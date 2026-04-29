برطانوی راج کے دوران دھار بھوج شالہ کو مسجد قرار دیا گیا تھا، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں مسلم فریق کی دلیل
اندور ہائی کورٹ نے دھار بھوج شالا کیس کی سماعت جاری رکھی ہے،مسلم فریق نے 11ویں صدی کی یادگار کو اپنا ہونےکا دعویٰ کیا ہے۔
Published : April 29, 2026 at 10:47 PM IST
اندور: مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی اندور بنچ میں دھار بھوج شالہ تنازعہ پر سماعت جاری ہے۔ منگل کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی، جہاں مسلم فریق نے عدالت کے سامنے کئی دلائل پیش کیے۔ مسلم فریق نے عدالت کو بتایا کہ 1935 میں دھار اسٹیٹ کورٹ نے بھوج شالہ کو مسجد قرار دیا تھا۔ سماعت کے تیسرے ہفتے میں سینئر وکیل شوبھا مینن نے مسلم فریق کی طرف سے مختلف دلائل پیش کئے۔ انہوں نے 23 سال قبل دائر کیے گئے دیوانی مقدمے کے بارے میں بھی معلومات فراہم کیں۔
مسلم فریق نے بھوج شالہ کے حوالے سے یہ دلائل پیش کیے
ہندو برادری 11ویں صدی کی اس یادگار کو دیوی سرسوتی کے لیے وقف مندر مانتی ہے، جب کہ مسلم کمیونٹی اسے کمال مولا مسجد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ ایک دیرینہ تنازعہ کے بعد، بھوج شالا کمپلیکس کو آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے محفوظ کیا ہے۔ مسلم فریق کی نمائندگی کرنے والی سینئر وکیل شوبھا مینن نے منگل کو ہندو فرنٹ فار جسٹس اور دو دیگر درخواستوں پر سوال اٹھاتے ہوئے دلائل پیش کئے۔ مفاد عامہ کی عرضی پر سوال اٹھاتے ہوئے مینن نے دلیل دی کہ بھوج شالا تنازعہ کو وسیع عوامی مفاد کا معاملہ سمجھنا قانونی طور پر درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک مخصوص مذہب سے متعلق ہے۔
1935 سے مسجد سے متعلق دستاویزات پیش کی گئیں
مسلم فریق کے وکیل نے 24 اگست 1935 کی ایک سرکاری دستاویز ایلان پیش کی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے متنازع بھوج شالہ کمپلیکس کو "مسجد" قرار دیا ہے اور یہ شرط رکھی ہے کہ مستقبل میں وہاں نماز ادا کی جائے گی۔ اس وقت دھار برطانوی راج کے دوران ریاست بھوپال کے ماتحت تھا۔ شوبھا مینن نے ہائی کورٹ سے بھوج شالا تنازعہ کی جانچ مذہبی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ قانون کے قائم کردہ اصولوں پر مبنی کرنے کی اپیل کی۔
پچھلی درخواستوں میں تضادات
مسلم فریق کے وکیل نے بھوج شالہ کی مذہبی نوعیت کے بارے میں مدھیہ پردیش حکومت اور اے ایس آئی کی طرف سے برسوں سے دائر عدالتی مقدمات کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے تضادات کی دلیل دیتے ہوئے مختلف اوقات میں ظاہر ہونے والے اختلافات کا حوالہ دیا۔ جسٹس وجے کمار شکلا اور آلوک اوستھی پر مشتمل ہائی کورٹ کی اندور بنچ کے سامنے، بنچ نے دلیل دی کہ مختلف درخواستوں میں ایک ہی ڈھانچے کو مندر کے طور پر بیان کرنا نامناسب ہے۔ مسلم فریق نے یہ بھی نشاندہی کی کہ پچھلی درخواستوں میں نماز جمعہ پر پابندی اور عبادت گاہ کو مندر قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس معاملے کی سماعت بدھ کو بھی جاری رہے گی۔
دونوں فریقوں نے کیا کہا؟
ہندو فریق کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ شریش دوبے نے کہا کہ بھوج شالا کیس میں روزانہ سماعت ہو رہی ہے۔ 6 اپریل سے، دونوں فریق ڈویژن بنچ کے سامنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ مسلم فریق کی نمائندگی کرنے والی شوبھا مینن نے دلیل دی کہ ان کی درخواست ایک رٹ اپیل ہے اور اس نے بھوج شالہ کے خلاف دائر پی آئی ایل کے قابل قبول ہونے پر سوال اٹھایا ہے۔ وہ عدالت میں مسلم فریق کی جانب سے دلائل پیش کرتی رہیں گی۔
اس دوران مسلم درخواست گزار عبدالصمد نے کہا کہ سینئر وکیل شوبھا مینن نے مداخلت کی طرف سے اپنے دلائل پیش کئے۔ کیونکہ جبل پور میں 7 اپریل 2003 کو دائر ایک عرضی کو چیلنج کیا گیا تھا، شوبھا مینن نے مسلم فریق کی طرف سے کلدیپ تیواری اور دیگر کی طرف سے دائر عرضی کو چیلنج کیا تھا۔ پچھلی درخواستوں کا حوالہ دیتے ہوئے، اس نے دلیل دی کہ ہندو فرنٹ فار جسٹس اور دیگر کی طرف سے دائر درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔
