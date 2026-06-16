راہل گاندھی نے شیئر کیا ٹرین کا ویڈیو جس پر مچ گیا ہنگامہ، عوام نے بھی کی ریلوے کی سخت سرزنش
ٹرین میں نوجوان کی مبینہ موت والے اس ویڈیو پر ریلوے نے راہل کو جواب دیا جس پر ریلوے بھی عوام کے نشانے پر آگیا۔
Published : June 16, 2026 at 3:44 PM IST
پٹنہ: کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے 15 جون بروز پیر ایک ویڈیو شیئر کیا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں ٹرین کی بوگی کے اندر ایک نوجوان کی زیادہ بھیڑ اور گرمی کی وجہ سے دم گھٹنے سے موت ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس معاملے کے طول پکڑنے کے بعد اب ریلوے نے ایک بیان جاری کر کے راہل گاندھی کے پوسٹ پر جواب دیا ہے۔
اس ویڈیو نے مجھے جھنجھوڑ دیا: راہل گاندھی
اس خوفناک ویڈیو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان امتحان دینے جا رہا تھا اور پٹنہ میں ٹرین میں سفر کے دوران دم گھٹنے سے اس کی موت ہو گئی۔ راہل گاندھی نے اپنے ایکس ہینڈل پر وائرل ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ "اس ویڈیو نے جھنجھوڑ دیا۔ یہ ہندوستان کے وہ بے بس نوجوان ہیں جن کی حکومت اپنے ارب پتی دوستوں پر کروڑوں روپے لٹا دیتی ہے لیکن اپنے ہی طلبہ کو محفوظ سفر کی سہولت بھی نہیں دے سکتی۔''
इस वीडियो ने मुझे झकझोर दिया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 15, 2026
ये उस भारत के लाचार युवा हैं - जिसकी सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ लुटा देती है, पर अपने ही छात्रों को एक सुरक्षित सफ़र तक नहीं दे सकती।
चुनाव के वक़्त यही सरकार पूरी-पूरी ट्रेनों का इंतज़ाम कर लेती है। और परीक्षा देने जा रहे छात्रों के… https://t.co/v5uF4l7bOV
"انتخابات کے دوران یہی حکومت پوری پوری ٹرینوں کا انتظام کر لیتی ہے، اور امتحان دینے جا رہے طلبہ کے حصے میں آتی ہے بھیڑ، گھٹن اور بے بسی۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو گا کہ مودی سرکار طلبہ کی پکار نہیں سننا ہی چاہتی" - راہل گاندھی، کانگریس لیڈر
ہر طالب علم کو اس کا حق ملے گا: راہل گاندھی
اسی کے ساتھ راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں عوام سے ایک بڑا وعدہ بھی کیا۔ انہوں نے لکھا کہ "میں وعدہ کرتا ہوں - ہم یہ آواز ان کے بہرے کانوں تک پہنچائیں گے۔ ہر طالب علم کو اس کا حق ملے گا، اسے انصاف ملے گا۔ 17 جون، کوٹا، یہ گونج اب ہنکار بنے گی۔"
ریلوے کا جواب
وائرل ویڈیو پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بیان کے جواب میں ایسٹ سنٹرل ریلوے کے ایکس ہینڈل سے متعدد بیانات جاری کیے گئے۔ ایسٹ سنٹرل ریلوے نے لکھا کہ "یہ آپ کو مطلع کرنا ہے کہ ویڈیو کی بغور جانچ اور مشاہدے کے بعد یہ طے پایا ہے کہ یہ واقعہ ایسٹ سنٹرل ریلوے سے متعلق نہیں ہے۔"
راہل گاندھی کی شیئر کی گئی پوسٹ کو دوبارہ پوسٹ کرتے ہوئے ایسٹ سنٹرل ریلوے نے جواب میں لکھا کہ "مذکورہ واقعہ پاٹلی پترا اسٹیشن کا نہیں ہے۔ یہ بھی واضح طور پر بتا دیا جائے کہ کسی بھی شخص کی موت کے بارے میں کسی بھی ذریعہ سے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ براہ کرم ایسی کوئی افواہ/غلط جانکاری نہ پھیلائیں۔" حالانکہ راہل گاندھی نے اپنے پوسٹ میں کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ویڈیو پاٹلی پترا اسٹیشن کا ہے۔"
उक्त घटना पाटलिपुत्र स्टेशन की नहीं है. यह भी स्पष्टतया बताना है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित कोई भी सूचना किसी भी स्रोत से नहीं है. कृपया ऐसे किसी भी अफवाह / भ्रम को न फैलाएं. वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों एवं स्थिति के आधार पर प्रथम दृष्टया… https://t.co/J0uScpBdRD— East Central Railway (@ECRlyHJP) June 15, 2026
ریلوے نے مزید لکھا کہ "ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کی جسمانی حرکات و سکنات کی بنیاد پر پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص کسی طبی مسئلے یا تھکاوٹ سے متاثر ہوا ہوگا"۔
ریلوے کے جواب پر پھوٹا عوام کا غصہ
ویڈیو پر ہونے والے تنازع پر صارفین نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ریلوے کے جواب پر لوگوں نے سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ویڈیو جنرل ڈبے کا ہی ہے مگر ریلوے کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک صارف راجیش کمار نے پوچھا کہ کیا یہ ویڈیا انڈین ریلوے کی ہے یا نہیں؟ کیا انڈین ریلوے نے یہ جاننے کی زحمت بھی کی کہ یہ واقعہ کس ریلوے اسٹیشن پر پیش آیا؟ مرنے والا مسافر کہاں کا ہے؟ کیا انڈین ریلوے اپنے مسافر کا ٹرین کے ڈبے میں کے اندر ہوئی موت پر ایک تعزیتی پیغام دینے سے بھی رہا؟ کیا مسافر صرف ایک ٹکٹ نمبر رہ گیا ہے؟
راہل گاندھی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دینا چاہیے: گری راج سنگھ
اس معاملے پر بیگوسرائے میں ایک تقریب کے دوران مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے کہا کہ "راہل گاندھی خود فرضی ہیں، اسی لیے وہ فرضی ویڈیوز جاری کرتے ہیں۔ ریلوے نے اس کی تردید کی ہے اور کہا کہ ریلوے کو ایسے کسی واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔"
"راہل گاندھی کو یہ فرضی کام بند کر دینا چاہیے۔ میں تو کہوں گا کہ اگر راہل گاندھی نے ایسا کیا ہے تو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کر دینا چاہیے اور ریلوے کو ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے۔" - گری راج سنگھ، مرکزی وزیر
معاملہ کیا ہے؟
14 جون بروز اتوار بہار میں پولس بھرتی کا امتحان دینے جا رہے امیدوار پاٹلی پترا ریلوے اسٹیشن پر ٹرین لیٹ ہونے کی وجہ سے بھڑک اٹھے۔ امتحانی مرکز دور ہونے اور ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر ہونے پر بڑی تعداد میں طلبہ نے ریلوے ٹریک پر اتر پر احتجاج کیا۔ یہاں تک کہ کئی طلبہ پٹریوں پر لیٹ گئے اور امتحان کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس دوران مظاہرین اور پولیس کے بیچ ہاتھا پائی ہوئی۔ طلبہ نے پتھراؤ شروع کر دیا جس سے ریلوے کے انسپکٹر جنرل جتیندر رانا سمیت کئی پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہو گئے۔
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