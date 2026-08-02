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پی ایم مودی نے منشیات کے استعمال کے خلاف مہم کا کیا آغاز، کہا نوجوانوں کو منشیات اور لت کے خطرات کو سمجھنا چاہئے

مہم کا آغاز کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہنا ضروری ہے۔

پی ایم مودی نے منشیات کے استعمال کے خلاف مہم کا کیا آغاز
پی ایم مودی نے منشیات کے استعمال کے خلاف مہم کا کیا آغاز (Image: Source: @NarendraModi/Yt via PTI Photo)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 2, 2026 at 5:26 PM IST

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نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو ملک کے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات سے پاک رہنے کا عہد کریں، یہ کہتے ہوئے کہ منشیات عارضی طور پر بلندی تو دے سکتی ہیں لیکن وہ پورے کیرئیر اور ذاتی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔

منشیات سے پاک یوتھ ڈیولپڈ انڈیا عہد مہم کا آغاز کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہنا ضروری ہے اور اس کے لیے انہیں ہر قسم کے منشیات سے دور رہنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دشمن ممالک منشیات کی سپلائی کو اپنی دہشت گردی کے منصوبوں کے حصے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔

انہوں نے کہا کہ منشیات آپ کو تھوڑے وقت کے لیے خوشی کا جھوٹا احساس دلاتی ہیں لیکن یہ آپ کا پورا کیرئیر اور ذاتی زندگی برباد کر دیتی ہیں۔

سماج میں منشیات کے عادی افراد کے خلاف ممنوعہ اور سماجی بدنامی پر سوال اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ نشے پر قابو پانے والے حقیقی جنگجو ہیں اور معاشرے کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کو ان کا احترام کرنا چاہیے، انھیں گلے لگانا چاہیے اور انھیں زندگی میں دوسرا موقع دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات سے پاک نوجوان مہم صرف ایک فرد کا عزم نہیں بلکہ خاندان، معاشرے اور سب سے بڑھ کر قوم کا عزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کا نام ہی اس کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔

وزیر اعظم نے کہا کہ جب ملک نے ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کا ہدف مقرر کیا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ نوجوان جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رہیں، خود اعتمادی سے بھرپور ہوں، اور ہر قسم کی نقصان دہ لت سے دور رہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس مہم کا مقصد ہے۔ انہوں نے ہر ایک سے مطالبہ کیا کہ نوجوانوں کو نشے کے مضر اثرات سے آگاہ کرنے اور انہیں ہر ممکن طریقے سے چوکنا اور چوکس رکھنے کا عہد کریں۔

وزیراعظم نے کہا کہ منشیات کی لت نہ صرف جسم کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ ماں کے چہرے سے مسکراہٹ بھی چھین لیتی ہے، باپ کے خواب چکنا چور کر دیتی ہے، بہن کی امیدوں کو مجروح کر دیتی ہے اور چھوٹے بھائی کی عزت بھی چھین لیتی ہے۔انہوں نے کہا، "خاندان کے افراد ہر روز اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ خود کو کھوتے ہوئے دیکھ کر درد کے ساتھ جیتے ہیں۔"

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MODI DRUG ABUSE CAMPAIGN LAUNCH
پی ایم مودی
DRUG FREE YOUTH

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