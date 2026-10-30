الیکشن کمیشن نے مہاراشٹر، دہلی، آندھرا پردیش، ہریانہ، تلنگانہ اور ناگالینڈ میں ایس آئی آر کی مدت میں توسیع کر دی
الیکشن کمیشن نے مرکز کے زیر انتظام علاقہ دہلی اور دیگر چار ریاستوں میں 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' کی مدت میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔
By PTI
Published : October 30, 2026 at 7:33 AM IST
نئی دہلی: متعلقہ چیف الیکٹورل آفیسرز کی درخواستوں پر عمل کرتے ہوئے، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جمعرات کو پانچ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے دہلی میں انتخابی فہرستوں کی 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' (ایس آئی آر) کے شیڈول میں ترمیم کر دی۔ جن ریاستوں میں انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے شیڈول میں تبدیلی کی گئی ہے، ان میں مہاراشٹر، آندھرا پردیش، ہریانہ، تلنگانہ اور ناگالینڈ شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان پانچ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے دہلی کو الگ الگ مراسلوں کے ذریعے مدت میں توسیع کے بارے میں مطلع کر دیا۔
مہاراشٹر میں، دعوے اور اعتراضات دائر کرنے کی آخری تاریخ 26 اکتوبر سے بڑھا کر 13 نومبر کر دی گئی ہے۔ نوٹس جاری کرنے اور دعووں کو نمٹانے کا عمل اب 25 نومبر تک جاری رہے گا، اور حتمی انتخابی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی۔ انتخابی فہرست کا مسودہ 31 اگست کو جاری کیا گیا تھا، اور دعووں کو نمٹانے کے لیے ابتدائی آخری تاریخ 10 نومبر مقرر کی گئی تھی۔
دہلی میں، اب 30 اکتوبر کے بجائے 25 نومبر تک دعوے اور اعتراضات دائر کیے جا سکتے ہیں۔ دعووں کو نمٹانے کی آخری تاریخ 30 نومبر سے بڑھا کر 15 دسمبر کر دی گئی ہے، اور حتمی انتخابی فہرست 22 دسمبر کو شائع کی جائے گی۔ 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' (ایس آئی آر) کے عمل کے شیڈول میں مختلف وجوہات کی بنا پر پہلے بھی کئی بار توسیع کی جا چکی ہے۔
آندھرا پردیش اور ہریانہ کے لیے، نوٹس جاری کرنے اور دعووں کو نمٹانے کا عمل اب 20 نومبر کو مکمل کیا جائے گا جبکہ ناگالینڈ کے لیے یہ 25 نومبر کو ختم ہوگا اور تلنگانہ کے لیے 26 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ یہ چاروں ریاستیں اپنی حتمی انتخابی فہرستیں 30 نومبر کو شائع کریں گی۔
14 مئی کو، الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کا اعلان کیا تھا، جس میں 16 ریاستیں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقے شامل تھے۔
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