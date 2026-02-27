کولکتہ، دارجلنگ، سکم میں محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے

ETV Bharat / bharat

حیدرآباد: مغربی بنگال کی راجدھانی کولکتہ کے علاوہ دارجلنگ، سکم اور نیپال میں جمعہ کو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کولکتہ اور آس پاس کے کچھ اضلاع میں زلزلے کے کچھ اور جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے آج دوپہر 1:22 پر محسوس کیے گئے۔ یہاں 52 سیکنڈ میں کل تین جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5 تھی۔

مبینہ طور پر زلزلے کے بعد نابنا اور مغربی بنگال اسمبلی کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ خوف و ہراس میں سڑکوں پر نکل آئے۔ کئی علاقوں کے رہائشیوں نے بتایا کہ زلزلے کے دوران چھت کے پنکھے ہل گئے، فرنیچر ہل گیا اور کھڑکیاں ہل گئیں اور اس کا اثر کثیر المنزلہ عمارتوں میں زیادہ محسوس ہوا۔

دارجلنگ میں 2.5 شدت کا زلزلہ

اسی طرح آج صبح دارجلنگ میں 2.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت زیادہ نہیں تھی تاہم لوگ خوف و ہراس کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کا مرکز سکم بتایا جاتا ہے۔ فروری کے آخر سے سکم میں کئی زلزلوں اور جھٹکوں نے خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ جمعرات اور جمعہ کی صبح زلزلے کے کئی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سکم میں آج صبح تقریباً 4:10 بجے 3.7 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔

ایک روز پہلے سکم میں چار الگ الگ جھٹکے آئے

نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق، بہت سے لوگوں نے ریاست کے مختلف حصوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کرنے کی اطلاع دی۔ حالیہ دنوں میں سکم بالخصوص مغربی سکم میں اکثر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے مسلسل جھٹکوں سے مقامی لوگوں میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ ابھی کل ہی، سکم میں چار الگ الگ زلزلے آئے، جس سے خوف اور پریشانی مزید بڑھ گئی۔ تاہم فوری طور پر جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔

دریں اثنا، کل کے زلزلے کی وجہ سے گنگیاپ اسکول اور گیرتھانگ اسکول کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے۔ حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور رہائشیوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ الرٹ رہیں اور مزید زلزلے کی صورت میں حفاظتی ہدایات پر عمل کریں۔

نیپال میں 4.7 شدت کا زلزلہ

جمعہ کو نیپال کے سانخووا سبھا ضلع میں 4.7 شدت کا زلزلہ آیا۔ جانی یا مالی نقصان کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نیشنل ارتھ کوئیک مانیٹرنگ اینڈ ریسرچ سینٹر (این ای ایم آر سی) کے مطابق، زلزلہ جمعہ کی صبح 3 بج کر 18 منٹ پر آیا، جس کا مرکز کھٹمنڈو سے تقریباً 400 کلومیٹر مشرق میں سنخووا سبھا-تاپلیجنگ سرحدی علاقے کے قریب ٹوپکے گولا میں تھا۔ بھوجپور، پنچتھر اور تہراتھم سمیت قریبی اضلاع میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔

