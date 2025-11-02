سابق ایم ایل اے اور جے ڈی یو امیدوار اننت سنگھ گرفتار، دلار چند یادو قتل کیس میں بہار پولیس کی بڑی کارروائی
اننت سنگھ کی گرفتاری کے بعد علاقے میں ہائی الرٹ ہے۔ دلار چند یادیو کو گاڑی نے کچل کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔
Published : November 2, 2025 at 9:01 AM IST
پٹنہ: بہار کے موکاما علاقے میں سیاسی تشدد کے بعد پولیس نے کل دیر رات سابق ایم ایل اے اور جے ڈی یو امیدوار اننت سنگھ کو گرفتار کرلیا۔ یہ گرفتاری دلارچند یادو قتل کیس میں ہوئی ہے۔
اننت سنگھ آدھی رات کو گرفتار
اننت سنگھ کو باڑھ سے حراست میں لے کر پٹنہ لایا گیا۔ پٹنہ کے ایس ایس پی کارتکیہ شرما کی قیادت میں ایک ٹیم نے یہ کارروائی کی۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے راستے میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔
پولیس کا بیان
پٹنہ کے ایس ایس پی کارتیکیہ کے شرما نے بتایا کہ 30 اکتوبر کو دو امیدواروں کے گروپوں کے بیچ جھڑپ ہو گئی تھی۔ اس دوران پتھراؤ ہوا جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوگئے۔ واقعے کے بعد ایک لاش برآمد ہوئی۔ مقتول 75 سالہ دلارچند یادو اسی گاؤں کے رہنے والے تھے جہاں تشدد ہوا تھا۔ دونوں فریق نے مقدمہ درج کرایا اور پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی۔
#WATCH पटना, बिहार: पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा ने कहा, " एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें मोकामा विधानसभा के 2 प्रत्याशियों के पक्ष आमने सामने आ गए थे। उनके बीच पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था... इसमें अभी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। अन्य कई लोगों… pic.twitter.com/er7dAmNdg9— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2025
"ثبوت، عینی شاہدین کے بیانات اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بنیاد پر، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی اور یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ یہ پتہ چلا کہ یہ سب امیدوار اننت سنگھ کی موجودگی میں ہوا، جو اس معاملے کا کلیدی ملزم بھی ہیں۔ اسی لیے اننت سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے ساتھی منی کانت ٹھاکر اور رنجیت رام کو بھی ان کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تینوں کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور مناسب جانچ کی جائے گی۔" - کارتکیہ کے شرما، ایس ایس پی، پٹنہ
اننت سنگھ گرفتار، ڈی ایم نے کیا کہا؟
پٹنہ کے ڈی ایم ڈاکٹر تیاگراجن ایس ایم نے کہا، "ضلع انتظامیہ اور پولیس نے موکاما اسمبلی حلقہ میں ہوئے تشدد کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ ہم نے اس معاملے میں کئی کارروائیاں کی ہیں۔ تقریباً 80 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ انتخابی ضابطہ اخلاق پورے انتخابی عمل کا ایک مضبوط ستون ہے۔ جیسا کہ ہم الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق آزادانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے پابند ہیں۔" اگر سماج دشمن عناصر نے قانون یا انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی کوشش کی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔'
"ہم نے سو فیصد ہتھیار جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمام قانونی ہتھیار جلد ہی جمع کر لیے جائیں گے۔ ہر اسمبلی حلقے میں 50 سے زیادہ چیکنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ سی اے پی ایف بھی چیکنگ کرے گا۔ پٹنہ میں سب سے زیادہ ضبطی کی گئی ہے۔ بڑی تعداد میں سی اے پی ایف اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ وہ پولیس اور مجسٹریٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔" غیر قانونی ہتھیاروں کو ضبط کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔"- ڈاکٹر تیاگراجن ایس ایم، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، پٹنہ
ڈی ایم سے تفصیلی رپورٹ طلب
موکاما کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور اضافی فورسز کو تعینات کی گئی ہے۔ اب تک چار ایف آئی آر درج کی جاچکی ہیں، جن میں دونوں فریق کی شکایات بھی شامل ہیں۔ کمیشن نے ڈی جی پی اور پٹنہ کے ڈی ایم سے دو نومبر تک تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ پولیس علاقے میں امن برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح مستعد ہے، قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سخت سزا کا اعلان کیا گیا ہے۔
#WATCH बिहार: पटना के DM डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा, " यह एक गंभीर घटना है। हमने इसे काफी गंभीरता से लिया है... अभी स्थिति बहुत सामान्य है। हमने इसकी पूरी छानबीन की है... जो भी असामाजिक तत्व इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया… pic.twitter.com/m36kFReH6h— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2025
دلارچند یادو قتل کیس
جمعرات کو جے ڈی یو امیدوار اننت سنگھ اور جن سورج کے امیدوار پیوش پریادرشی عرف للو مکھیا کے حامیوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی تھی۔ اس واقعے میں دلار چند یادو کی موت ہو گئی۔ ابتدائی رپورٹس میں گولی لگنے سے زخمی ہونے کی نشاندہی کی گئی تھی لیکن پوسٹ مارٹم کے معائنے سے معلوم ہوا کہ ان کی موت گاڑی سے کچلے جانے سے ہوئی۔
الیکشن کمیشن کی سختی
الیکشن کمیشن نے معاملے کو سنگین سمجھتے ہوئے افسران کے خلاف کارروائی کی۔ پٹنہ رورل ایس پی وکرم سہاگ کا تبادلہ کر دیا گیا، جب کہ ایس ڈی پی او کو معطل کر دیا گیا۔ آئی اے ایس آشیش کمار نے بارہ ایس ڈی او چندن کمار کی جگہ لی۔ نئے افسران کی تقرری کی گئی ہے۔ سی آئی ڈی کے ڈی ایس پی آنند کمار سنگھ کو باڑھ I کے ایس ڈی پی او کے طور پر مقرر کیا گیا اور اے ٹی ایس کے ڈی ایس پی آیوش سریواستو کو باڑھ-II کے ایس ڈی پی او کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ ڈی جی پی ونے کمار نے بتایا کہ یہ گرفتاریاں کمیشن کی ہدایت پر کی گئیں۔ آئی جی جتیندر رانا صورت حال کی نگرانی کر رہے ہیں۔
