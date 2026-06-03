مانسون کا ابتدائی آغاز اچھی بارش کی ضمانت نہیں! ماہرین، کیرالہ میں مانسون کی آمد

مانسون کا ابتدائی آغاز اچھی بارش کی ضمانت نہیں! ماہرین، کیرالہ میں مانسون کی آمد
مانسون عام طور پر جولائی کے وسط تک پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کیرالہ میں مانسون پہلے ہی پہنچ چکا ہے۔
Published : June 3, 2026 at 4:56 PM IST
نئی دہلی: اس سال جنوب مغربی مانسون انڈمان اور نکوبار جزائر پر جلد پہنچ گیا۔ تاہم، جلد شروع ہونے کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ معمول سے زیادہ موسمی بارشیں ہوں گی۔ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ مانسون کا بدلتا ہوا پیٹرن مانسون کے موسمی نظاموں اور مغربی خلل کے درمیان تعامل سے تیزی سے متاثر ہو رہا ہے، جو بحیرۂ روم کے علاقے میں شروع ہوتے ہیں اور پورے ہندوستان میں موسمی حالات کو متاثر کرتے ہیں۔
روایتی طور پر، ایک اچھی مانسون خوشحالی اور معاشی بہبود سے وابستہ رہا ہے، جب کہ کمزور مانسون اکثر پریشانی لاتا ہے۔ تاہم مانسون کا انداز بدل رہا ہے۔ کئی ہفتوں تک مسلسل بارش کے بجائے، طویل خشک عرصہ (یا منتر)، جو کہ مختصر مدت کی شدید بارشوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔
جنوب مغربی مانسون کی آمد اور واپسی کی عام تاریخ
اس کے نتیجے میں ایک ہی موسم میں خشک سالی جیسی صورتحال یا سیلاب آسکتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں زراعت، آبی وسائل کے انتظام اور آفات کی تیاری کے لیے چیلنجز پیدا کر رہی ہیں۔ ہندوستان کے محکمۂ موسمیات (IMD) نے حال ہی میں ملک کے مختلف حصوں میں جنوب مغربی مانسون کی آمد اور واپسی کی عام تاریخوں پر نظر ثانی کی ہے۔
ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ مانسون کی گردش اور بارش کے انداز میں تبدیلیوں کے پیچھے موسمیاتی تبدیلی ایک اہم عنصر ہے، حالانکہ قدرتی موسمیاتی تغیرات اور سمندری ماحول کا تعامل بھی ایک کردار ادا کرتا ہے۔
یہ کیوں ضروری ہے؟
سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہاں تک کہ مانسون کی بارشوں کے وقت اور تقسیم میں معمولی تبدیلیاں بھی لاکھوں کسانوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے دور میں، مانسون کی درست پیشین گوئی فصلوں کی منصوبہ بندی، پانی کے انتظام، شہری بنیادی ڈھانچے اور انتہائی موسمی واقعات کے لیے تیاری کے لیے بہت ضروری ہے۔
موسم کی بہتر پیشین گوئیاں سیلاب، خشک سالی، گرمی کی لہروں اور پانی کی قلت جیسی آفات سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں کو بدلتے ہوئے موسم کے نمونوں کو بہتر طور پر سمجھنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ماہر ماحولیات راجیش پال کے مطابق، موسمیاتی تبدیلی کو ایک بڑا عنصر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ قدرتی تغیرات بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
سمندروں میں بڑھتا ہوا درجۂ حرارت
فضا اور سمندروں میں بڑھتا ہوا درجۂ حرارت مانسون کی گردش، نمی کی نقل و حمل اور بارش کے انداز کو متاثر کر سکتا ہے۔ سائنس دان مانسون کے رویے میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو گرمی کی آب و ہوا کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، بشمول انتہائی بارش کے واقعات کی بڑھتی ہوئی تعدد اور موسمی خصوصیات میں تبدیلی، یہ بھی آب و ہوا کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔
بارشیں قلیل مدتی، زیادہ شدت والے واقعات
تجزیہ سے بھارت کے مختلف علاقوں میں مانسون کی آمد اور واپسی کے انداز میں تبدیلیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کچھ علاقوں میں، مانسون تاریخی اوسط سے پہلے پہنچتا ہے، جب کہ کچھ علاقوں میں، بعد میں آتا ہے۔ اسی طرح واپسی کی تاریخیں بھی بدل گئی ہیں۔ محققین نے بارش کی تقسیم میں تبدیلیوں کا بھی مشاہدہ کیا ہے، اب بارشیں قلیل مدتی، زیادہ شدت والے واقعات کی صورت میں زیادہ بار بار ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ پورے موسم میں یکساں طور پر پھیلی ہوں۔
جنوب مغربی مانسون عام طور پر یکم جون کے آس پاس کیرالہ تک پہنچتا ہے اور اگلے چند ہفتوں میں ملک کے باقی حصوں میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ عام طور پر جولائی کے وسط تک پورے ملک کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ عام طور پر ستمبر میں شمال مغربی ہندوستان سے پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے۔
مانسون معمول کے وقت سے پہلے 16 مئی کو جزائر پہنچ گیا
اس سال مانسون اپنے معمول کے وقت سے پہلے 16 مئی کو جزائر انڈمان اور نکوبار پہنچ گیا۔ تاہم، بحیرہ انڈمان تک جلد پہنچنے کے باوجود، سرزمین ہند کی طرف اس کی پیش رفت سست تھی، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک خطہ میں جلد آغاز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں جلد آغاز ہو۔
شدید گرج چمک کے طوفان کا امکان
مانسون عام طور پر 5 جون کے آس پاس شمال مشرقی ریاستوں تک پہنچتا ہے۔ توقع ہے کہ جنوب مغربی مانسون اگلے 24 گھنٹوں کے اندر کیرالہ پہنچ جائے گا۔ اگلے 7-6 دنوں کے دوران کیرالہ میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری سے بہت بھاری بارش (20-7 سینٹی میٹر) اور تمل ناڈو اور کرناٹک میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش کا امکان ہے۔ ہفتے کے کئی دنوں کے دوران شمال مغربی، وسطی اور مشرقی ہندوستان اور جنوبی جزیرہ نما ہندوستان کے بہت سے حصوں میں 50-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ اعتدال سے شدید گرج چمک کے طوفان کا امکان ہے۔