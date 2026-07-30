E20 پیٹرول، پرانی BS-III گاڑیوں میں ربڑ کے پرزوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، حکومت کی وضاحت
مرکزی وزیر نتن گڈکری نے پارلیمنٹ میں واضح کیا کہ E20 پٹرول پرانی BS-III گاڑیوں میں ربڑ کے حصوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
Published : July 30, 2026 at 10:57 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے ای ٹوئنٹی (E20) ایندھن کے بارے میں اہم معلومات شیئر کی ہیں، جو ملک میں پٹرول میں 20 فیصد ایتھنول ملا کر فروخت کیا جاتا ہے۔ مرکزی سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے راجیہ سبھا میں واضح کیا کہ یکم اپریل 2005 اور 2016 کے درمیان تیار کردہ بھارت اسٹیج-III (BS-III) پیٹرول گاڑیوں میں ای ٹوئنٹی (E20) ایندھن کے استعمال سے ربڑ کے کچھ حصوں اور گاسکیٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گاڑیوں کی سروسنگ کے دوران ان حصوں کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
مطالعے میں سامنے آئی یہ بات
مرکزی وزیر نے بتایا کہ پرانی گاڑیوں پر ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول کے اثرات کو جاننے کے لیے ایک بڑا اور مشترکہ سائنسی مطالعہ کیا گیا تھا۔ اس ریسرچ میں ملک کے معروف ادارے جیسے انڈین آئل کارپوریشن (IOCL)، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف پیٹرولیم (IIP) دہرادون، سوسائٹی آف انڈین آٹوموبائل مینوفیکچررز اور آٹوموٹو ریسرچ ایسوسی ایشن آف انڈیا (ARAI) شامل تھے۔
اس مطالعے کی رپورٹ کے مطابق، ایتھنول کی کیمیائی خصوصیات کی وجہ سے صرف پرانی BS-III گاڑیوں کے ربڑ کے پائپ اور گاسکیٹ (Gaskets) ڈھیلے یا خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ راحت کی بات یہ ہے کہ اس ایندھن سے کاروں یا موٹر سائیکلوں کے مرکزی انجن (Main Engine) کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ انجن میں کسی بھی قسم کی تبدیلی یا مرمت کی کوئی ضرورت نہیں پائی گئی ہے۔
گاڑی کے مائیلیج اور پرفارمنس پر اثر نہیں
اپوزیشن اور عام لوگوں کی جانب سے گاڑی کا مائیلیج کم ہونے اور دیکھ بھال (Maintenance) کا خرچ بڑھنے کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ اس پر حکومت نے واضح کیا کہ ٹیسٹنگ کے دوران گاڑیوں کو چلانے، انہیں اسٹارٹ کرنے یا ان کے دھاتی اور پلاسٹک کے پرزوں پر اس ایندھن کا کوئی برا اثر نہیں دیکھا گیا۔
نتن گڈکری نے کہا، "سائنسی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پرانی گاڑیوں کی کارکردگی (Performance) میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ربڑ کے پرزوں اور گاسکیٹ سے جڑے اس چھوٹے سے مسئلے کو گاڑی کے مالکان اپنی باقاعدہ سروسنگ کے دوران انتہائی کم خرچ پر آسانی سے ٹھیک کروا سکتے ہیں۔"
اپوزیشن اور عوام کے خدشات
ملک بھر میں ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول کی فروخت شروع ہونے کے بعد سے ہی صارفین کی تنظیموں اور اپوزیشن جماعتوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ جو گاڑیاں صرف خالص پٹرول کے لیے بنی تھیں، ان میں ایتھنول کی آمیزش سے ایندھن کا نظام (فیول سسٹم) خراب ہو سکتا ہے۔ صارفین کو یہ خوف بھی ہے کہ اس سے گاڑی کا ایوریج کم ہو جائے گا۔ اس پر گاڑی بنانے والی کمپنیوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ضوابط کے مطابق گاڑیوں پر ملنے والی وارنٹی کی شرائط کو پورا کرتی رہیں گی۔ ساتھ ہی، حکومت نے کہا کہ گاڑی کا مائیلیج صرف پٹرول پر نہیں، بلکہ سڑک کی حالت اور گاڑی چلانے کے طریقے پر بھی منحصر ہوتا ہے۔
سوچ سمجھ کر لیا گیا فیصلہ
حکومت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بھارت میں ایتھنول ملانے کا یہ پروگرام اچانک شروع نہیں ہوا ہے۔ اس کے لیے نیتی آیوگ کی نگرانی میں سال 2020 میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، جس نے مکمل تحقیقات کے بعد جون 2021 میں ایک روڈ میپ جاری کیا تھا۔ بھارت میں ایتھنول ملانے کی شروعات سال 2001 میں ہی ایک چھوٹے پروجیکٹ کے طور پر ہو گئی تھی۔ دنیا کے کئی ممالک، جیسے برازیل، گزشتہ کئی دہائیوں سے اس سے بھی زیادہ ایتھنول والے ایندھن کا محفوظ استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت میں بھی وسیع پیمانے پر ٹیسٹنگ کے بعد ہی اسے پوری طرح لاگو کیا گیا ہے۔