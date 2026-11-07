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ای-20 بن گیا 420: راہل گاندھی نے کرناٹک کے تیس فیصد سے زیادہ ایتھنول کے دعووں پر مرکز کو نشانہ بنایا

راہل نے وزیر اعظم سے کھلی بحث کے چیلنج کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایتھنول معاملے کو بحث میں شامل کیا جا سکتا ہے۔

Rahul Gandhi
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 7, 2026 at 1:31 PM IST

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نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے سنیچر کے روز ملک بھر میں فروخت ہونے والے ایندھن میں ایتھنول کی اصل مقدار کے معاملے پر مودی حکومت سے پوزیشن واضح کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے، ای-20 ایندھن کی سپلائی کے حوالے سے مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔

کرناٹک حکومت کی جانب سے جمع کیے گئے نمونوں کے ٹیسٹ کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے، کانگریس رہنما نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ سات اضلاع سے لیے گئے نمونوں میں ایتھنول کی مقدار مقررہ حد سے زیادہ پائی گئی ہے۔

انہوں نے جعل سازی سے متعلق سابقہ تعزیرات ہند کی دفعہ 420 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "E20 اب '420' (دھوکہ دہی) بن چکا ہے — عوام کی گاڑیوں سے پٹرول کی چوری ہو رہی ہے! مودی حکومت کا دعویٰ ہے کہ پٹرول میں 20 فیصد ایتھنول شامل ہے۔ جب کہ کرناٹک حکومت نے سات اضلاع سے پٹرول کے نمونے جمع کر کے ایک تسلیم شدہ لیبارٹری سے ان کا ٹیسٹ کروایا۔"

ٹیسٹ کی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گاندھی نے بتایا کہ 14 میں سے 11 نمونوں میں 20 فیصد سے زیادہ ایتھنول پایا گیا، جس میں انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کے نمونوں میں 31.2 فیصد اور ہندوستان پٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ (ایچ پی سی ایل) کے نمونوں میں 30.5 فیصد ایتھنول پایا گیا۔

انہوں نے مزید الزام لگایا کہ سرکاری اور نجی دونوں طرح کی آئل کمپنیوں کے نمونوں میں ایتھنول کی مقدار مقررہ حد سے زیادہ نکلی ہے، جن میں انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ، ہندوستان پٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ، بھارت پٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ، نائرا اور شیل شامل ہیں۔

انہوں نے لکھا کہ "مزید یہ کہ کمپنیوں کی اپنی اندرونی لیبارٹریوں نے ایتھنول کی مقدار رپورٹ تک نہیں کی۔" راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ حد سے زیادہ ایتھنول کی آمیزش گاڑیوں کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں مائلیج کم ہو جاتی ہے اور مینٹیننس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے فیول اسٹیشنوں پر پٹرول میں ایتھنول کی مقدار ظاہر کرنے والے لیبلز کی عدم موجودگی پر بھی سوال اٹھایا۔

انہوں نے کہا کہ "مختصراً یہ کہ آپ مہنگے پٹرول کی قیمت ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ٹینک ایتھنول سے بھرا جا رہا ہے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا... آپ کی گاڑی ایتھنول کی اتنی زیادہ مقدار برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی—اس سے مائلیج کم ہو جاتی ہے اور مکینک کے چکر زیادہ لگانے پڑتے ہیں۔ آپ کی قیمتی گاڑی برباد کی جا رہی ہے۔" گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو کھلی بحث کے اپنے چیلنج کو دہراتے ہوئے کہا کہ ایتھنول آمیزش کے معاملے کو بھی اس بحث میں شامل کیا جا سکتا ہے۔

کرناٹک حکومت کا تیس فیصد سے زیادہ ایتھنول ملاوٹ کا دعویٰ

ان کے یہ ریمارکس کرناٹک حکومت کے اس الزام کے ایک دن بعد سامنے آئے ہیں جس میں کہا گیا کہ بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں مقررہ 20 فیصد کی حد سے زیادہ ایتھنول کی مقدار والا پٹرول فراہم کر رہی ہیں، وہیں پٹرولیم کمپنیوں نے اس الزام کی تردید کی۔

ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، کرناٹک کے وزیر برائے خوراک، شہری رسد اور امورِ صارفین رضوان ارشد نے کہا کہ یہ الزامات بنگلورو، کولار، چکبالا پور، بنگلورو دیہی، رام نگر، منگلورو اور تمکور سے جمع کیے گئے نمونوں پر کیے گئے ٹیسٹوں پر مبنی ہیں۔

بنگلورو میں نیشنل ایکریڈیٹیشن بورڈ فار ٹیسٹنگ اینڈ کیلیبریشن لیبارٹریز (این اے بی ایل) سے تسلیم شدہ اور آئی ایس او سند یافتہ شری رام ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے جاری کردہ ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق، انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ (آئی او سی ایل) اور ہندوستان پٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ (ایچ پی سی ایل) کے نمونوں میں بالترتیب 31.2 فیصد اور 30.5 فیصد ایتھنول ریکارڈ کیا گیا۔

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وزیر موصوف نے کہا کہ بڑی فیول کمپنیوں سے جمع کیے گئے نمونوں سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں ایتھنول کی مقدار 20 فیصد سے زیادہ ہے۔ تاہم، سرکاری آئل مارکیٹنگ کمپنیوں انڈین آئل کارپوریشن (آئی او سی)، بھارت پٹرولیم کارپوریشن (بی پی سی ایل) اور ہندوستان پٹرولیم کارپوریشن (ایچ پی سی ایل) نے کرناٹک حکومت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے، ان نتائج تک پہنچنے کے لیے نمونے لینے اور ٹیسٹنگ کے طریقہ کار پر سوال اٹھائے ہیں۔

تینوں کمپنیوں کا کہنا ہے کہ کرناٹک سمیت ان کے پورے ریٹیل نیٹ ورک پر سپلائی کیا جانے والا ای-20 پٹرول بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز (بی آئی ایس) کی خصوصیات کے عین مطابق ہے، جس کے تحت ایتھنول کی مقدار 19 سے 21 فیصد ہونی چاہیے۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں، کرناٹک کے وزیر جی پرمیشورا نے بھی گاڑیوں کی حفاظت، ایندھن کی کارکردگی اور صارفین کے حقوق پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کی فوری جانچ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر برائے روڈ ٹرانسپورٹ و ہائی ویز نتن گڈکری سے بھی اس پر وضاحت مانگی ہے۔

وہیں کمپنیوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ کرناٹک حکومت کی طرف سے پیش کردہ نتائج کو طے شدہ قانونی اور تکنیکی طریقہ کار کے مطابق کیے گئے ٹیسٹوں کی تائید حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے تھرڈ پارٹی لیبارٹری کے سرٹیفکیٹس کے استعمال پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ ان میں ٹیسٹنگ کے طریقہ کار کی اتنی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں جن سے رپورٹ کردہ ایتھنول کی مقدار کی آزادانہ تصدیق کی جا سکے۔

واضح رہے کہ بھارت کا ایتھنول ملاوٹ پروگرام، جو سال 2001 میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع ہوا تھا، اس کا مقصد امپورٹڈ خام تیل پر انحصار کم کرنا، ملکی زرعی ویلیو چینز کو مضبوط بنانا اور توانائی کے تحفظ کو بہتر بنانا ہے۔

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ایتھنول پر راہل گاندھی کا رد عمل

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