ای-20 بن گیا 420: راہل گاندھی نے کرناٹک کے تیس فیصد سے زیادہ ایتھنول کے دعووں پر مرکز کو نشانہ بنایا
راہل نے وزیر اعظم سے کھلی بحث کے چیلنج کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایتھنول معاملے کو بحث میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
Published : November 7, 2026 at 1:31 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے سنیچر کے روز ملک بھر میں فروخت ہونے والے ایندھن میں ایتھنول کی اصل مقدار کے معاملے پر مودی حکومت سے پوزیشن واضح کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے، ای-20 ایندھن کی سپلائی کے حوالے سے مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
کرناٹک حکومت کی جانب سے جمع کیے گئے نمونوں کے ٹیسٹ کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے، کانگریس رہنما نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ سات اضلاع سے لیے گئے نمونوں میں ایتھنول کی مقدار مقررہ حد سے زیادہ پائی گئی ہے۔
انہوں نے جعل سازی سے متعلق سابقہ تعزیرات ہند کی دفعہ 420 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "E20 اب '420' (دھوکہ دہی) بن چکا ہے — عوام کی گاڑیوں سے پٹرول کی چوری ہو رہی ہے! مودی حکومت کا دعویٰ ہے کہ پٹرول میں 20 فیصد ایتھنول شامل ہے۔ جب کہ کرناٹک حکومت نے سات اضلاع سے پٹرول کے نمونے جمع کر کے ایک تسلیم شدہ لیبارٹری سے ان کا ٹیسٹ کروایا۔"
E20 बना 420 - जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी! मोदी सरकार कहती है - पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जाँच करवाई। नतीजा देखिए - 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल - IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5% - IOCL, HPCL, BPCL, Nayara, Shell - सरकारी हों या प्राइवेट - सब सीमा से ऊपर - और कंपनियों की अपनी लैब ने एथेनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहीं मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है। नुकसान किसका? आपका। आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं - मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक। शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी। और पंप पर लिखा तक नहीं कि टंकी में क्या डाला जा रहा है - चुनने का कोई विकल्प नहीं। मोदी जी, बताइए - देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी? और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे - आपकी नीतियों से असल में फ़ायदा किसे हो रहा है?— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 7, 2026
ٹیسٹ کی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گاندھی نے بتایا کہ 14 میں سے 11 نمونوں میں 20 فیصد سے زیادہ ایتھنول پایا گیا، جس میں انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کے نمونوں میں 31.2 فیصد اور ہندوستان پٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ (ایچ پی سی ایل) کے نمونوں میں 30.5 فیصد ایتھنول پایا گیا۔
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ سرکاری اور نجی دونوں طرح کی آئل کمپنیوں کے نمونوں میں ایتھنول کی مقدار مقررہ حد سے زیادہ نکلی ہے، جن میں انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ، ہندوستان پٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ، بھارت پٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ، نائرا اور شیل شامل ہیں۔
انہوں نے لکھا کہ "مزید یہ کہ کمپنیوں کی اپنی اندرونی لیبارٹریوں نے ایتھنول کی مقدار رپورٹ تک نہیں کی۔" راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ حد سے زیادہ ایتھنول کی آمیزش گاڑیوں کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں مائلیج کم ہو جاتی ہے اور مینٹیننس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے فیول اسٹیشنوں پر پٹرول میں ایتھنول کی مقدار ظاہر کرنے والے لیبلز کی عدم موجودگی پر بھی سوال اٹھایا۔
Protecting consumers from exploitation and ensuring accountability are our foremost responsibilities. The Department of Legal Metrology, led by Minister Shri @ArshadRizwan has conducted extensive inspections across Karnataka under Mission Nikhara. Independent laboratory tests have revealed alarming levels of ethanol blending in petrol samples from major oil companies, with some recording levels as high as 31.2%, well beyond the prescribed E20 limit. While the Union Government speaks of the benefits of ethanol blending and energy security, it cannot turn a blind eye to the violation of E20 norms and blend more ethanol thereby imposing financial burden on ordinary citizens. Reduced mileage, potential vehicle damage and rising maintenance costs are concerns that deserve serious attention. It is unacceptable that consumers should bear the cost while oil companies continue to report substantial profits. We demand that the Union Government: 1. Publicly disclose the actual ethanol content in petrol supplied across the country. 2. Initiate strict legal action against oil companies found exceeding the prescribed blending limits and make petrol pump level audit reports public. 3. Establish an E20 Damage Compensation Fund with a simple, time-bound mechanism to compensate affected vehicle owners. 4. Make disclosure of ethanol blending levels mandatory at every petrol station and ensure consumers have the choice of fuel suitable for their vehicles. The Government of Karnataka will continue its inspections and stand firmly with consumers to ensure transparency, accountability and the right to quality fuel at every petrol station.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) November 6, 2026
انہوں نے کہا کہ "مختصراً یہ کہ آپ مہنگے پٹرول کی قیمت ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ٹینک ایتھنول سے بھرا جا رہا ہے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا... آپ کی گاڑی ایتھنول کی اتنی زیادہ مقدار برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی—اس سے مائلیج کم ہو جاتی ہے اور مکینک کے چکر زیادہ لگانے پڑتے ہیں۔ آپ کی قیمتی گاڑی برباد کی جا رہی ہے۔" گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو کھلی بحث کے اپنے چیلنج کو دہراتے ہوئے کہا کہ ایتھنول آمیزش کے معاملے کو بھی اس بحث میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
کرناٹک حکومت کا تیس فیصد سے زیادہ ایتھنول ملاوٹ کا دعویٰ
ان کے یہ ریمارکس کرناٹک حکومت کے اس الزام کے ایک دن بعد سامنے آئے ہیں جس میں کہا گیا کہ بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں مقررہ 20 فیصد کی حد سے زیادہ ایتھنول کی مقدار والا پٹرول فراہم کر رہی ہیں، وہیں پٹرولیم کمپنیوں نے اس الزام کی تردید کی۔
Recent claims of excessive ethanol blending at certain retail outlets in Karnataka are not supported by testing conducted through prescribed procedures. All 893 samples tested across 27 States and UTs, including 56 from Karnataka, were found to be within the prescribed 19–21% ethanol range. IndianOil, along with BPCL and HPCL, has sought joint, transparent testing with the State Government to establish the facts. IndianOil remains steadfast in its commitment to fuel quality, transparency and customer trust. We urge customers to rely on verified information from official sources. #IndianOil #E20 @HardeepSPuri @PetroleumMin @Secretary_MoPNG @neerajmittalias @ChairmanIOCL @sahneyas— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) November 6, 2026
ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، کرناٹک کے وزیر برائے خوراک، شہری رسد اور امورِ صارفین رضوان ارشد نے کہا کہ یہ الزامات بنگلورو، کولار، چکبالا پور، بنگلورو دیہی، رام نگر، منگلورو اور تمکور سے جمع کیے گئے نمونوں پر کیے گئے ٹیسٹوں پر مبنی ہیں۔
بنگلورو میں نیشنل ایکریڈیٹیشن بورڈ فار ٹیسٹنگ اینڈ کیلیبریشن لیبارٹریز (این اے بی ایل) سے تسلیم شدہ اور آئی ایس او سند یافتہ شری رام ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے جاری کردہ ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق، انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ (آئی او سی ایل) اور ہندوستان پٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ (ایچ پی سی ایل) کے نمونوں میں بالترتیب 31.2 فیصد اور 30.5 فیصد ایتھنول ریکارڈ کیا گیا۔
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وزیر موصوف نے کہا کہ بڑی فیول کمپنیوں سے جمع کیے گئے نمونوں سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں ایتھنول کی مقدار 20 فیصد سے زیادہ ہے۔ تاہم، سرکاری آئل مارکیٹنگ کمپنیوں انڈین آئل کارپوریشن (آئی او سی)، بھارت پٹرولیم کارپوریشن (بی پی سی ایل) اور ہندوستان پٹرولیم کارپوریشن (ایچ پی سی ایل) نے کرناٹک حکومت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے، ان نتائج تک پہنچنے کے لیے نمونے لینے اور ٹیسٹنگ کے طریقہ کار پر سوال اٹھائے ہیں۔
تینوں کمپنیوں کا کہنا ہے کہ کرناٹک سمیت ان کے پورے ریٹیل نیٹ ورک پر سپلائی کیا جانے والا ای-20 پٹرول بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز (بی آئی ایس) کی خصوصیات کے عین مطابق ہے، جس کے تحت ایتھنول کی مقدار 19 سے 21 فیصد ہونی چاہیے۔
The Modi Government imposed E20 petrol on the people. Now, Karnataka's independent tests have found ethanol content as high as 31.2%, raising serious concerns over fuel standards, mileage, vehicle safety and consumer protection. While motorists face additional costs and risks, the Centre has also restricted procurement of certain sugarcane-based ethanol products, even as Karnataka's farmers struggle with severe drought. Where are the promised benefits for farmers? Who is protecting consumers? PM @narendramodi and Union Minister @nitin_gadkari owe the people an explanation. I demand an immediate investigation, strict action against those responsible, transparent disclosure of ethanol content and safeguards for motorists. Farmers and consumers deserve fairness, transparency and accountability.— Dr. G Parameshwara (@DrParameshwara) November 6, 2026
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں، کرناٹک کے وزیر جی پرمیشورا نے بھی گاڑیوں کی حفاظت، ایندھن کی کارکردگی اور صارفین کے حقوق پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کی فوری جانچ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر برائے روڈ ٹرانسپورٹ و ہائی ویز نتن گڈکری سے بھی اس پر وضاحت مانگی ہے۔
وہیں کمپنیوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ کرناٹک حکومت کی طرف سے پیش کردہ نتائج کو طے شدہ قانونی اور تکنیکی طریقہ کار کے مطابق کیے گئے ٹیسٹوں کی تائید حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے تھرڈ پارٹی لیبارٹری کے سرٹیفکیٹس کے استعمال پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ ان میں ٹیسٹنگ کے طریقہ کار کی اتنی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں جن سے رپورٹ کردہ ایتھنول کی مقدار کی آزادانہ تصدیق کی جا سکے۔
واضح رہے کہ بھارت کا ایتھنول ملاوٹ پروگرام، جو سال 2001 میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع ہوا تھا، اس کا مقصد امپورٹڈ خام تیل پر انحصار کم کرنا، ملکی زرعی ویلیو چینز کو مضبوط بنانا اور توانائی کے تحفظ کو بہتر بنانا ہے۔
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