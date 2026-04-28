سپریم کورٹ کا اہم ریمارکس: مذہبی اداروں کا نظم و نسق لازمی، مکمل آزادی انارکی کا سبب بن سکتی ہے
نو رکنی آئینی بینچ خواتین کے مذہبی مقامات میں داخلے اور مختلف مذاہب میں مذہبی آزادی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کررہی ہے۔
By PTI
Published : April 28, 2026 at 2:41 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے مذہبی آزادی اور اداروں کے نظم و نسق سے متعلق ایک اہم سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ کسی بھی مذہبی ادارے کو چلانے کا حق “بلا قاعدہ آزادی” کا مطلب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے واضح اصول، طریقہ کار اور نظم و ضبط ضروری ہے۔
نو رکنی آئینی بینچ، جس کی سربراہی چیف جسٹس سوریہ کانت کر رہے ہیں، خواتین کے مذہبی مقامات میں داخلے اور مختلف مذاہب میں مذہبی آزادی کے دائرہ کار سے متعلق درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے۔ اس بینچ میں جسٹس بی وی ناگا رتھنا، ایم ایم سندریش، احسان الدین امان اللہ، اروند کمار، آگسٹین جارج مسیح، پرسانا بی ورالے، آر مہادیون اور جوئے مالا باگچی شامل ہیں۔
سماعت کے دوران ایڈووکیٹ نظام پاشاہ نے درگاہوں کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ صوفی روایت میں بزرگانِ دین کی آخری آرام گاہوں کو خاص تقدس حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت نظام الدین اولیا درگاہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چشتیہ سلسلہ ایک باقاعدہ مذہبی شناخت رکھتا ہے، جس میں اسلامی عبادات جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر زور دیا جاتا ہے۔
انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ کسی مذہبی ادارے میں داخلے کو منظم کرنا اس کے انتظامی اختیار کا حصہ ہے۔ اس پر جسٹس احسان الدین امان اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ “یہ ممکن نہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے، کسی نہ کسی ادارے کو نظم قائم کرنا ہوگا۔”
عدالت نے واضح کیا کہ چاہے درگاہ ہو یا مندر، ہر مذہبی مقام کے لیے کچھ اصول، عبادت کا طریقہ اور نظم و ترتیب ہوتا ہے، جسے برقرار رکھنا ضروری ہے۔ تاہم عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ نظم و نسق آئینی حدود سے متجاوز نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی صورت میں امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
واضح رہے کہ عدالت پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ کسی مذہبی روایت کو “ضروری” یا “غیر ضروری” قرار دینا عدالتی طور پر نہایت پیچیدہ معاملہ ہے۔ 2018 میں سپریم کورٹ نے سبریمالا مندر میں خواتین کے داخلے پر پابندی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسے ختم کر دیا تھا۔