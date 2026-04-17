دوہری شہریت کیس: ہائی کورٹ نے راہول گاندھی کے خلاف ایف آئی آر اور تحقیقات کا حکم دیا
Published : April 17, 2026 at 8:54 PM IST
لکھنؤ: پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بنچ نے راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے یہ حکم دوہری شہریت کیس کی سماعت کے دوران جاری کیا۔
واضح رہے کہ ایس وگنیش ششیر نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی برطانوی شہریت کو لے کر ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ عرضی گزار نے لکھنؤ میں ایم پی/ایم ایل اے کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا۔
درخواست گزار نے راہول گاندھی کی برطانوی شہریت کے حوالے سے ہائی کورٹ میں کارروائی کا مطالبہ کیا۔ قبل ازیں درخواست گزار نے ایم پی/ایم ایل اے کورٹ میں ایک کیس دائر کیا تھا۔ اس کی سماعت کرتے ہوئے، لکھنؤ میں ایم پی/ایم ایل اے کورٹ نے 28 جنوری 2026 کو عرضی گزار کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔
اس کے بعد درخواست گزار نے 12 فروری 2026 کو ہائی کورٹ میں اپیل کی، 17 فروری کو ہائی کورٹ نے ششیر کی درخواست قبول کر لی۔ عدالت میں اپنا کیس پیش کرتے ہوئے درخواست گزار نے مطالبہ کیا کہ راہل گاندھی کے خلاف رائے بریلی کے کوتوالی پولیس اسٹیشن میں ان کی برطانوی شہریت کے حوالے سے ایف آئی آر درج کی جائے۔
ایم پی/ایم ایل اے کورٹ کا فیصلہ کیا تھا؟ جج نے لکھنؤ کی ایم پی/ایم ایل اے کورٹ میں دائر درخواست کو خارج کر دیا۔ خصوصی جج آلوک ورما نے شہریت سے متعلق اپنا فیصلہ سنایا۔
درخواست دائر ہونے کے بعد سماعت آٹھ روز تک جاری رہی جس کے بعد عدالت نے درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس عدالت کو شہریت کے معاملے پر فیصلہ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ درخواست گزار نے اپنی شہریت کے حوالے سے کوئی نیا اور ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کیا۔ نتیجتاً درخواست خارج کردی جاتی ہے۔