ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی میں ڈی آر ڈی او کو ملی بڑی کامیابی، اسکرم جیٹ انجن کا تجربہ کامیاب مکمل
ڈی آر ڈی او نے ہائیپرسونک میزائل پروگرام کے لیے اسکرم جیٹ انجن کا زمینی ٹیسٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کرلیا۔
Published : January 10, 2026 at 2:59 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان نے دفاعی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اور بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی میں اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن (ڈی آر ڈی او) نے اسکرم جیٹ انجن کے طویل دورانیے کے زمینی تجربے میں کامیابی حاصل کی ہے۔
دفاعی وزارت کے مطابق حیدرآباد میں واقع ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری (ڈی آر ڈی ایل) نے 9 جنوری کو 12 منٹ سے زائد وقت تک فعال طور پر ٹھنڈے رکھے جانے والے ایکٹیویلی کولڈ اسکرم جیٹ فل اسکیل کمبسٹر کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ انجن آواز کی رفتار سے پانچ گنا زیادہ رفتار سے پرواز کرنے والے ہائپرسونک کروز میزائل کے لیے نہایت اہم ہے۔
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اس کامیابی کو ملک کے دفاعی پروگرام کے لیے مضبوط بنیاد قرار دیتے ہوئے سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ ڈی آر ڈی او کے چیئرمین سمیر وی کامت نے بھی اس پیش رفت کو ہندوستان کو جدید خلائی اور دفاعی طاقتوں کی صف میں شامل کرنے والا قدم قرار دیا۔
زمینی ٹیسٹوں نے کامیابی کے ساتھ جدید ترین اسکرم جیٹ کمبسٹر کے ڈیزائن کے ساتھ ساتھ جدید ترین ٹیسٹ سہولت کی صلاحیتوں کی توثیق کر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اہم کامیابی ہائپر سونک میزائل کی ترقی میں ایک اہم قدم ہے۔ "کمبسٹر اور ٹیسٹ کی سہولت ڈی آر ڈی ایل کی طرف سے ڈیزائن اور تیار کی گئی تھی۔