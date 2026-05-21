بھارت میں ایبولا الرٹ: ہوائی اڈوں پر نگرانی میں اضافہ، جانیں کن ممالک سے آنے والوں کی سخت چیکنگ ہوگی
ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ہیلتھ سروسز نےان مسافروں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جو زیادہ خطرے والے ممالک سے آتےہیں۔ گوتم دیبرائے کی رپورٹ۔
Published : May 21, 2026 at 4:50 PM IST
نئی دہلی: افریقہ کے کچھ حصوں میں ایبولا کے بڑھتے ہوئے کیسوں کی روشنی میں، مرکزی وزارت صحت نے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر نگرانی بڑھا دی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ہیلتھ سروسز نے ہائی رسک ممالک سے آنے یا جانے والے مسافروں کے لیے پبلک ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی ہے۔
وزارت صحت کی طرف سے ائیرپورٹ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ذریعے جاری کردہ اس ایڈوائزری میں خاص طور پر ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ، یوگنڈا اور جنوبی سوڈان کو متاثرہ ممالک کے طور پر شامل کیا گیا ہے، جن کی فی الحال کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔
ایڈوائزری کے مطابق جن مسافروں نے حال ہی میں ان ممالک کا سفر کیا ہے اور انہیں بخار، کمزوری، سر درد، پٹھوں میں درد، قے، اسہال، گلے میں خراش یا غیر واضح خون بہنے جیسی علامات کا سامنا ہے، انہیں امیگریشن کلیئرنس سے قبل فوری طور پر ایئرپورٹ ہیلتھ افسران کو مطلع کرنے کو کہا گیا ہے۔
ایڈوائزری میں ان مسافروں کو بھی خبردار کیا گیا ہے جن کا ایبولا کے مشتبہ یا تصدیق شدہ مریض سے براہ راست رابطہ ہوا ہو وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور حکام کو اپنی نمائش کی تاریخ کی اطلاع دیں۔
ایڈوائزری کے مطابق، اگر کسی مسافر میں ہندوستان پہنچنے کے 21 دنوں کے اندر علامات ظاہر ہوتی ہیں، تو انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فوری طبی امداد حاصل کریں اور ڈاکٹروں کو اپنے حالیہ سفر کی مکمل تفصیلات فراہم کریں۔ یہ 21 دن کی مدت جسم میں ایبولا وائرس کے انکیوبیشن کی مدت پر مبنی ہے۔
حکام نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی صحت کے ضوابط کے مطابق ہوائی اڈوں پر لاگو اسکریننگ کے طریقہ کار اور صحت عامہ کے دیگر اقدامات کے ساتھ تعاون کریں۔ حکام نے بتایا کہ ہوائی اڈے کے ہیلتھ ڈیسک اور سرویلنس ٹیموں کو چوکس رہنے اور متاثرہ علاقوں سے آنے والے بین الاقوامی مسافروں کی کڑی نگرانی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔
ایبولا وائرس کی بیماری (ای وی ڈی) سے نمٹنے کے لیے تیاریوں اور اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ہیلتھ سیکریٹریوں کے ساتھ مرکزی صحت سکریٹری پنیا سلیلا سریواستو کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی۔
وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ ہندوستان میں اب تک ایبولا وائرس کی بیماری کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم، عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کے ایبولا کو "پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن" قرار دینے کے بعد، مرکزی حکومت نے پہلے ہی احتیاط کے طور پر ملک بھر میں نگرانی اور تیاری کو مضبوط کر دیا ہے۔
میٹنگ کے دوران تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہر سطح پر تیار رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ قبل از آمد اور بعد از آمد اسکریننگ، قرنطینہ کے قوانین، مریضوں کی دیکھ بھال، حوالہ دینے کے طریقہ کار اور لیب ٹیسٹنگ کے بارے میں مکمل معلومات پہلے ہی شیئر کی جا چکی ہیں۔
مرکزی صحت سکریٹری نے مربوط نگرانی، بروقت رپورٹنگ اور نامزد اسپتالوں کی تیاری کی ضرورت پر زور دیا۔ تمام متعلقہ وزارتوں اور محکموں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے اور ضروری احتیاطی اور نگرانی کے اقدامات کو نافذ کرنے کے لیے وزارت صحت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔
وزارت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہندوستان کو ایسے حالات سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کا تجربہ ہے، بشمول افریقہ میں 2014 میں ایبولا کی وبا، جب اسی طرح کے احتیاطی اقدامات کو کامیابی سے لاگو کیا گیا تھا۔