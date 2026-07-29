ایل پی جی صارفین اگر آپ سبسڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کو جلد مکمل کریں
گیس کمپنیاں موبائل فون پیغامات کے ذریعے صارفین کو مطلع کر رہی ہیں کہ وہ جلد از جلد اپنا ای-کے وائی سی مکمل کریں۔
Published : July 29, 2026 at 3:55 PM IST
نئی دہلی: گھریلو ایل پی جی صارفین کے لئے بائیو میٹرک آدھار تصدیق (ای-کے وائی سی) مکمل کرنے کی آخری تاریخ تیزی سے قریب آرہی ہے۔ ایسا کرنے میں ناکام رہنے والے صارفین کو ایل پی جی سلنڈر پر سبسڈی نہیں ملے گی۔
گیس کمپنیاں صارفین کو اس بارے میں موبائل ٹیکسٹ میسجز کے ذریعے مطلع کر رہی ہیں۔ گھریلو ایل پی جی کنکشنز کے لیے ای-کے وائی سی مکمل کرنے کی آخری تاریخ 16 اگست ہے۔ اس آخری تاریخ تک ای-کے وائی سی کے عمل کو مکمل کرنے والے صارفین ایل پی جی سلنڈروں پر سبسڈی حاصل کرتے رہیں گے۔ اس کے برعکس، جو لوگ اسے مکمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں انہیں سبسڈی نہیں ملے گی۔
انڈین آئل کے ایک فلیگ شپ برانڈ، Indane نے اپنے صارفین کو پیغامات بھیجے ہیں جس میں کہا گیا ہے: "پیارے کسٹمر، گھریلو نرخوں پر ایل پی جی سلنڈر حاصل کرنے کے لیے اپنا ای-کے وائی سی مکمل کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ نے پچھلی یاد دہانیوں کے باوجود ابھی تک اپنا ای-کے وائی سی مکمل نہیں کیا ہے، تو آپ انڈین آئل ون ایپ کے ذریعے، یا اپنے ڈسٹری بیوٹر کے ذریعے اپنے فرد یا eKYC کو ہوم ڈیلیوری مکمل کر سکتے ہیں۔ 16، 2026، آپ کو گھریلو نرخوں پر سلنڈر کے لیے نااہل قرار دے گا، براہ کرم جلد از جلد اپنا ای-کے وائی سی مکمل کریں۔
اسی طرح ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ (HPCL) نے اپنے گھریلو HP گیس صارفین کو پیغامات بھیجے ہیں کہ "پیارے کسٹمر، گھریلو نرخوں پر ایل پی جی سلنڈر حاصل کرنے کے لیے ای-کے وائی سی مکمل کرنا لازمی ہے۔ پچھلی یاد دہانیوں کے باوجود، آپ نے ابھی تک اپنا ای-کے وائی سی مکمل نہیں کیا ہے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ 16 اگست 2026 تک e-KYC مکمل کرنے کے لیے، آپ کو گھریلو نرخوں پر سلنڈر کے لیے نااہل قرار دے گا جب تک کہ یہ عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔
پردھان منتری اجولا یوجنا کے استفادہ کنندگان کو بھی اس طرح کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔
مزید پڑھیں: ہم سپریم کورٹ کی شرائط نہیں مانتے: احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف ایف آئی آر پر سی جے پی کا بیان
فی الحال، ملک بھر کے مختلف شہروں میں 14.2 کلوگرام گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی قیمتیں درج ذیل ہیں:
حیدرآباد: 994 روپے
نئی دہلی: 942 روپے
ممبئی: 941.50
کولکتہ: 968.00
چنئی: 957.50
بنگلورو: 944.50
فی الحال، 19.57 فی سلنڈر کی سبسڈی اہل صارفین کے بینک کھاتوں میں جمع کی جاتی ہے۔