'نشہ مکت بھارت ابھیان': کس طرح آسام، اتر پردیش اور کیرالہ کے نوجوانوں نے منشیات کی لت پر قابو پایا، اپنی زندگیوں کو کیا تبدیل
ہندوستان میں NMBA 278.4 ملین سے زیادہ لوگوں تک پہنچ گیا، 28.29 لاکھ سے زیادہ کا علاج کیا گیا۔ سنتو داس کی رپورٹ
Published : June 26, 2026 at 5:02 PM IST
نئی دہلی: منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کی ممانعت کے آئندہ بین الاقوامی دن سے پہلے، مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کئی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ دریں اثنا، ملک گیر 'نشہ مکت بھارت ابھیان' (NMBA) اب تک 278.4 ملین سے زیادہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ 28.29 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا علاج اور بازآبادکاری کی گئی ہے۔
منشیات کے استعمال کے مسئلے سے نمٹنے اور منشیات سے پاک ہندوستان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے، وزارت نے 15 اگست 2020 کو 'نشہ مکت بھارت ابھیان' (NMBA) کا آغاز کیا۔ اس مہم کا بنیادی مقصد ایک صحت مند، نظم و ضبط اور منشیات سے پاک نوجوانوں کی آبادی کو فروغ دے کر قومی ترقی کو تیز کرنا اور سماجی بہبود کو بہتر بنانا ہے۔
"نشہ مکت بھارت ابھیان" موبائل ایپلیکیشن نچلی سطح پر ڈیٹا اکٹھا اور نگرانی کرتی ہے۔ فوری علاج کے لیے اہم مشاورت اور حوالہ جاتی خدمات قومی ٹول فری ہیلپ لائن نمبر 14446 کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں۔
نشہ مکت بھارت ابھیان کی موجودہ صورتحال
سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کی مرکزی وزارت کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، "نشہ مکت بھارت ابھیان" (NMBA) کامیابی کے ساتھ اب تک کل 27,84,60,546 (27.84 کروڑ سے زیادہ) لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ اس میں 10,39,63,324 نوجوان اور 7,25,66,907 خواتین شامل ہیں۔ مزید برآں، یہ مہم ملک بھر میں 19,70,968 تعلیمی اداروں (اسکولوں اور کالجوں) تک پھیل چکی ہے۔
وزارت کے مطابق، مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 'نشہ مکت بھارت ابھیان' کے ذریعے 28,29,661 سے زیادہ لوگوں کا علاج اور بازآبادکاری کی گئی ہے۔
کئی زندگیاں بدل رہی ہیں
وزارت کی طرف سے پیر کو ای ٹی وی بھارت کے ساتھ شیئر کی گئی کامیابی کی کہانیوں کے مطابق، آسام کے کاربی انگلونگ ضلع کے رہنے والے سمہون (نام بدلا ہوا) کو اپنی زندگی میں اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ منشیات کی لت اس کی تعلیم مکمل کرنے میں بڑی رکاوٹ بن گئی۔
ان چیلنجوں کے باوجود، 26 سالہ سمہون نے پولیس سروس میں شامل ہونے اور ایک محفوظ مستقبل بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ اگرچہ اس کا خاندان مالی طور پر بہت خوشحال تھا، لیکن اس کی لت نے بہت سی جذباتی اور ذاتی مشکلات کو جنم دیا تھا۔
ادویات، مراقبہ، مشاورت، یوگا سیشن
اس اسکیم کے تحت، اسے ادویات، مراقبہ، مشاورت، یوگا سیشن اور مناسب رہنمائی کے ذریعے صحت یابی اور ذاتی نشوونما کے لیے منظم مدد ملی۔ ان کوششوں نے اسے اپنا اعتماد بحال کرنے، اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنانے اور اپنے مستقبل کے اہداف پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کی۔ فی الحال، اس نے مثبت بہتری دکھائی ہے اور وہ خود کو روزگار کے مواقع کے لیے تیار کر رہا ہے۔
نشے کی لت سے واپسی میں شدید علامات کا سامنا کرنا پڑا
آگرہ، اتر پردیش کے رہنے والے رامن (نام تبدیل) کو شراب کی لت کی وجہ سے بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 29 سالہ رامن کو واپسی کی شدید علامات کا سامنا کرنا پڑا جن میں بے چینی، بے خوابی اور ذہنی تناؤ شامل ہیں۔ اس کے خاندان کو بھی شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر شام کے کھانے کے ایک چھوٹے اسٹال سے حاصل ہونے والی آمدنی پر انحصار کرتے تھے۔
خاندان کے حالات ذہنی اور مالی طور پر کشیدہ رہے، کیونکہ باپ اور بیٹا دونوں نشے کے عادی تھے، جس سے خاندان کے دیگر افراد پر اضافی دباؤ تھا۔ وزارت کے مطابق، اس اسکیم کے ذریعے، استفادہ کنندہ کو مناسب علاج، مشاورت اور باقاعدگی سے فالو اپ خدمات حاصل ہوئیں۔ فی الحال، اس نے نمایاں بہتری دکھائی ہے اور ایک نجی ہسپتال میں ملازمت حاصل کر لی ہے۔
صحت کے مرکز میں لت سے نجات کا علاج کیا
اسی طرح کیرالہ کے پٹھانمتھیٹا ضلع کے رہنے والے نکھل (نام بدلا ہوا) کو چھوٹی عمر سے ہی اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کے والد، ایک شرابی، اس وقت انتقال کر گئے جب وہ صرف چار سال کا تھا۔ اس کی ماں خاندان میں واحد کمانے والی بن گئی۔ اپنی ماں کی جدوجہد کو دیکھ کر نکھل پر گہرا اثر ہوا۔ ان چیلنجوں کے باوجود، وہ ایک مستحکم ملازمت تلاش کرنا چاہتا تھا۔
وزارت کے مطابق، اس نے مرکز میں لت سے نجات کا علاج حاصل کیا اور اسے بحالی کی ضروری مدد فراہم کی گئی۔ اس منظم علاج اور مشاورت کے عمل نے اسے اپنی لت پر قابو پانے اور اس کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کی۔ فی الحال، اس نے کامیابی کے ساتھ اپنی صحت یابی کو برقرار رکھا ہے اور دوبارہ لگنے سے مکمل طور پر آزاد ہے۔