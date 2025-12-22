وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا منگل کو سری لنکا کا دورہ، اعلیٰ قیادت سے بات چیت متوقع
واضح رہے کہ بھارت نے سمندری طوفان دتواہ سے ہونے والی تباہی کے بعد سری لنکا کی مدد کے لیے آپریشن ساگر بندھو چلایا ہے۔
Published : December 22, 2025 at 4:10 PM IST
نئی دہلی: وزیر خارجہ ایس جے شنکر منگل کو وزیر اعظم نریندر مودی کے خصوصی ایلچی کے طور پر سری لنکا کا دورہ کریں گے اور اعلی قیادت کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وزارت خارجہ (MEA) نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ "یہ دورہ بھارت کی 'پڑوسی پہلے پالیسی' کی عکاسی کرتا ہے اور یہ آپریشن ساگر بندھو کے تناظر میں ہو رہا ہے جو سمندری طوفان دتواہ سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے چلایا جا رہا ہے۔"
بھارت نے 28 نومبر کو آپریشن ساگر بندھو شروع کیا تاکہ سری لنکا کو فوری طور پر انسانی بنیادوں پر امداد اور ڈیزاسٹر ریلیف فراہم کی جا سکے۔ گذشتہ ہفتے بھارت نے سیلاب سے متاثرہ سری لنکا کے مختلف علاقوں میں امدادی سامان پہنچایا۔ آپریشن ساگر بندھو مشکل وقت میں پڑوسی ملک کی مدد کرنے کے لیے بھارت کے مضبوط عزم کو ظاہر کرتا ہے۔
اٹھارہ دسمبر کو، سری لنکا میں بھارتی ہائی کمشنر سنتوش جھا نے کولمبو کے کولوناوا علاقے میں بھکتی ویدانتا چلڈرن ہوم 'گوکلم' کا دورہ کیا اور طوفان کے بعد سیلاب سے شدید متاثر ہونے والے علاقوں کا جائزہ لیا۔
اس دوران سری لنکا میں بھارت کی مدد کے ایک حصے کے طور پر ہائی کمشنر جھا نے کولونوا میں خاندانوں اور کولمبو کے اسکان مندر میں 'گوکلم' کے بچوں میں امدادی کٹس تقسیم کیں۔
اس سے قبل چودہ دسمبر کو بھارتی فضائیہ کا ایک C-17 گلوب ماسٹر طیارہ امدادی سامان لے کر سری لنکا پہنچا تھا۔ پہلی کھیپ میں 10 ٹن ادویات اور 15 ٹن خشک راشن پہنچایا گیا۔
سری لنکا میں بھارتی ہائی کمشنر نے ایک بیان میں کہا کہ "سڑک رابطہ بحال کرنے کی کوششیں بتدریج آگے بڑھ رہی ہیں۔ چیلاو اور کلینوچی میں پل کی تعمیراتی سائٹس پر تیاریاں جاری ہیں۔ تباہ شدہ کلینوچی پل کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا ہے اور بیلی برج لگانے کے لیے تیار ہے، جس سے سفر میں آسانی ہوگی اور علاقے میں رابطے میں بہتری آئے گی۔"
یکم دسمبر کو وزیر اعظم نریندر مودی نے سری لنکا کے صدر انورا کمارا ڈسانائیکے سے فون پر بات کی اور ملک میں سمندری طوفان دتواہ کی وجہ سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے آپریشن ساگر بندھو کے تحت بھارت کی حمایت جاری رکھنے کا بھی یقین دلایا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ بھارتی عوام سری لنکا کے لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں اور ضرورت کی اس گھڑی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔
وزیر اعظم کے دفتر (پی ایم او) کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ "صدر ڈسانائیکے نے آفت کے بعد سری لنکا کی مدد کے لیے بھارت کا شکریہ ادا کیا اور امدادی ٹیموں اور امدادی سامان کی تیزی سے تعیناتی کی تعریف کی۔ انہوں نے سری لنکا کے لوگوں کی جانب سے بھارت کے بروقت اور موثر ردعمل کے لیے اظہار تشکر بھی کیا۔"
نومبر کے اواخر میں سری لنکا سے ٹکرانے والے طوفان دتواہ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی اور جان و مال کا بھاری نقصان کیا۔ وسیع پیمانے پر ہونے والی تباہی پر گہرے رنج وغم کا اظہار کرتے ہوئے پی ایم مودی نے ویژن ساگر کے تحت اور آپریشن ساگر بندھو کے ذریعے 'پہلے جواب دہندہ' کے طور پر بھارت کی مسلسل حمایت کا یقین دلایا۔
مزید پڑھیں:
طوفان دتواہ نے سری لنکا میں بھاری تباہی مچا دی، بھارت نے 53 ٹن امدادی سامان بھیجا
سمندری طوفان دتواہ: سری لنکا میں ایمرجنسی کا اعلان، ہلاکتوں کی تعداد 153 تک پہنچ گئی
سمندری طوفان 'دتواہ' کے سبب تملناڈو، آندھرا اور پڈوچیری میں شدید بارش کا الرٹ، سری لنکا میں 69 افراد ہلاک