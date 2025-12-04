اگر پروفیشنلز کے امیگریشن پر سختی کریں گے تو امریکہ اور یورپ کو ہی نقصان ہوگا: جے شنکر
وزیر خارجہ جے شنکر نے کہاکہ جو ممالک پیشہ ور افراد کی سرحد پار نقل مکانی پر پابندی لگاتے ہیں انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔
نئی دہلی: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ اور یورپ جیسے ممالک امیگریشن پر حد سے زیادہ پابندیاں عائد کرتے ہیں اور پیشہ ور افراد کی نقل مکانی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو وہ اپنے ہی آپ کو کمزور کر سکتے ہیں اور بالآخر وہی خسارے میں رہیں گے۔
بدھ کے روز نئی دہلی میں بھارت کے ورلڈ اینول کنکلیو 2025 میں جے شنکر نے بہت سے ممالک میں امیگریشن کے خلاف بڑھتے ہوئے سیاسی اور سماجی ردعمل پر سوال اٹھایا اور کہا کہ یہ بحث اکثر غلط جگہ پر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ان میں سے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی معاملات میں حقیقی بحران کا پیشہ ور افراد کی نقل مکانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔"
انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک میں موجودہ بہت سے خدشات کا تعلق غیر ملکی پیشہ ور افراد کی موجودگی کے بجائے کئی دہائیوں کے دوران کیے گئے پالیسی فیصلوں سے ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ "اگر امریکہ یا یورپ میں کوئی خدشہ ہے تو ایسا اس لیے ہے کیوں کہ انہوں نے پچھلی دو دہائیوں میں جان بوجھ کر اپنے کاروبار کو دوسری جگہ جانے دیا۔
''یہ ان کی پسند اور حکمت عملی تھی۔ انہیں اسے ٹھیک کرنے کے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔" جے شنکر نے صلاحیت کو ملکوں کے درمیان آزادانہ طور پر منتقل ہونے کی اجازت دینے کے مشترکہ فوائد کو اجاگر کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ "ہماری تشویش انہیں یہ سمجھنا ہے کہ نقل و حرکت یعنی سرحدوں کے پار ٹیلنٹ کا استعمال ہمارے باہمی فائدے کے لیے ہے۔ اگر وہ حقیقت میں ٹیلنٹ کی نقل و حرکت میں بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو انہیں نقصان اٹھانا ہوگا۔"
انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے معیشت جدید مینوفیکچرنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، ہنر مند پیشے ور افراد کی ضرورت اور بڑھے گی، اور صرف گھریلو سسٹم ضرورت کو پورا نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا، "جیسے جیسے ہم ایڈوانس مینوفیکچرنگ کی طرف بڑھیں گے، ہمیں کم نہیں بلکہ زیادہ ٹیلنٹ کی ضرورت ہوگی، اور ٹیلنٹ کو تیزی سے اپنے آپ تیار نہیں کیا جا سکتا۔
وہاں ایک طرح کی اسٹرکچرل رکاوٹ ہے۔ ان کے اپنے معاشروں میں آپ تناؤ دیکھ سکتے ہیں۔" جے شنکر نے یقین ظاہر کیا کہ مغربی ممالک بالآخر سیاسی دباؤ اور معاشی حقیقت میں توازن پیدا کرنے کا راستہ تلاش کر لیں گے۔
