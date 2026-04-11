اتراکھنڈ اور مہاراشٹر میں زلزلہ: پوڑی ڈیڑھ گھنٹے میں دو بار جھٹکے

اتراکھنڈ کے پوڑی گڑھوال ضلع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، ڈیڑھ گھنٹے کے اندر دو جھٹکے محسوس کیے گئے۔

اتراکھنڈ کا زلزلہ (Photo Courtesy: National Center for Seismology)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 11, 2026 at 10:08 AM IST

پوڑی گڑھوال، ہنگولی: اتراکھنڈ کے پوڑی گڑھوال ضلع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آج صبح ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر دو جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پہلا زلزلہ صبح 5:02 پر آیا۔ دوسرا جھٹکا صبح 6:29 پر محسوس کیا گیا۔ تاہم کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔

پوڑی گڑھوال میں زلزلہ

پوڑی گڑھوال ضلع میں صبح 5:02 بجے زلزلہ آیا۔ زلزلے کی شدت 3.3 تھی۔ زلزلہ پیما کے قومی مرکز نے بتایا کہ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔

ڈیڑھ گھنٹے کے اندر دو زلزلے

تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ بعد، پوڑی گڑھوال ایک اور زلزلے سے ہل گیا۔ اس بار صبح 6 بج کر 29 منٹ پر اس زلزلے کی شدت پہلے سے کچھ زیادہ تھی۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق دوسرا زلزلہ 3.6 شدت کا تھا۔ اس کی گہرائی بھی 10 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ تاہم، یہ راحت کی بات ہے کہ پوڑی گڑھوال میں ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آنے والے دو زلزلوں سے کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔

مہاراشٹر میں زلزلے

اتراکھنڈ کے پوڑی گڑھوال کے ساتھ ساتھ مہاراشٹر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مہاراشٹر کے ہنگولی میں زلزلہ آیا۔ یہاں زلزلہ صبح 8:45 پر آیا۔ ہنگولی میں آنے والا زلزلہ اتراکھنڈ کے زلزلے سے زیادہ طاقتور تھا۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق اس کی شدت 4.7 تھی۔ اس علاقے سے ابھی تک کسی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔

ناگالینڈ اور میانمار میں بھی زلزلے

اتراکھنڈ اور مہاراشٹر کے ساتھ ساتھ ناگالینڈ میں بھی زلزلے آئے ہیں۔ صبح 5:25 بجے ناگالینڈ کے تونسانگ (Tuensang) میں زلزلہ آیا۔ تاہم، اس کی شدت 2.7 کی انتہائی کم تھی۔ ناگالینڈ کا یہ علاقہ میانمار کی سرحد کے قریب ہے اور میانمار میں بھی صبح 3 بج کر 40 منٹ پر 3.5 شدت کا زلزلہ آیا۔

