اتراکھنڈ کے باگیشور میں آیا زلزلہ، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.4 تھی
جمعہ کی صبح 7:48 بجے اتراکھنڈ کے باگیشور ضلع میں زلزلہ آیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
Published : February 6, 2026 at 12:35 PM IST
باگیشور، اتراکھنڈ: اتراکھنڈ کے پہاڑی ضلع باگیشور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.4 تھی۔ زلزلہ صبح 7:48 پر آیا۔ زلزلے کا مرکز 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔
باگیشور کا زلزلہ: اتراکھنڈ کے باگیشور میں جب زلزلہ آیا تو لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ بہت سے لوگوں کو اس کا احساس تک نہیں تھا۔ زلزلہ سے متاثرہ باگیشور اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون سے 196 کلومیٹر دور ہے۔
سال کا پہلا زلزلہ باگیشور میں بھی آیا: قابل ذکر ہے کہ اتراکھنڈ میں سال 2026 کا پہلا زلزلہ بھی باگیشور ضلع میں آیا تھا۔ اتراکھنڈ کے باگیشور ضلع میں 13 جنوری کو صبح 7 بجکر 25 منٹ پر آنے والے زلزلے کی شدت 3.5 تھی۔ اس کے بعد 27 جنوری کو اترکاشی ضلع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کئے گئے۔
اس کے علاوہ آج صبح اتر پردیش کے گونڈا، نمچی، منگن، گنگٹوک اور سکم کے گیالشنگ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آج صبح سے منگن میں سات اور نامچی میں آج چار جھٹکے محسوس کیے گئے۔
اس کے علاوہ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق پڑوسی ملک چین، نیپال، میانمار، بھوٹان اور تبت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جب کہ میانمار میں آنے والے زلزلے کی شدت 4.9 تھی، تبت میں اس کی شدت 4.5 تھی۔
پورا اتراکھنڈ سیسمک زون 6 میں ہے: یہ بات قابل غور ہے کہ حکومت ہند کے بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز (BIS) نے گزشتہ سال نومبر کے آخر میں نیشنل سیسمک ہیزرڈ میپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا۔ پرانے سیسمک ہیزرڈ میپ نے ملک کو چار زونز (II, III, IV, اور V) میں تقسیم کیا۔ نئے نقشے میں زون VI کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ اروناچل پردیش سے لے کر جموں و کشمیر تک پوری ہمالیائی پٹی کو زون VI میں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمالیائی پٹی بڑے یا تباہ کن زلزلوں سے محفوظ رہتی ہے۔ پرانے سیسمک ہیزرڈ میپ میں صرف پانچ زون تھے، لیکن نئے میں اب زون VI (6) شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے، اتراکھنڈ کے صرف کچھ پہاڑی اضلاع زون V کے تحت آتے تھے۔ اب، پوری ریاست اتراکھنڈ زون VI میں ہے۔