیٹ اندراجات (اے ایس ڈی ڈی) کے ساتھ نشان زد تھے۔

ان ووٹروں کو گنتی کے فارم جاری کیے گئے لیکن یہ فارم واپس نہیں کیے گئے۔ نتیجتاً، جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے عمل کے دوران ان کے نام ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیے گئے۔ یہ ہدایات دہلی، مہاراشٹر، ہریانہ، آندھرا پردیش، جھارکھنڈ، تلنگانہ اور ناگالینڈ پر لاگو ہوں گی۔

الیکشن کمیشن نےاہلکاروں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک مانیٹرنگ میکانزم قائم کریں تاکہ کوئی بھی اہل ووٹر اپنا نام حتمی انتخابی فہرستوں میں شامل کرنے کے موقع سے محروم نہ رہے۔ اور ڈپلیکیٹ اندراجات کو روکا جائے۔

لیکن وہ لوگ جو کبھی ووٹر لسٹ میں شامل ہی نہیں تھے وہ اس فائدے کے اہل نہیں ہوں گے۔ یہ صرف ان لوگوں پر لاگو ہوتا ہے جو پہلے فہرست میں شامل تھے لیکن جن کے نام ایس آر کے دوران حذف کردیئے گئے تھے۔

سپریم کورٹ نے 29 اکتوبر کو دہلی میں جلد بازی پر سوال اٹھایا، اور کمیشن نے اگلے ہی دن آخری تاریخ بڑھا دی۔ ایس آئی آر سے پہلے، دہلی میں تقریباً 14.5 ملین ووٹر تھے۔

31 اگست کو جاری کی گئی مسودہ ووٹر لسٹ میں تقریباً 9.753 ملین نام شامل تھے۔ اس طرح، تقریباً 4.757 ملین نام ڈرافٹ لسٹ سے باہر رہے۔

TAGGED:

ELECTORS LEFT OUT OF DRAFT ROLLS
SIR IN DELHI
ELECTION COMMISSION
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